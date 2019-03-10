Tý hôm nay được Thần Phật đi trước dẹp hết thị phi, điềm xấu nên vận trình hanh thông, khởi sắc. Bạn được sự yêu mến của đồng nghiệp và trọng dụng của cấp trên. Tiền bạc trong ngày hôm nay không phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều. Vì hết rồi lại đầy, chẳng sợ thiếu hụt.

Sửu có cơ hội bộc lộ những tài lẻ của mình. Bạn không còn sợ tiểu nhân đứng sau hãm hại. Vì Sửu có đủ bản lĩnh để chống chọi lại những khó khăn ập đến với mình. Điều này giúp bạn càng trưởng thành và đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Dần

Tinh thần của Dần hôm nay khá tốt. Bạn giải quyết công việc cũng êm đẹp, không xảy ra quá nhiều khó khăn. Không cần nhờ vào bất cứ ai, bạn cũng có thể tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Đây là ưu điểm giúp bạn có được nhiều điều mình muốn.

Tuổi Mão

Mão nên tránh các cuộc nói chuyện, tâm sự cũng như cãi vã. Tốt nhất là nên thận trọng lời ăn tiếng nói. Muốn nói gì hãy nhìn trước sau suy tính kỹ càng. Bạn đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác kẻo có tiểu nhân đặt điều nói xấu và hãm hại sau lưng bạn.

Tuổi Thìn

Thìn có cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực mình thích. Thìn thông minh, nhạy bén nên làm chuyện gì cũng sẽ đạt được kết quả ngoài sự mong đợi. Vì vậy mà những người xung quanh luôn đặt hết niềm tin và sự tín nhiệm cho bạn. Điều này giúp bạn có thể giữ vai trò lãnh đạo bất cứ lúc nào.

Tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ cũng thuộc dạng trung bình. Bạn không gặp khó khăn trong công việc. Chuyện tình cảm cũng không gặp biến cố. Nói chung Tỵ có một ngày thứ Hai đầu tuần vô cùng bình yên, không có nhiều áp lực trong công việc.

Tuổi Ngọ

Mới thứ Hai đầu tuần mà Ngọ đã nhận được rất nhiều tin vui đổ về cùng một lúc. Không chỉ là tiền bạc mà bạn còn được nhiều người yêu mến bởi sự tài hoa, khéo ăn nói. Nhờ vậy mà Ngọ ký được nhiều hợp đồng béo bở, giúp cho công ty có thêm khách hàng, bản thân có thêm cơ hội tiến thân.

Tuổi Mùi

Mùi gặp rắc rối chuyện tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Nửa kia không tin tưởng vào những việc bạn làm. Cả hai có những xích mích, nghi ngờ lẫn nhau khiến mối quan hệ rạn nứt. Mùi nên giữ bình tĩnh để duy trì mối quan hệ. Bởi nếu không thể yêu nhau, cả hai sẽ trở thành kẻ thù.

Tuổi Thân

Thân khá thông minh nên lường trước được những điều xảy ra với mình. Tuy nhiên thứ Hai của Thân không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc hay công việc. Bởi vận trình của bạn không gặp bất cứ biến cố gì. Mọi sự đều diễn ra thuận lợi đúng như những gì bạn muốn.

Tuổi Dậu

Dậu nên thận trọng sức khỏe, đừng làm việc quá độ. Bạn nên chú ý chăm sóc bản thân để không phải ảnh hưởng đến công việc. Ngày thứ Hai của bạn khá mệt mỏi và chán chường. Vì lý do sức khỏe nên bạn chẳng có chút sức sống nào.

Tuổi Tuất

Tuất nên tận dụng cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được yêu mến, có nhiều cơ hội tìm đến với bạn. Tuy nhiên ngày hôm nay đừng vướng vào những cuộc nói chuyện. Bạn hãy giữ bình tĩnh để có thể phán đoán và giải quyết những điều đến với mình. Đây là cơ hội giúp bạn thể hiện hết khả năng của bản thân.

Tuổi Hợi

Hợi đã có đất dụng võ. Những tài năng của bạn được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp khâm phục. Bạn nên tận dụng cơ hội này để tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội kiếm tiền. Chắc chắn Hợi sẽ có được của ăn của để dồi dào trong tương lai. Cuộc sống về già an nhàn, không lo nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm