Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần họa vây quanh, tuổi Thìn đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 17/05/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của 12 con giáp, tuổi Dần họa vây quanh khiến bạn mệt mỏi. Tuổi Thìn đếm tiền mỏi tay, nhận được lộc lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh có thể dự đoán được nhiều việc xảy ra với mình trong ngày để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý được nhiều người yêu mến, vận tình duyên viên mãn. Bạn tìm được người ưng ý nên cuộc sống có thêm nhiều màu sắc. Vì hợp nhau nên bạn và người ấy có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc của cả hai.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu hai ngay 18/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Sửu không vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Sửu không mấy vui vẻ vì toàn nhận được nhiều tin xui xẻo. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, quấy phá nên vận trình gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại. Ngày thứ Hai của bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng ăn nói vô duyên khiến người khác chạy dài, không dám đến gần.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Dần

Họa vây quanh khắp nơi khiến vận trình của bạn gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Nhất là với cấp trên, bạn không được tín nhiệm, thường xuyên đánh mất cơ hội thăng tiến khiến cấp trên không có thiện cảm. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều rắc rối, trở ngại.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được nhiều người yêu mến, gặp được quý nhân giúp đỡ nên vận trình khá hanh thông. Bạn có thể đánh bay những kẻ có mưu đồ xấu với mình. Trong ngày, bạn được sự hỗ trợ của nhiều người nên không sợ gặp thất bại hay khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu hai ngay 18/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Thìn đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Thìn được Thần Tài chiếu mệnh nên đếm tiền mỏi tay, tiêu xài không hết. Bên cạnh đó công việc của bạn cũng gặp nhiều điều tốt đẹp, khởi sắc ngoài mong đợi. Những chuyện khó khăn trước đây được hóa giải êm đẹp nên không xảy ra bất cứ rắc rối nào.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ không như bản mệnh mong muốn, thậm chí còn xảy ra nhiều chuyện buồn khiến bạn mệt mỏi. Trong ngày, bạn phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền tiêu xài. Những người kinh doanh bị lừa mất tiền. Những người làm công ăn lương bị trừ lương thưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có công việc thuận lợi đúng như bản mệnh mong muốn. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Nói chung ngày thứ Hai của Ngọ gặp được khá nhiều may mắn cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 18/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Mùi giữ chức vụ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi may mắn giữ nhiều chức vụ lớn nên có cơ hội thăng tiến, kiếm tiền. Bạn không nên giao du với những người bạn mới vì có thể gặp nhiều chuyện không vui. Người đó chỉ lợi dụng chứ không thật lòng thật dạ muốn kết bạn với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị lợi dụng đánh mất tiền bạc, tài sản dành dụm bao lâu nay cũng không cánh mà bay.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp nhiều chuyện không may mắn, nhất là về tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn gặp phải kẻ thứ ba. Trong công việc, bạn bị hãm hại đánh mất nhiều điểm trong mắt cấp trên. Thậm chí còn xảy ra nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tốt lành về tình duyên, lẫn tiền bạc. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, không còn phải tiết kiệm như trước đây. Tuy nhiên trong ngày bạn tránh cho vay mượn vì có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu hai ngay 18/5/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Tuất nóng tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nóng tính nên dễ làm hỏng việc lớn. Tuy nhiên bạn sẽ được mọi người giúp đỡ, không xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối. Trong chuyện tình cảm, bạn nên thẳng thắn với đối phương để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tuyệt đối đừng chọn cách im lặng mà đánh mất mối quan hệ này.

Tử vi thứ Hai ngày 18/5/2020 của tuổi Hợi

Hợi thông minh sáng suốt nên dễ dàng gặp được nhiều cơ hội tiến thân trong ngày. Bạn nên tận dụng cơ hội để giữ vị trí mà mình mong ước bấy lâu nay. Trong ngày, bạn nên biết phớt lờ những lời của thiên hạ. Đừng để tâm đến những lời kém duyên để không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.  

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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