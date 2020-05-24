Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của 12 con giáp: tuổi Tý gặp sóng gió, tuổi Hợi khổ vì vận đào hoa. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?
- Để 3 con giáp này giữ tiền của chồng thì gia đình mới có ngày phát tài phát lộc
- Đuổi hết vận xui từ tháng trước, 3 con giáp này lại được quý nhân phù trợ, tiền vàng đổ vào túi trong 45 ngày tới
Xem tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày sóng gió từ công việc đến tình cảm. Bạn nên giữ bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Càng gặp khó khăn thì càng nên giữ tâm thế vững vàng.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Sửu
Tuổi Sửu không cần lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Bạn có thể nhận tiền thưởng, hoặc được hoàn trả một khoản nợ từ lâu.
Tình duyên vui vẻ với những người có đôi.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Dần
Tài lộc không tăng nhưng tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền mới. Nếu chịu khó đầu tư, thành quả gặt được sẽ đầy bất ngờ.
Người độc thân nên tin vào cảm giác của mình trong chuyện tình yêu.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Mão
Tuổi Mão có gia đình nên dành nhiều thời gian cho người thân hơn.
Công việc bận rộn sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian để tập trung, đầu tư. Dù vậy, hãy thư giãn, đừng gây áp lực cho bản thân.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn cẩn thận tiểu nhân trong hôm nay, đặc biệt trong chuyện tiền bạc.
Hãy dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có nhiều khó khăn trong tình cảm. Cả hai cần kiên trì và cố gắng vì nhau hơn.
Điểm sáng trong ngày là công việc và tài lộc đều có thuận lợi
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ có tin vui từ phương xa. Có thể quý nhân phương xa sẽ giúp đỡ bạn nhiều.
Tài lộc giảm sút, bạn nên cân nhắc chi tiêu.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Mùi
Dù công việc thuận lợi, nhưng tuổi Mùi nên tìm cách phát triển, đột phá mới.
Tài lộc tăng, chủ yếu từ nguồn thu phụ.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân nên tin vào lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Họ có thể giúp bạn vượt qua khó khăn.
Gia đạo có tranh cãi, cần cùng nhau giải quyết mâu thuẫn.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Dậu
Thời gian này, tuổi Dậu khá mệt mỏi với chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, hãy lạc quan và cố gắng hơn.
Công việc sẽ có điểm phát triển mới, hãy tự tin vào bản thân.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Tuất
Tài lộc của tuổi Tuất có bứt phá mới, khiến tâm trạng của bạn vui vẻ cả ngày.
Gia đạo vui vẻ, tình yêu ổn định.
Tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi thứ Hai ngày 25/5/2020, tuổi Hợi có ngày đầu tuần thuận lợi trong công việc.
Dù vậy, người có gia đình nên cẩn thận vận đào hoa đeo bám, có thể gây mệt mỏi, căng thẳng trong gia đình.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.