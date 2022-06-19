Tử vi thứ hai ngày 20/6/2022 của 12 con giáp: Tý có vận trình tài lộc hanh thông, Dần có một ngày đi chơi vui vẻ với nửa kia, Thân có nguy cơ thoát ế

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu gia tăng trong ngày mai. Con giáp này được cấp trên tăng lương do sự nỗ lực hết mình trong công việc trong thời gian vừa qua.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối hanh thông. Tý có thể giải quyết các vấn đề một cách triệt để nhờ có Chính Ấn trợ mệnh. Đồng thời, nếu bản mệnh biết cách nắm bắt mọi cơ hội có thể đạt nhiều bước tiến rực rỡ trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào. Người tuổi này đã kết hôn đang cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh người ấy. Đây là kết quả sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình chung sống trước đó.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Sửu có thể định hướng được tương lai của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức để phục vụ tốt cho công việc sau này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này vượng sắc do có nguồn thu nhập ổn định, do đó bản mệnh không quá bị áp lực về tài chính như trước đây.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ. Người đã có đôi có cặp có khả năng nhận nhiều tin vui trong tình yêu. Người độc thân gặp vận đào hoa, có thể tìm được người bạn đời phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra có chút vất vả. Bản mệnh cần thay đổi cách làm việc khuôn khổ để nắm bắt nhiều cơ hội tốt hơn cho mình trong quá trình phát triển con đường sự nghiệp của bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của Dần có chiều hướng giảm sút do việc tiêu xài phung phí. Vì vậy, con giáp này cần nên học cách tiết kiệm chi tiêu thì mới có thể nâng cao được nguồn thu nhập cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp. Người tuổi này và nửa kia đang có những phút giây hẹn hò lãng mạn sau những sóng gió trước đây.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Mão đã để cho cảm xúc cá nhân chi phối, ảnh hưởng đến quá trình xử lý công việc.

Bản mệnh cần chấn chỉnh lại cảm xúc ấy nếu không muốn giải quyết những rắc rối không lường trước được.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc không chỉ do sự xuất hiện của Kiếp Tài mà con giáp này còn có thói quen giải tỏa nỗi buồn bằng cách đi mua sắm nên đã làm hao thu hụt nguồn tài chính của bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không êm ấm, hài hòa. Người tuổi này và đối phương luôn có những hiểu lầm, mâu thuẫn không được giải quyết một cách triệt để, do đó tình cảm không được trọn vẹn như ban đầu.

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp diễn ra tốt đẹp. Thìn luôn giữ trạng thái cảm xúc cân bằng và tập trung cao độ khi làm việc, do đó hiếm khi nào bản mệnh mắc sai lầm và rắc rối trong công việc. Hãy nỗ lực hơn nữa để chinh phục con đường đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có điểm sáng nhờ có Thiên Tài trợ mệnh, do đó bản mệnh có khả năng đón nhận nhiều tin vui về mặt tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Người tuổi này còn độc thân có thể dễ dàng tìm kiếm đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Người đã có gia đình có thể hàn gắn trở lại với người ấy.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ hầu như không gặp khó khăn gì cả. Tỵ có thể thu về doanh thu vượt trội cho công ty nhờ vào tài năng và năng lực của chính mình. Đồng thời, đây còn lại cơ hội tốt nếu bản mệnh đang dự tính mở rộng kinh doanh vào thời điểm này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có rủng rỉnh nhờ vào những khoản thu nhập chính và phụ khác nhau khiến bản mệnh không ngờ tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang trong tình trạng bế tắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những mâu thuẫn, cãi vã không được giải quyết tốt, do đó không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung - Cát đan xen. Ngọ gặt hái được thành tựu trong công việc nhưng so với công sức của bản mệnh ra không được tương xứng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bất ổn. Con giáp này cần phải kiểm soát nguồn thu - chi của mình tốt hơn để tránh rơi vào tình trạng “trắng tay” và vay mượn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tẻ nhạt, ảm đạm. Người tuổi này thường không hay nói ra lời tâm sự của mình, do đó thường hay trách móc đối phương vô cớ.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Mùi luôn tự tin với năng lực và bản lĩnh của mình, do đó bản mệnh liên tục vượt qua giai đoạn khó khăn trong công việc và đạt được nhiều thành quả hơn mong đợi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có Chính Tài nâng đỡ, do đó người tuổi này có thể đảm bảo cho mình tương đối thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp rắc rối. Con giáp này không thể kiểm soát tốt cảm xúc khi gặp nhiều gì khó khăn trong cuộc sống dẫn đến mối quan hệ giữa hai người ngày càng đi đến “bờ vực” rạn nứt.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân diễn ra có tốt có xấu. Thân có thể sẽ gặp những áp lực trong công việc nên đã ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Hãy tập trung cao độ trong quá trình làm việc để tránh mất thời gian khắc phục hậu quả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này ít khi bị hao hụt tài chính nhờ biết cách tiết kiệm hợp lý và khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người tuổi này còn độc thân có thể thoát cảnh cô đơn để tìm thấy được tình yêu của đời mình.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối hanh thông, suôn sẻ. Sự trợ mệnh của Chính Quan giúp Dậu vượt qua được những rắc rối bất ngờ tìm đến trong quá trình xử lý công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không ổn định do con giáp này có thể phải đối mặt với nguy cơ thất thoát do gặp những vấn đề phát sinh cần chi số tiền lớn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có sóng gió. Người tuổi này cảm thấy bình yên thực sự khi ở bên cạnh đối phương, đồng thời còn là nguồn động lực giúp cả hai có thể vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra như “diều gặp gió”. Nếu biết cách tận dụng cơ hội phát triển sự nghiệp thì đây chính là cơ hội tốt để Tuất làm điều này. Tuy nhiên, đừng quá mải mê vào công việc nếu không muốn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này vượng phát vì có Cát tinh chỉ đường dẫn lối, do đó bản mệnh có khá nhiều cơ hội để cải thiện nguồn tài chính cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn và đối phương nảy sinh những mâu thuẫn, bất hòa do không có sự chia sẻ, cảm thông và chuyện trò cùng nhau.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra tương đối gian nan. Sắp tới, Hợi có khả năng gặp một vài thử thách bất ngờ trong công việc. Vì thế, bản mệnh hãy giữ vững thái độ tự tin và phong độ thì mới vượt qua được điều này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chiều hướng giảm xuống đáng kể do người tuổi này tiêu xài quá mức, phung phí. Do đó, nếu muốn cải thiện nguồn tài chính cá nhân cần nên hạn chế lại việc tiêu tiền như nước của mình lại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nở rộ. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được mối duyên lành nhờ có sự giúp đỡ của đào hoa vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!