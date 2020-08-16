Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ hốt bạc, tuổi Thân bội thu

Tâm linh - Tử vi 16/08/2020 04:28

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp: tuổi Ngọ hốt bạc, tuổi Thân bội thu tiền bạc. Còn vận trình ngày mới của bạn như thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có ngày đầu tuần suôn sẻ, chuyện gì cũng thuận lợi.

Trong chuyện tiền bạc, bạn nên cân nhắc hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu không có nhiều niềm vui trong hôm nay. Nhưng may mắn là bạn luôn có nhiều người giúp đỡ, làm gì cũng gặp được quý nhân.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Hai ngay 17/8/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần kinh doanh có tin vui trong hôm nay. Có thể kế hoạch bạn mong muốn thời gian trước sẽ có cơ hội thành công.

Tài lộc trung bình, nhưng bạn vẫn đủ đầy chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đừng quá tập trung vào công việc mà làm tình cảm có vết rạn.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Tình tiền đều như ý, đặc biệt còn được quý nhân mở đường công danh.

Tuổi Thìn thư thả vào cuối ngày, có thể làm việc mình thích.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Hai ngay 17/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ cẩn thận trong ăn nói, cẩn thận gặp thị phi.

Người đi làm nên cẩn thận với những nhiệm vụ nhỏ, đừng chủ quan.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hốt bạc từ ngày đầu tuần. Người kinh doanh hay đi làm đều có tài vận vượng phát.

Dù vậy, đừng vung tay quá trán, nên chi tiêu cẩn thận.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng quá lo lắng nếu gặp chuyện không như ý. Cuối ngày chắc chắn sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Tài lộc tăng nhẹ nhưng vẫn có dư dôi để bạn tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Hai ngay 17/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nếu muốn đầu tư thì nên cân nhắc kỹ, đừng vội vàng.

Người kinh doanh bội thu trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cẩn trọng với người bên cạnh, đừng dễ tin tưởng người khác, đặc biệt là chuyện tiền bạc.

Người có gia đình cẩn thận vận đào hoa xấu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên dành thời gian cho người thân thiết, có lẽ họ đang nghĩ bạn bỏ quên họ.

Tài lộc trung bình, không phải lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Hai ngay 17/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 17/8/2020, tuổi Hợi độc thân có vận đào hoa khởi sắc. Tài lộc cũng dư dả hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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