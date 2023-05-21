Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5: Hợi đầu tư vào bản thân chưa bao giờ là thừa, Sửu chú ý một điều để tránh thất thoát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 11:15

Thứ hai có nhiều biến động với 3 con giáp này.

Tử vi tuổi Hợi 

Tử vi ngày thứ hai của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đang có nhiều trở ngại trong con đường học vấn.

Công việc: Người tuổi Hợi chọn nơi làm việc phù hợp, những định hướng riêng bên ngoài của bạn đang có nhiều trở ngại, nhưng không đáng kể. 

Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5: Hợi đầu tư vào bản thân chưa bao giờ là thừa, Sửu chú ý một điều để tránh thất thoát tài lộc - Ảnh 1
Dành nhiều tiền bạc đầu tư bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, đối phương luôn dành thời gian lắng nghe bạn.

Tài lộc: Dành nhiều tiền bạc đầu tư bản thân.  

Sức khỏe: Vận động mạnh dễ làm tổn thương các khớp khi bạn không khởi động kĩ càng.  

Tử vi tuổi Dần

Tử vi ngày thứ hai, Chính Quan tương trợ giúp cho tuổi Dần củng cố niềm tin vào bản thân, bạn tin tưởng hơn vào những gì mà bạn đang nỗ lực theo đuổi. Bản mệnh đang có cơ hội để bắt đầu những kế hoạch mới hiệu quả. Đừng bỏ lỡ vận may của mình, nếu không mọi thứ có thể tuột khỏi tầm tay. 

Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5: Hợi đầu tư vào bản thân chưa bao giờ là thừa, Sửu chú ý một điều để tránh thất thoát tài lộc - Ảnh 2
Bản mệnh đang có cơ hội để bắt đầu những kế hoạch mới hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội chỉ ra rằng nay nên tập trung xây dựng mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Điều này không có nghĩa là bạn đồng ý hết với những ý kiến của họ, thay vào đó bạn nên biết lắng nghe và chỉ góp ý khi cần. 

Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết tâm muốn tập luyện nghiêm túc của bản mệnh. Bạn không cần gắng sức, nếu thấy mệt cứ cho phép mình nghỉ và quay lại tập khi đã cảm thấy khỏe hơn bạn nhé.

Tử vi tuổi Sửu  

Tử vi ngày thứ hai, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu với nhiều trái ngang. Người tuổi này muốn dùng uy quyền của mình để chèn ép người khác. Đồng thời, mối quan hệ giữa bản mệnh với cấp trên, đồng nghiệp không được tốt trong khoảng thời gian này. 

Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5: Hợi đầu tư vào bản thân chưa bao giờ là thừa, Sửu chú ý một điều để tránh thất thoát tài lộc - Ảnh 3
Con giáp này cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan đến phương diện tiền bạc nếu không muốn bị thất thoát tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điềm báo không may. Chính vì thế, con giáp này cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan đến phương diện tiền bạc nếu không muốn bị thất thoát tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt. Theo tử vi, bạn dù có cố gắng đến đâu thì cũng khó lòng kiểm soát được cảm xúc của mình. Do đó, hãy thận trọng hơn trước mỗi lời được nói ra để tránh làm tổn thương đối phương. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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