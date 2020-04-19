Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý đổi đời giàu sang, tuổi Hợi thiếu trước hụt sau

Ngày thứ Hai, Tý có cơ hội trúng số, đổi đời trong chớp mắt. Bạn gặp được nhiều mối quan hệ mới nên không lo khó khăn không ai giúp đỡ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn có nhiều biến động, xảy ra nhiều tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng có.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của 12 con giáp cho biết trước những điều tốt xấu xảy ra trong ngày giúp bạn tìm cách phòng tránh.

Tài năng của Dần không được công nhận, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng không như ý muốn. Bạn bị nói xấu sau lưng khiến cấp trên không có cái nhìn ấn tượng về bạn. Theo tử vi 12 con giáp , vận tình duyên của Dần bắt đầu chớm nở. Bạn được mai mối nên có duyên lành như ý.

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Sửu gặp nhiều chuyện không vui khiến tinh thần của bạn sa sút. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên công việc không thuận lợi. Bên cạnh đó bạn thường xuyên mắc những chứng bệnh đau đầu, đau bao tử. Lời khuyên cho Sửu là nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Mão

Mão nhận được lời khen của cấp trên. Công việc của bạn hoàn thành đúng tiến độ nên được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều dự án lớn. Nếu tiếp tục giữ vững tinh thần cầu tiến này, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, có khi còn vượt ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn vô cùng vui vẻ khi nhận được quyết định thăng chức. Khi nắm giữ chức vụ mới, hãy phát huy hết những tài năng tiềm ẩn bao lâu nay của mình để được cấp trên yêu mến, đồng nghiệp nể phục. Bên cạnh đó có nhiều tin vui trong ngày giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Tỵ gặp kẻ lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp phải kẻ lừa gạt, dễ tin người nên bạn tiền mất tật mang vô cùng khốn đốn. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, nổi nóng vô cớ khiến người xung quanh không dám đến gần. Nếu cứ nóng giận như vậy, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Ngọ

Ngày đầu tuần của Ngọ có nhiều tin vui về đường tiền bạc lẫn tình cảm. Những khó khăn trước mắt đã qua đi, bạn không còn vướng bận bất cứ điều khó khăn gì. Vậy nên thời gian này bạn khá rảnh rỗi, có thể thư giãn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự án lớn trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Mùi

Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến nên tinh thần khá vui vẻ, hạnh phúc. Con đường công danh, tiền bạc của bạn nở rộ khiến người bên cạnh hờn đỏ mắt. Không những vậy bạn còn lây may mắn sang cho những người xung quanh giúp vận trình của họ giàu sang vô đối.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Thân thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân ở mức ổn định, không thiếu hụt như trước đây. Công việc của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Chuyện tình cảm không có quá nhiều chuyện xảy ra. Mối quan hệ của bạn với những người thân trong gia đình được hòa giải, không còn mâu thuẫn gay gắt như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Dậu

Dậu một bước lên mây đạt được nhiều thành tựu ngoài mong đợi. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao. Vì vậy mà tài năng lẫn thái độ của bạn được nhận khá nhiều lời khen. Dậu nên chuẩn bị tâm lý đón nhận nhiều điều vui vẻ cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Tuất

Những xung đột của bạn và người thân được hóa giải, không còn bất cứ hiềm khích nào. Những chuyện không vui cũng được xóa bỏ nên tinh thần của bạn vô cùng tốt. Tuất nên bắt đầu tạo dựng lòng tin, sự yêu thương của mọi người để khó khăn cũng có người giúp đỡ vượt qua.

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 20/4/2020 của tuổi Hợi thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có tài chính thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi. Những cơ hội kiếm tiền cũng không còn khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, khốn đốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại như ý giúp tinh thần của bạn tốt hơn.

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