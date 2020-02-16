Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn may rủi đan xen, tuổi Ngọ tài lộc u ám

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý mọi điều như ý. Bạn làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt là trong kinh doanh hay ký kết hợp đồng.

Xem tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu thận trọng với các con số trong ngày, nếu có báo cáo doanh thu thì càng phải xem xét kỹ.

Tình duyên có niềm vui lớn, đặc biệt với người độc thân.

Người có gia đình nên dành nhiều thời gian cho người thân hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính có dấu hiệu tăng. Dù chưa nhiều nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng.

Người độc thân đừng quá vội vàng trong tình cảm, dù là người bạn thích cũng hãy suy nghĩ kỹ.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão đừng nên suy nghĩ quá nhiều, chuyện tình cảm thì càng nên để tự nhiên.

Trong công việc, tuổi Mão dù dính dáng tới thị phi nhưng sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Thìn

Dù ngày mới có nhiều trở ngại với tuổi Thìn nhưng cũng có không ít may mắn. Vận may lớn nhất là bạn đạt được bước đầu trong mục tiêu đề ra.

Điểm sáng thứ hai trong ngày là tài lộc tăng, bạn cảm thấy thoải mái vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không phải là việc của mình, tuổi Tỵ đừng cố xen vào. Bạn nên tập trung vào công việc của mình, tránh các hệ lụy đáng tiếc.

Gia đạo vui vẻ, người có gia đình thấy hạnh phúc mỹ mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ có được sự ủng hộ của người thân hay đồng nghiệp, công việc thuận lợi hơn.

Dù vậy, tài lộc u ám, hao hụt không ít.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi khá bận rộn trong ngày. Công việc tuy nhiều, nhưng sẽ đem đến kết quả tốt cho bạn.

Đừng bận tâm chuyện tiền bạc, hết rồi sẽ lại có ngay thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có một ngày khá yên lành. Bạn không phải lo lắng gì, có thể tận hưởng thời gian cuối ngày bên gia đình hay bạn bè.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Dậu

Công việc sẽ có trở ngại, bạn cảm thấy không vui. Nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực, chuyện không cần thiết có thể bỏ qua.

Tình duyên hài hòa, người có đôi thêm thấu hiểu nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù gặp chút chuyện thị phi, nhưng sẽ sớm thoát nhờ quý nhân.

Tài lộc tăng, tuổi Tuất thoải mái chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 17/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng quá khắt khe trong công việc. Bạn đã làm tốt, nên hãy tự tin hơn.

Tài lộc tăng, đặc biệt là từ nguồn thu phụ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.