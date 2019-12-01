Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần đón lộc lớn, tuổi Tuất dư dả mua nhà sắm xe

Tý nghiêm túc trong công việc nên công sức được đền đáp xứng đáng. Ngày đầu tuần, bạn dễ dàng chiếm được cảm tình của cấp trên. Vì vậy mà cơ hội thăng tiến không ngừng nghỉ. Bạn nhanh chóng trở thành con giáp giàu có , đại gia được nhiều người nể phục.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm, nửa ngày đầu hanh thông, nửa ngày sau có thể gặp nhiều chuyện rắc rối nhưng rồi cũng êm xuôi.

Dần có cơ hội thăng tiến nhanh. Bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc trời ban, những công sức bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng. Về phương diện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình của người khác phái. Không những vậy, chuyện tình của bạn còn đẹp như trong mơ khiến FA ganh tỵ ra mặt.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu dễ vướng vào những tranh chấp với đồng nghiệp. Bạn nên tiết chế cảm xúc, sự nóng giận của mình để đừng ảnh hưởng đến người khác. Hoặc đừng hành xử quá hấp tấp, làm phật lòng nhiều người. Bởi đây là thời điểm tốt để bạn gầy dựng sự nghiệp vững chắc của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Mão công việc phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Mão có nhiều bước tiến vượt trội. Nhờ vào tài ăn nói khéo léo, giao tiếp giỏi, bạn được nhiều người yêu mến. Đặc biệt Mão được quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng đạt thành tựu. Điều này báo hiệu tương lai của bạn vô cùng tươi sáng.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình cảm của Thìn không mấy suôn sẻ. Bạn dễ rơi vào tình tay ba, việc này khiến tâm trạng của bạn sa sút, không yên. Mỗi ngày, bạn phải đối mặt với vô số những vấn đề thị phi khiến bản mệnh mệt mỏi, bế tắc. Lời khuyên cho Thìn là hãy gạt bỏ những chuyện không hay, tập trung vào công việc để đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Tỵ vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với họa thị phi chốn công sở. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Ngày thứ Hai đầu tuần đừng gây gổ, xích mích với bất cứ ai. Bởi càng gây họa, bạn sẽ gánh chịu nhiều hậu quả ê chề. Hãy suy nghĩ trước khi nói, đừng ỷ mạnh ăn hiếp những người yếu thế hơn mình.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp chăm chỉ, nhiệt tình trong mọi việc. Nhờ tính cách đó mà bạn được cấp trên yêu thương, đồng nghiệp nể phục. Trong công việc, Ngọ khá cần cù, bạn luôn đặt ra mục tiêu để bản thân vượt qua. Vì vậy sự nghiệp của bạn mỗi ngày mỗi phát triển vượt bậc. Ngọ không dễ từ bỏ khó khăn, thế nên bạn luôn được đánh giá cao.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Mùi chuyện tình trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhiều dẫn đến rạn nứt. Nếu không kiềm chế được tật nóng tính của mình, mối quan hệ sẽ dần đổ vỡ. Còn về phần công việc, bạn vướng nhiều ý kiến trái chiều, điều này khiến bản mệnh mệt mỏi, bị hãm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Thân

Thân làm việc vất vả nhưng không có ai giúp đỡ. Nếu suy nghĩ tích cực, bạn sẽ dễ dàng vượt qua được những khó khăn. Còn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ dễ gặp rắc rối dẫn đến tâm trạng mệt mỏi, thất thoát tiền bạc, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Dậu trục trặc tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy xảy ra xích mích, có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vợ chồng lục đục vì có quá nhiều bất đồng quan điểm, ý kiến trái chiều. Điều này còn ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công việc của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có lộc trời ban trong ngày thứ Hai đầu tuần. Bạn nhận được khá nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Không những vậy, dự án của bạn cũng được thực hiện thành công. Cấp trên vô cùng yêu mến, cân nhắc cho bạn lên vị trí mà bản thân mong muốn. Bên cạnh đó Tuất có thể dư dả mua nhà, sắm xe, tiền bạc tiêu không hết.

Tử vi thứ Hai ngày 2/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi nhận được nhiều ưu ái của mọi người. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ. Trong chuyện tình cảm, bạn có số đào hoa đỏ rực. Người độc thân thoát ế, có chuyện tình đẹp như trong mơ. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm