Tử vi thứ Hai ngày 20/6 của 12 con giáp: Cơ hội kiếm tiền tới gần, phải nắm bắt ngay kẻo lỡ lọt vào tay người khác

Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ. Cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm.

Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn. Tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Có cuộc đi không vừa ý.

Có tài lộc nhưng dễ hao. Có tin buồn. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn.

Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe . Có sự thay đổi về công việc.

Tuổi Dần

Cẩn trọng khi nhận tin tức. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không chứa chấp người lạ trong nhà hoặc kết bạn mới. Có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước.

Tránh chuyện thị phi, thưa kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc, và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Ngày thuận lợi cho sự thay đổi mọi mặt và đi xa, di chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Mọi việc không nên hấp tấp, cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi.

Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.

Tuổi Thìn

Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự chung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của.

Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối.

Tuổi Tỵ

Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt, và nên chi phí những việc cần thiết, hoặc chuyển giao tiền bạc vào một mục khác. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh.

Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc.

Tuổi Mùi

Ngày không tốt. Nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mích lòng, hoặc không đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn.

Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa.

Tuổi Thân

Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí.

Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi.

Tuổi Dậu

Trong sự nghiệp, bạn tương đối sĩ diện, thấy đồng nghiệp gặp khó khăn là lăn xả vào giúp đỡ. Nhưng bạn quên mất rằng công việc của mình cũng chưa thuận lợi

Đây là một ngày tài lộc mang nặng cái tối cá nhân nhất của bạn. Bản thân người tuổi Dậu có khả năng khống chế chính mình, biết làm người có quy tắc. Nghĩa là không tham lam hay làm điều sai trái thì tiền bạc của bạn vẫn sẽ yên ổn.

Tình duyên của người tuổi Dậu có đôi chút khởi sắc, giữa 2 người tìm được tìm nói chung, những cuộc trao đổi nói chuyện nghiêm túc của 2 người cuối cùng cũng mang đến quả ngọt.

Người tuổi Dậu cần chăm sóc sức khoẻ tỳ vị,

Tuổi Tuất

Ngày không tốt. Có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm.

Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tranh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh.

Tuổi Hợi

Ngày xung của bổn mạng. Mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng, hay gặp rủi ro, trở ngại, rắc rối, cần phải bỏ sức ra nhiều. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt.

Đề phòng rủi ro, tai nạn. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.