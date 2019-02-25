Tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý bản lĩnh trị tiểu nhân, tuổi Hợi gặp bất lợi, buồn phiền trong chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 25/02/2019 05:00

Dưới đây là tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Tý có khả năng trị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Tuổi Hợi gặp nhiều chuyện buồn phiền trong tình cảm, xung đột không có hồi kết.

Tuổi Tý

Tý có khả năng gánh vác được khối công việc lớn trong ngày hôm nay. Bạn tỉnh táo và sáng suốt giải quyết hết những việc được cấp trên giao. Nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội hơn trong công việc, được trọng dụng và sớm chạm đến vị trí mình ao ước.

Tuổi Sửu

Vận trình của bạn vô cùng khởi sắc, nhất là về phương diện tiền tài. Sửu làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ, cuộc sống vô cùng hanh thông thuận lợi. Những chuyện hợp tác làm ăn đạt được kết quả vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Dần

Tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý bản lĩnh trị tiểu nhân, tuổi Hợi gặp bất lợi, buồn phiền trong chuyện tình cảm - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của Dần gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần bất ổn. Những chuyện xảy ra khiến bạn bồn chồn không yên. Vì vậy bạn thường khá nóng nảy, không kiềm chế được bản thân nên dễ gây ra xích mích, mâu thuẫn với một nửa của mình.

Tuổi Mão

Vận trình của bạn trong ngày hôm nay vô cùng tươi sáng. Người buôn bán kinh doanh có nhiều tài lộc đổ về túi, tiền tài dồi dào đếm không xuể. Bạn nên sáng suốt để có những quyết định tốt hơn về chuyện tình cảm. Nhất là những người độc thân nên bình tĩnh để nhận ra nửa kia tốt với mình.

Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn khởi sắc hanh thông, công việc tiến triển trôi chảy. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng tiềm ẩn của bản thân. Nhờ vậy cấp trên rất tin tưởng nên giao cho bạn nhiều dự án lớn. Đồng thời cũng sẽ cân nhắc cho bạn lên vị trí lãnh đạo, quản lý.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý bản lĩnh trị tiểu nhân, tuổi Hợi gặp bất lợi, buồn phiền trong chuyện tình cảm - Ảnh 2
Tỵ có tài lộc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ nên tiền tài ổn định, có thể chi tiêu thoải mái, không lo về giá. Hôm nay bạn nên tận dụng nhiều cơ hội tốt để mang tài lộc về cho mình. Những mối quan hệ xung quanh sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội làm ăn tiền tỷ.

Tuổi Ngọ

Ngày hôm nay Ngọ nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Vì có thể bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện không vui khiến bản thân tiêu tiền hoang. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn khiến công việc của bạn trở nên trì trệ, không thể tiến triển được.

Tuổi Mùi

Vận trình của Mùi hung cát đan xen khiến bạn gặp nhiều tai họa không ngờ. Tuy nhiên bạn lại có đủ khả năng để gánh vác và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, không xảy ra bất cứ thiếu sót gì. Ngày hôm nay, tài năng của bạn cũng được bộc lộ hết sức có thể. Điều này không chỉ tốt cho con đường tài lộc, còn giúp tinh thần của bạn hưng phấn, tươi vui hơn.

Tuổi Thân

Tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý bản lĩnh trị tiểu nhân, tuổi Hợi gặp bất lợi, buồn phiền trong chuyện tình cảm - Ảnh 3
Thân gặp nhiều rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thân trở nên khôn ngoan và biết cách từ chối những lời mời mộc của người khác. Bởi những lời này sẽ khiến bạn gặp nhiều rắc rối. Càng tin tưởng người khác càng khiến bạn có nhiều chuyện buồn phiền không yên. Vì vậy hãy cân nhắc những mối quan hệ của mình.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của bạn được khai thông. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa của cuộc đời mình. Cả hai tâm đầu ý hợp, hiểu nhau và có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài hơn. Những người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn trước. Đây là thời gian để vợ chồng ở bên nhau vun đắp tình cảm.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ hai ngày 25/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tý bản lĩnh trị tiểu nhân, tuổi Hợi gặp bất lợi, buồn phiền trong chuyện tình cảm - Ảnh 4
Tuất nên nắm bắt cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên bình tĩnh để nắm bắt những cơ hội đến với mình. Vì vậy bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội tốt giúp bản thân thăng tiến hơn trong công việc. Ngày hôm nay, bạn sẽ được gặp gỡ nhiều người nên công việc cũng suôn sẻ. Sau này có gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ, vượt qua dễ dàng hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp phải nhiều điều không vui trong chuyện tình cảm. Do tính cách nóng nảy nên gia đình bạn xảy ra nhiều mâu thuẫn. Những xung đột đó đều bắt nguồn từ bạn. Vì vậy Hợi nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng để bản thân phải hối hận về sau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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