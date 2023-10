Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của 12 con giáp: Ngọ - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tài lộc dồi dào, Tý tiểu nhân đeo bám, Sửu cẩn thận thị phi

Đường tình duyên của Dần đang trong giai đoạn khá “vượng sắc”. Bởi sự tự tin, năng động vốn có, Mão được rất nhiều người “để ý”.Con giáp hãy thật bình tĩnh, lắng nghe trái tim mình để có lựa chọn phù hợp nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Mão

Dự đoán, vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Mão làm ăn phát đạt sự nghiệp leo thang. Những hợp đồng, dự án của con giáp được thực hiện trong giai đoạn này sẽ có một khởi đầu suôn sẻ, mở ra nhiều cơ hội lớn trong tương lai. Tiền bạc con giáp kiếm được nhiều vô kể. Mão chi xài thả ga, chẳng lo về giá. Tuy nhiên, con giáp cũng không nên vì thế mà lơ, tự mãn. Vận may không phải lúc nào cũng đến, Mão nên tận dụng thời cơ để giàu càng thêm giàu.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Thìn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh điều tiếng không hay.. Việc góp ý quá thẳng thắn của Thìn khiến đối phương tổn thương. Bạn có ý tốt nhưng việc cứ xoáy sâu vào cái sai của ai đó rõ ràng là một điều không hay và sẽ khiến hình ảnh của bản mệnh trong mắt mọi người ngày càng tệ. Con giáp cần thay đổi bản thân từ bây giờ để nhanh chóng lấy lại thiện cảm những người xung quanh. Một môi trường thoải mái, hòa động sẽ luôn có lợi cho sự phát triển của mỗi cá nhân.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Tỵ

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ dễ gặp rắc rối trong công việc. Con giáp có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Những sự việc trên là do có kẻ tiểu nhân phía sau cố ý “giật dây’ hãm hại. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng tìm mọi cách chứng minh mình trong sạch thì Tỵ cứ để mọi thứ tự nhiên bởi “cây ngay không sợ chết đứng”, năng lực và sự chăm chỉ của bạn sẽ được thời gian giãi bày.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong thứ Hai ngày 21/6/2021 vô cùng rực rỡ. Con giáp may mắn trúng đậm trong những dự án trước đó nên tiền bạc kéo về như nước. Ngọ có thể suy nghĩ đến việc tiếp tục tái đầu tư hay chuyển sang một lĩnh vực mới để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi. Ngoài ra, nếu may mắn, Ngọ có thể gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp vào thứ Hai của tuổi Mùi có nhiều bất an. Tuổi Mùi làm việc mà không chuyên tâm, có sự lo lắng vô hình. Nhiều sự cố, sai lầm liên tiếp xảy ra làm bản mệnh mệt mỏi, mất tự tin. Con giáp mất dần sự tín nhiệm của cấp trên và có nguy cơ bị thay thế. Thời vận ảm đạm, con giáp cần nhanh chóng lấy lại phong độ, ứng phó với giông bão phía trước. “Trời không phụ lòng người”, nếu con giáp thật sự cố gắng, nhất định sẽ nhật được “quả ngọt” xứng đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Thân

Dự đoán, sự nghiệp của Thân trong giai đoạn này có nhiều khởi sắc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận được tin tốt lành với các giao dịch quan trọng, nhờ đó mà tình hình tài chính của bản mệnh cũng được cải thiện đáng kể. Với những người làm công ăn lương, nhờ có sự tín nhiệm từ phía cấp trên, bản mệnh được giao cho những vị trí quan trọng giúp bạn tha hồ thể hiện tài năng.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Hai sắp tới, người tuổi Dậu liên tiếp gặp may mắn, tài lộc lũ lượt kéo đến nhà. Trong công việc, con giáp bằng tài trí và sự phấn đấu của mình là từng bước vươn lên, chạm đến những thành công vượt bậc mà người cùng tuổi ít ai có được. Năng lực được công nhận, tạo động lực co con giáp cống hiến hết mình, không ngại khó khăn gian khổ. Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài lộc thăng hoa. Con giáp kiếm tiền vô kê, cuộc sống phủ phê, sung sướng không cần lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Tuất

Tình hình tài chính của Tuất vào thứ Hai này có vẻ đang theo xu hướng ảm đạm. Những vụ làm ăn thua lỗ trước đó ảnh hưởng rất lớn đến Tuất. Bản mệnh đang rối ren với những khoản nợ sắp đến kì phải chi trả, lẫn những mối bận tâm khác trước mắt. Trong hoàn cảnh hiện tại, bản mệnh nên nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ, sắp xếp việc cần làm và thời gian hợp lý. Ngoài ra, bạn hãy thử tìm đến những người thân cận, đó có thể sẽ là những quý nhân giúp bạn giai đoạn này.

Tử vi thứ Hai ngày 21/6/2021 của tuổi Hợi

Dự đoán, thứ Hai sẽ là ngày đầu bức phá với người tuổi Hợi. Con giáp liên tục gặp vận may trong cả công việc và cuộc sống. Với những làm kinh doanh tự do, bạn có cơ hội tham gia vào các mối làm ăn to lớn, thu về vô số tiền của. Vị thế của bạn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi cũng được nâng cao. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên chiếu cố, tạo điều kiện thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.