Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ. Hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai nhé.

Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tý. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn ngơi nghỉ thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng dùng những lời lẽ nặng nề khiến đối phương phải chịu tổn thương.

Tuổi Sửu

Thương Quan giáng họa, người tuổi Sửu dễ vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo bởi mỗi người giữ một lập trường riêng. Nếu cảm thấy đôi bên đều đang quá nóng nảy, bạn nên là người chủ động dừng buổi trao đổi lại.

Con giáp này nên chú ý lắng nghe quan điểm của người khác trước khi nêu ý kiến phản biện của bản thân. Hãy chú ý cách trình bày vấn đề của mình, sao cho người nghe không mất lòng và có thể tiếp thu dễ dàng nhất, đừng khăng khăng với ý kiến của mình và bắt người khác phải lập tức nghe theo.

Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, Thổ vượng nhắc nhở bản mệnh hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết. Dù là lãnh đạo hay nhân viên, bạn cũng cần học cách tiếp thu nhận xét của mọi người.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Công việc quá bận rộn khiến bạn trở nên thờ ơ với những người luôn chờ đợi mình ở nhà, khiến tình cảm giữa các thành viên dần trở nên lạnh nhạt. Hãy nhớ rằng tình thân quan trọng hơn tiền bạc hay vị thế nhiều.

Ở môi trường làm việc, bản mệnh khó được lòng người khác bởi cái tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể bạn sẽ tìm thấy những ý kiến hay đáng để học tập hoặc một hướng đi thích hợp để giải quyết vấn đề đang bế tắc.

Tuổi Mão

Vì không muốn người khác chê cười, bản mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó.

Tuy nhiên, bạn có biết nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khó có thể phát triển bản thân được hay không? Điều bạn cần làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với điểm yếu của mình, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

Bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe đối phương, đặc mình vào vị trí của đối phương.

Tuổi Thìn

Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao tức là mình tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh. Cách cư xử ấy sẽ khiến người khác ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì thứ 2 này không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, chớ nên tham lam muốn kiếm tiền mà không muốn bỏ công sức.

Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như ăn đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên là nguyên nhân chính khiến cho người tuổi Tỵ vướng phải nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè, cho dù bạn đã cố gắng đứng ngoài cuộc đi chăng nữa.

Nếu bạn là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét cách thức làm việc của mình. Có thể bạn đang quá chuyên quyền độc đoán, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, sử dụng người không đúng mục đích...

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, cho dù có phải vất vả thế nào đi chăng nữa. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác. Bạn có thể trở thành tấm gương sáng trong tập thể và là cánh tay đắc lực cho lãnh đạo.

Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt nếu như bạn là người có vị thế cao. Chớ nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc phải sai lầm không đáng có, thậm chí gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn có thể đặt hoàn toàn lòng tin cho nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá, cho rằng mình có thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn lại thường không nhìn nhận chính xác thực tế và không lường trước được những gì mình sẽ vấp phải. Hãy nhìn nhận lại bản thân và kế hoạch của mình một cách nghiêm túc hơn, như vậy mới tránh được những rắc rối không đáng có.

Tuổi Thân

Báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn chung tay cùng giải quyết mọi vấn đề, nhờ vậy mà chuyện có phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Thiên Tài mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ với các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai của bạn rất hứa hẹn đấy.

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển, đạt được những thành tích rực rỡ trong tương lai.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến đang nằm trong tầm tay của chính bạn.

Bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả những chuyện khó nói nhất rồi cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Thực Thần đem tới cơ hội làm giàu cho những người làm nghề tự do, ngay cả trong tình hình khó khăn chung như thế này đi chăng nữa. Nếu bạn luôn xông xáo, không ngại khó khăn, thách thức thì nay là lúc bạn nhận được thành quả. Ắt hẳn những gì gặt hái được sẽ là động lực để bạn tiếp tục trong tương lai.

Tuy nhiên, với người làm công ăn lương thì thu nhập của bạn chưa có bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh cần tiếp tục cống hiến cho tập thể, đồng thời đặt ra lộ trình thăng tiến cụ thể hơn cho mình thì mới mong có ngày gặt hái được trái ngọt. Đừng vội nản chí vì việc mình làm chưa thu được kết quả ngay lập tức.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc không thể giải quyết ngay lập tức được. Bạn cần phải giữ bình tĩnh khi giải quyết các tình huống khác nhau.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cho thấy bạn là người xông xáo trong công việc nhưng đôi khi hay đưa ra những quyết định nóng nảy, thiếu chính xác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!