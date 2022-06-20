Tử vi thứ hai ngày 20/6/2022 của 12 con giáp: Tý cẩn thận rắc rối trong quan hệ xã giao, Thìn có cơ hội được sếp đề xuất thăng chức, Hợi có cuộc hẹn ngọt ngào với nửa kia

Bản mệnh không cần phải lo vun vén chi tiêu, tính toán từng li từng tí như khoảng thời gian thiếu túng trước đây.

Tuổi Tý khó tránh khỏi những rắc rối phát sinh bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao, tuy vậy bản mệnh sớm giải quyết được những rắc rối này.

Các cặp đôi sớm giải quyết được hiểu lầm trước đó, gắn bó hơn trước nhờ sự trân quý dành cho đối phương.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, ngoài hoàn thành xuất sắc công việc chính thì tuổi Sửu còn thể hiện được tài năng của mình trong các công việc phụ.

Cơ hội kiếm tiền lớn trong tầm tay, bản mệnh có thể nâng cao nguồn thu sẵn có bằng chính năng lực của mình

Đường tình duyên khởi sắc thấy rõ, người độc thân bằng cách chủ động tìm kiếm tình yêu thì không lâu nữa sẽ có người phù hợp xuất hiện trước mắt.

Tuổi Dần

Sự hăng say, nhiệt tình với các nhiệm vụ được giao giúp tuổi Dần hoàn thành tốt khối lượng công việc khổng lồ. Các mục tiêu đề ra mau chóng được chinh phục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bản mệnh cần thận trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc.

Tình cảm đôi lứa nảy sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn vì không hiểu ý nhau. Dường như cả hai đã quá bận rộn với công việc riêng nên không còn nhiều thời gian ở cạnh nhau.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão thoả sức phát huy sở trường của mình khi được quý nhân tạo điều kiện thuận lợi. Với tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, những người này tin rằng tự thân mình có thể chinh phục nhiều đỉnh cao hơn nữa. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân.

Vận trình tình cảm sa sút, nhiều mâu thuẫn, rạn nứt vì sự xuất hiện của người thứ ba.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng và đều hoàn thành xuất sắc chúng. Bản mệnh phải tập trung dồn hết trí lực để nắm bắt thời cơ vì con đường thăng tiến đã rộng mở trước mắt.

Các dự án đầu tư, hợp tác đang tiến triển rất thuận lợi và mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho con giáp này.

Nhân duyên vượng đem đến cho người độc thân tình yêu lý tưởng, có khả năng tiến tới hôn nhân.

Tuổi Tỵ

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên tuổi Tỵ định hướng được đam mê của mình và biết cách chinh phục nó. Nguồn thu nhập dồi dào đem lại cho bản mệnh cuộc sống với mức sống cao.

Con giáp này đang cảm thấy cô đơn cùng cực trong chính mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân thì mải mê với công việc, chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ ai khác nên khó tìm được tình yêu đời mình.

Tuổi Ngọ

Người tuỏi Ngọ có năng lực, kinh nghiệm lẫn trách nhiệm nhưng vận may lại chưa mỉm cười khiến công việc không được như ý muốn. Con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với hoạ xích mích, xung đột với cấp trên, đồng nghiệp. Bản mệnh xao lãng trong công việc nên bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền tốt.

Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia luôn nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Trải qua những sóng gió, mâu thuẫn, hai người thêm tôn trọng và thấu hiểu, bao dung nhau hơn.

Tuổi Mùi

Mọi kế hoạch đều diễn ra thuận buồm xuôi gió giúp tuổi Mùi có bước tiến xa trên bước đường công danh sự nghiệp. Nguồn thu nhập tăng cao đem đến cho con giáp này cuộc sống thoải mái.

Bản mệnh vô tình khơi gợi lại vết thương tình cảm trong quá khứ khiến tình cảm gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân vì còn khép chặt lòng mình.

Tuổi Thân

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi THân tự do thể hiện năng lực, ý chí bền bỉ của mình. Cùng với tinh thần làm việc không mệt mỏi, trách nhiệm cao với từng việc mình làm nên được cấp trên đánh giá khá cao. Tiền tài đổ về túi mở ra cho bản mệnh cuộc sống dư dả, sung túc.

Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được gắn kết hơn trước. Tình cảm đủ lớn giúp những người đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Dậu cần thận trọng hơn trong mọi việc. Bên cạnh đó, hãy học cách nói năng từ tốn, chừng mực để không làm mất lòng người khác. Bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để hạn chế những thất thoát ngoài ý muốn.

Tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân chính là bởi tâm trạng thay đổi thất thường của bản mệnh.

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tuất thực hiện các dự định cho hướng đi mới. Con giáp này dường như vẫn còn đang tiêu xài phung phí nên không thể kiểm soát mọi khoản phát sinh bất ngờ.

Các cặp đôi gặp phải không ít phiền toái, có lẽ vì thành kiến quá lớn nên dù có nỗ lực tháo gỡ khúc mắc thì mọi chuyện vẫn không đi tới đâu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thu được kết quả như mong muốn sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh việc thoải mái với nguồn thu nhập trong ngày, con giáp này còn trích được một khoản để tích luỹ.

Các cặp đôi có khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào. Dù chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bản mệnh cũng nhanh chóng thích nghi với mối quan hệ nghiêm túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!