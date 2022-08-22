Tử vi thứ hai ngày 22/8/2022 của 12 con giáp: Dần – Mão có công việc hanh thông suôn sẻ, Mùi – Dậu nên chủ động làm quen với người mình thích

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà xuống dốc. Điềm báo con giáp này có nguy cơ mất tiền một cách oan uổng do nhẹ cả tin người khác trong ngày Tứ Hành Xung.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trở nên kém sắc. Thiên Quan tác động khiến cho người tuổi này đưa ra những quyết định sai lầm để rồi tự mình đánh mất đi cơ hội phát triển bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Bạn tự tin, mạnh dạn bộc lộ những cảm xúc và mong muốn của mình cho người ấy. Song song đó, hạnh phúc trở nên tốt đẹp nhờ sự vun vén tình cảm của những người trong cuộc.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối phức tạp. Tinh thần làm việc uể oải, mệt mỏi khiến người tuổi này làm việc không đạt hiệu quả cao dù đã lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Song, Thực Thần chiếu mệnh nên bản mệnh nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Nhờ có cách quản lý tiền bạc thông minh, hợp lý mà con giáp này có thể hạn chế được những rủi ro liên quan đến tài chính, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình đáng kể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi yêu nhau có cơ hội hâm nóng tình cảm sau một khoảng thời gian xa cách do đối phương phải đi công tác trước đó.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ và thuận lợi đủ đường. Quãng đường đi đến thành công của người tuổi này không còn cách bao xa nữa do Chính Ấn hỗ trợ. Bên cạnh đó, nỗ lực và kiên trì tới cùng là cách mang lại hiệu quả để đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái hơn trước đây do có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Tử vi cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Cùng với đó, sự nâng đỡ của Tam Hội giúp mối quan hệ của hai người mau chóng hàn gắn vết rạn nứt tình cảm.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra hanh thông. Con giáp này không cần tốn quá nhiều thời gian cũng như sức lực để khẳng định bản lĩnh và năng lực của mình trên con đường sự nghiệp do Thiên Ấn hỗ trợ. Những dự án đầu tư xúc tiến khá nhanh mang đến nhiều thành tích đáng kể cho mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Nguồn tài chính trở nên khởi sắc do công việc của con giáp này trong ngày thứ Hai khá là “thuận buồm xuôi gió”, tốt đẹp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Bạn và người ấy hiện tại đang trải qua những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Còn người độc thân thì cần phải cởi mở, mở lòng hơn nữa mới tìm kiếm được một nửa yêu thương cho mình.

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp diễn ra khó khăn chồng chất. Mão Thìn tương hại báo hiệu người tuổi này nên thay đổi cách làm việc của mình, cần khiêm nhường và nhẫn nại. Bởi lẽ, sự chủ động và kiêu ngạo sẽ gây ra không ít phiền toái cho bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Thổ Mộc xung khắc báo cho biết con giáp này cần phải lên kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, tươi đẹp. Người độc thân có thể tìm thấy được bến đỗ của đời mình nhờ vào sự mai mối của người thân, bạn bè. Người đã kết hôn có cuộc sống vợ chồng vững vàng nhờ sự vun vén của cả hai.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không quá êm đẹp, trôi chảy. Sự thiếu tự tin, e dè và ngượng ngùng có lấy đi của người tuổi này không ít cơ hội để phát triển bản thân. Hãy mạnh dạn xin lời khuyên của những người có kinh nghiệm để định hướng lại con đường sự nghiệp của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Ngũ hành tương sinh giúp con giáp này tránh được những rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc. Người độc thân tìm được một người có thể an tâm chia sẻ mọi điều vui, buồn trong cuộc sống. Người đã kết hôn dần tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc với nửa kia của mình.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc để tránh rước rắc rối về mình. Song song đó, làm việc cần tự tin nhưng tự tin thái quá là điều không nên vì nó sẽ khiến hạn chế sự phát triển bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc sa sút. Mua đồ không cần nhìn giá là thói quen không tốt mà con giáp này cần phải thay đổi nếu không muốn rơi vào tình trạng “rỗng túi”, túng thiếu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu tan vỡ. Sự ghen tuông vô cớ của bạn là nguyên nhân phá hỏng tình yêu đẹp đẽ giữa bạn và người ấy.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Tam Hợp chiếu mệnh giúp người tuổi này nhận được những nhận xét tích cực từ cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh. Do đó, hãy tiếp tục cố gắng để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm xuống. Tiêu tiền một cách hoang phí là nguyên nhân khiến cho nguồn tài chính của con giáp này bị thâm hụt đáng kể. Nếu không thay đổi điều này bản mệnh có thể sẽ phải vay mượn tiền của bạn bè để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa. Bạn và nửa kia đang có thời gian yên bình, hạnh phúc bên nhau do cả hai đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau.

Tuổi Thân

Dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Tử vi khuyên người tuổi này cần phải tinh tế một chút thì mới có thể nhìn ra được cơ hội phát triển bản thân trong những thách thức.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Tốt nhất là con giáp này nên học cách tiết kiệm ngay từ bây giờ để có được nguồn tài chính vững vàng cho tương lai về sau.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Sự tác động của Ngũ hành xung khắc khuyên người tuổi này nên hạ cái tôi của mình xuống nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu diễn ra có chút không được khả quan. Người tuổi này nên chú ý trong cách giao tiếp để tránh xảy ra xung đột không mong muốn với đồng nghiệp xung quanh. Môi trường làm việc thoải mới thì hiệu quả công việc mới được nâng cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Chuyện tiền bạc không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này nhờ có nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính lẫn nghề tay trái.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Người độc thân có cơ hội làm quen, tìm hiểu người mới nhờ sự chủ động, cởi mở của chính mình.

Tuổi Tuất

Dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 22/8 diễn ra khó khăn, vất vả. Sự tác động của Thương Quan khiến cho người tuổi này không thể cân bằng tốt quỹ thời gian của mình dẫn tới việc giảm sút hiệu quả công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khó khăn. Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này cho người khác vay mượn tiền trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Những cặp vợ chồng mới cưới có thêm thời gian để hẹn hò và hâm nóng cảm xúc. Người độc thân dần quên đi những chuyện buồn trong quá khứ để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra hanh thông. Chính Quan xuất hiện giúp cho người tuổi này có cơ hội chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Bản mệnh hãy cứ tiếp tục cố gắng để đạt được những điều mà mình mong muốn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Nguồn thu nhập dư dả, dồi dào giúp cho con giáp này có được cuộc sống ổn định, thoải mái hơn trước đây.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng, đẹp đẽ. Bạn và người ấy dự định về chung một nhà sau khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!