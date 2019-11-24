Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tình duyên cực vượng, tuổi Hợi may mắn đặc biệt

Tâm linh - Tử vi 24/11/2019 05:20

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp: tình duyên của tuổi Tỵ cực vượng, tuổi Hợi gặp may mắn bất ngờ. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, tuổi Tý cẩn thận điềm báo cạnh tranh không lành mạnh. Trong buôn bán hay công việc, bạn đều nên cẩn trọng để lường trước những thủ đoạn của đối thủ.

Điểm sáng trong này là tài lộc khá tốt, đặc biệt từ nghề phụ. Tuổi Tý có thể tận dụng cơ hội này để phát triển thêm nghề tay trái.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có vận trình rực rỡ trong ngày mới. Quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bạn trong công việc, người thân, bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn.

Điều chú ý duy nhất trong ngày là tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi, cẩn thận các bệnh về hô hấp, dạ dày.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 25/11/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần chủ động thể hiện bản thân, nhanh nhẹn khi ứng phó với các tình huống bất ngờ. Chính biểu hiện này giúp bạn ghi điểm với cấp trên.

Tài lộc khá tốt từ giữa ngày, tuổi Dần cuối ngày có thể đi mua sắm trong giới hạn.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão bận rộn hơn trong công việc. Dù vậy, bạn nên giữ gìn sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi.

Tài lộc không tệ, đặc biệt là những nguồn thu ngoài sẽ dồi dào hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Thìn

Vận thế của tuổi Thìn hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt là người kinh doanh, buôn bát đại cát đại lợi.

Người đi làm có được cơ hội tiến thân. Dù vậy, bạn nên từ tốn, đừng hấp tấp vội vàng.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 25/11/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Tỵ cực vượng trong ngày mới. Người độc thân có thể tiến tới mối quan hệ chính thức. Người đang yêu hay có gia đình thì tình cảm càng thêm gắn bó.

Công việc dù có chút khó khăn vào đầu ngày nhưng sẽ dần thuận lợi đến cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ có thể gặp nhiều áp lực từ công việc, tiểu nhân cũng đang rình rập. Dù vậy, bạn đừng quá căng thẳng mà mất kiểm soát. Hãy thả lỏng để giải quyết từng việc.

Tình cảm tốt đẹp, những cặp đôi có thời gian vui vẻ bên nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày mới. Đây sẽ là người mở lối đi mới trong con đường sự nghiệp của bạn.

Tài lộc tăng vào cuối ngày. Dù vậy, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 25/11/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân chiếm được ưu thế với sự dứt khoát, kiên quyết trong công việc. Nhưng đừng quá nóng vội mà gánh họa.

Người kinh doanh có cơ hội mới, nhưng nên cân nhắc hiểm họa tiềm tàng.

Tài lộc tăng chậm, nên có chế hoạch chi tiêu hay đầu tư hiệu quả.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Dậu

Tâm trạng tiêu cực của tuổi Dậu có thể ảnh hưởng nhiều đến công việc. Bạn nên điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Tài lộc dù chưa tăng, nhưng bạn nên kiên trì để đợi cơ hội.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất kinh doanh có cơ hội tăng thu nhập. Công việc thuận lợi, tiền bạc không thiếu.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận mâu thuẫn trong gia đình hay tình yêu.

Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 25/11/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 25/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi tràn đầy năng lượng. Hôm nay bạn gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong tình duyên và công việc.

Cuối ngày, bạn có thể dành thời gian cho sở thích của bản thân hay gia đình, người yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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