Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi mất tiền mất tình, tuổi Thân áp lực công việc

Gia đạo của Tý gặp nhiều chuyện vui bất ngờ, nhất là về tiền bạc. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều vì việc thiếu hụt như trước đây. Bạn sẽ có một ngày vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Nói chung vận trình của bạn trong ngày vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày vui buồn của mình như thế nào để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Dần vướng phải kiện tụng, tiền mất tình tan trong ngày đầu tuần. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng thảm hại. Không những vậy sức khỏe còn sa sút do ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ. Chuyện buồn liên tục tìm đến khiến bạn không mấy vui vẻ. Không ai ở bên cạnh khiến bạn vô cùng mệt mỏi, cô đơn, không biết chia sẻ cùng ai.

Sửu có cơ hội thoát ế trong ngày đầu tuần. Tuy nhiên bạn không cảm thấy tự tin nên đã bỏ lỡ nhiều đối tượng tốt đến với mình. Sửu nên thay đổi, cởi mở hơn để nhanh chóng thoát ế trong chớp mắt. Hãy tự tin về bản thân để có được một mối quan hệ tốt, thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Mão xảy ra xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của Mão xảy ra nhiều xung đột, mâu thuẫn. Người độc thân không thể thoát ế trong ngày hôm nay. Người có gia đình cãi nhau về chuyện tiền bạc dẫn đến chiến tranh lạnh. Nói chung vận trình của bạn không mấy suôn sẻ vì nhiều cuộc cãi vã nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn cô đơn một mình không có thời gian giao tiếp hoặc gặp gỡ bạn bè. Bạn có một ngày không mấy trọn vẹn, luôn bị người khác nhờ vả làm phiền. Điều này khiến công việc của bạn bị tồn đọng, không diễn ra như đúng kế hoạch của mình. Chuyện tiền bạc của bạn đều không như ý, phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có nhiều tư tưởng mới nên thay đổi ngoạn mục được nhiều người yêu mến. Những việc bạn làm đều được cấp trên nâng đỡ, giúp sức nhiệt tình nên vô cùng thuận lợi. Những chuyện buồn đã qua đi giúp bạn lấy lại tinh thần phấn chấn, nhiệt tình trong công việc của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Ngọ thông minh bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp bản lĩnh, thông minh. Bạn luôn biết nhìn xa trông rộng và thận trọng trước khi làm một việc gì đó. Nhờ tính cách này, bạn có được công danh, đạt được thành tựu như bản thân mong muốn trong ngày đầu tuần.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Mùi

Mùi bị lừa gạt mất tiền lẫn tình trong ngày đầu tuần. Lời khuyên cho bạn nên thận trọng trong những mối quan hệ mới, đừng vội tin tưởng người khác hết lòng. Vì có nhiều người dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ khiến bạn thân bại danh liệt.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Thân

Thân bị áp lực công việc bủa vây khiến bạn không có đủ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống. Vì vậy mà tinh thần, sức khỏe của bạn sa sút nghiêm trọng. Những việc bạn làm đều không được công nhận khiến bản thân càng mệt mỏi, bất lực hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Dậu vướng thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu không còn vướng phải nhiều thị phi, hay xung đột cãi vã với cấp trên, đồng nghiệp. Những mối quan hệ của bạn bắt đầu tốt đẹp. Đây là tín hiệu tốt giúp bạn cải thiện được vận trình của mình trong ngày. Dậu không còn sợ gặp khó khăn không ai đứng ra giúp đỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tuất xảy ra tranh cãi với cấp trên, đồng nghiệp. Điều này khiến vận trình của bạn không mấy thuận lợi. Đổi lại bạn còn bị vướng họa thị phi, bị người khác đặt điều nói xấu sau lưng. Nếu không giải quyết khôn khéo, bạn sẽ lãnh hậu quả vô cùng ê chề.

Tử vi thứ Hai ngày 23/3/2020 của tuổi Hợi

Hợi không có tiền để tiêu thả ga như trước đây. Ngày thứ Hai của bạn vô cùng nặng nề, phải suy nghĩ rất nhiều chuyện không vui. Bạn phải làm việc vất vả để được cấp trên công nhận. Tuy nhiên mọi sự đều không như bạn mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm