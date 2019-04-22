Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 22/04/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Mùi gặp phải nhiều họa thị phi, đi đâu cũng vướng phải cự cãi làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ tốt đẹp. Tuổi Tuất bỗng đổi đời trong nháy mắt, khó khăn qua đi và chuẩn bị đón lộc trời ban.

Tuổi Tý

Tý bị áp lực công việc đè nặng khiến bạn mất bình tĩnh dễ dẫn đến nóng giận, gây họa. Bạn nên tỉnh táo để không làm phật lòng cấp trên cũng như những người đồng nghiệp của mình. Nói chung hôm nay, bạn nên tránh những cuộc trò chuyện đám đông, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời - Ảnh 1
Sửu có đường tình duyên vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn vô cùng khởi sắc, nhất là về chuyện tình duyên. Sửu được ông Tơ bà Nguyệt se cho mối duyên lành. Bạn có cơ hội gặp gỡ được người khác phái nên sẽ thoát ế. Người đã có một nửa nên chuẩn bị đón nhận tin vui về cuộc sống hôn nhân lâu dài.

Tuổi Dần

Công việc của Dần có phần bất ổn, làm gì cũng không như ý. Hôm nay, tâm trạng của bạn không được ổn định, làm gì cũng bồn chồn, bối rối. Vì vậy mà bạn không tập trung vào công việc, dễ dẫn đến những sai lầm mà bản thân không kiểm soát được. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến cơ hội thăng tiến của bạn.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời - Ảnh 2
Mão có công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn trong ngày hôm nay khá thuận lợi. Người buôn bán kinh doanh có nhiều tài lộc đổ về túi đếm không xuể. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Nhất là những người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận một nửa của cuộc đời mình.

Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn có nhiều khởi sắc đáng mong đợi, công việc tiến triển trôi chảy. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng qua những dự án lớn. Nhờ vậy bạn nhận được lòng tin, sự tín nhiệm của cấp trên. Sếp có thể sẽ cân nhắc cho bạn lên vị trí lãnh đạo trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời - Ảnh 3
Tỵ tiền đổ về như nước tiêu xài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Tỵ vô cùng suôn sẻ, đi đến đâu tiền bủa vây đến đó, có thể chi tiêu thoải mái, không lo thiếu thốn. Hôm nay bạn nên tận dụng nhiều cơ hội tốt để mang công danh và tài lộc về cho mình. Ngày hôm nay, những mối quan hệ của bạn dần tốt lên, vì vậy mà khi gặp khó khăn đều có người giúp đỡ.

Tuổi Ngọ

Ngày hôm nay Ngọ nên cẩn thận chuyện tiền bạc. Vì có thể bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện không vui vì tật tiêu tiền hoang phí của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn khiến công việc của bạn trở nên trì trệ, không hanh thông.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời - Ảnh 4
Mùi có mối nhân duyên như ý - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của bạn vô cùng rực rỡ, đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Những người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Có thể bạn sẽ đón nhận tin vui về đường con cái hoặc tiền tài trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thân

Thân không nên tin tưởng vào bất cứ ai trong ngày hôm nay. Bởi tiểu nhân sẽ rình rập xung quanh khiến bạn tiền mất tật mang, đánh mất những mối quan hệ của mình. Càng tin tưởng người khác càng khiến bạn có nhiều chuyện buồn phiền không yên. Vì vậy chỉ nên tin vào chính mình.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 22/4/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Mùi gặp họa, xảy ra xung đột, tuổi Tuất bỗng lên hương đổi đời - Ảnh 5
Dậu gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn hóa không - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dậu khá ổn định. Bạn gặp dữ hóa lành, gặp chuyện lớn gì cũng giải quyết được. Bạn có đủ khả năng để gánh vác và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, không xảy ra bất cứ sai sót gì. Ngày hôm nay, tài năng của bạn được công nhận. Cấp trên đồng nghiệp đều tán thưởng và tôn trọng bạn.

Tuổi Tuất

Tuất nên bình tĩnh để nắm bắt những cơ hội đến với mình. Cuộc đời của bạn bỗng chốc lên hương trong hôm nay. Tiền tài ổn định, trả hết những món nợ đã vay trước đó. Vận trình của bạn không còn gặp nhiều khó khăn như xưa. Vì vậy mà tâm trạng của bạn khá tốt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp phải nhiều điều không vui trong công việc. Do tính cách nóng nảy nên bạn làm phật lòng cấp trên. Đồng nghiệp cũng quay lưng với bạn. Vì vậy mà trong ngày hôm nay, tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại, làm gì cũng gặp nhiều khó khăn, bế tắc không giải quyết được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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