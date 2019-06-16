Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ đầu tư bị lừa gạt, tuổi Thân trúng dự án tiền tỷ

Vận trình của Tý khá rực rỡ về mặt tài chính. Bạn ngồi không, tiền cũng tự động rơi vào túi tha hồ tiêu xài, mua sắm. Ngày hôm nay của bạn vô cùng hanh thông, không còn phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ biến cố gì xảy ra. Vì vậy hãy tận hưởng trọn vẹn. Tuy nhiên đừng chen vào những cuộc ẩu đả của người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của 12 con giáp có nhiều biến động rõ rệt, công việc có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tình cảm lại không như ý muốn. Nhất là con giáp tuổi Ngọ, Mão, Dậu…

Vận trình của Dần tương đối ổn định, không còn gặp nhiều khúc mắc, trục trặc như trước đây. Tuy nhiên bạn nên tránh những cuộc trò chuyện, tâm sự. Bởi nếu vướng vào chuyện của người khác, bạn sẽ gặp thị phi, buồn phiền triền miên không thoát ra được.

Sửu nhận được lộc lớn trời ban, đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến. Ngày hôm nay của bạn vô cùng vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Công việc khó khăn mấy cũng có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Bạn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm nên công việc phát triển hơn mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Mão

Thần Tài gõ cửa ghé thăm, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Chỉ cần bước chân ra đường, bạn đã hốt hết may mắn của thiên hạ. Điều này báo hiệu cho công danh, sự nghiệp của bạn sắp thăng hoa rực rỡ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Thìn vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm của bạn có nhiều bước chuyển tích cực. Người độc thân có khả năng kiếm được người tâm đầu ý hợp rất cao. Mối quan hệ vợ chồng không còn nhiều hiềm khích hay bất đồng quan điểm như trước. Nói chung ngày hôm nay khá bình yên đối với những người tuổi Thìn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Tỵ

Ngày đầu tuần của Tỵ vô cùng tuyệt vời, vận may kéo đến liên tục. Nhờ sự hoạt bát, nhiệt tình nên Tỵ được nhiều người yêu mến, cơ hội cũng đổ về. Hôm nay là một ngày bội thu về tiền bạc cũng như tình cảm của bạn. Tuy nhiên đừng tham gia vào những trò đỏ đen, cá cược hay đầu tư kẻo mất tiền.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Ngọ không gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện của Ngọ hôm nay không được may mắn. Bạn làm gì cũng vướng phải nhiều rắc rối, tiền bạc thất thoát nhiều. Ngọ tin người nên bị lừa gạt. Những khoản đầu tư của bạn đều không mang lại nguồn lợi tốt. Chủ yếu là tiền mất tật mang, mất luôn những mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày hôm nay, Mùi nhận được nhiều tin vui. Tình cảm, gia đạo, công việc, tiền tài đều ổn định. Trong đó phương diện tình cảm của Mùi có nhiều chuyện đáng nói. Bạn nhận được lời tỏ tình nên có thể sẽ tiến đến mối quan hệ lâu dài. Cả hai tâm đầu ý hợp, lại xứng lứa vừa đôi.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Thân có nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình hôm nay của Thân đón nhận tin vui siêu khủng. Bạn đi đến đâu cũng được tiếp đón nồng nhiệt, tiếng tăm lẫy lừng. Vì có cơ hội trúng dự án tiền tỷ nên tiếng tăm của bạn cũng vang xa khiến ai cũng nể phục. Đồng nghiệp và cấp trên vô cùng trọng dụng và yêu mến bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Dậu

Ngày đầu tuần, Dậu được Thần Tài mang lộc đến tận nhà. Mở mắt ra, bạn đã nhận được lộc tiền tỷ từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên phương diện tình cảm của bạn lại không mấy khởi sắc. Những khúc mắc của bạn và người ấy ngày một nhiều hơn nên thường xuyên cãi vã.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Tuất không nên chen vào chuyện của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay Tuất không nên ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ. Vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo họa từ miệng mà ra. Thời điểm này tốt nhất là chuyện ai người nấy làm, đừng xen quá nhiều vào những chuyện không thuộc phạm trù của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 17/6/2019 của tuổi Hợi

Hợi không nên tham gia những trò chơi đỏ đen hay đầu tư. Bạn không may mắn nên sẽ hao tài tốn của. Điều này khiến tinh thần của bạn không được tốt nên dễ xảy ra tranh cãi với những người xung quanh, đặc biệt là người thân của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm