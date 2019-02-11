Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui

Tâm linh - Tử vi 11/02/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Ngọ dính phải những vụ kiện tụng, cãi vã không đáng có, tuổi Tý nhận được nhiều tin vui, hỷ sự kéo đến nhà.

Tuổi Tý

Gia đạo của bạn có hỷ sự, đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều tiệc tùng, ăn chơi thả ga. Vì vậy sẽ hơi hao tiền, tốn của. Thế nên hãy biết cẩn thận trong chi tiêu, đừng để những chuyện đó khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui - Ảnh 1
Tâm trạng của bạn vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cơ hội gặp lại bạn bè cũ và nhận được nhiều tin vui. Thậm chí còn có quý nhân mang đến cho bạn những cơ hội làm ăn tốt lành. Đây là tin tốt, sau khi qua Tết, cuộc sống và công việc của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi, tiền tài cứ đổ về như nước.

Tuổi Dần

Nếu có ai đề nghị hoặc bàn về công việc làm ăn với bạn trong tương lai, hãy chấp nhận. Bởi đây là cơ hội tốt giúp bạn kiếm về khối tài sản lớn. Tuy nhiên ngày hôm nay, Dần nên tránh chi tiêu quá mức kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng. Có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng rồi hãy quyết định.

Tuổi Mão

Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui - Ảnh 2
Mão có nhiều tin buồn - Ảnh minh họa: Internet

Mão đón nhận nhiều tin buồn khiến tâm trạng của bạn càng trở nên tệ hại. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến đường tiền tài của bạn cũng không mấy hanh thông. Nói chung ngày thứ hai của Mão vô cùng tồi tệ. Bạn nên an phận, đừng bắt tay vào làm bất cứ việc gì.

Tuổi Thìn

Thìn nhận được nhiều lộc trời ban. Bạn nên mở rộng cửa để nghênh đón quý nhân đến nhà. Đây là cơ hội tốt cho bạn trong con đường làm ăn cũng như tài chính. Người này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt trong ngành cũng như là hanh thông về chuyện tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp có nhiều bí mật và khó lòng nói với ai. Cũng vì vậy mà khi có khó khăn, bạn cũng một mình chịu đựng, ít khi than vãn. Tuy nhiên bạn là một người tài giỏi, nói được làm được, tài giỏi hơn người. Vận trình của bạn trong ngày hôm nay cũng âm thầm và lặng lẽ, không để quá nhiều người biết đến. Thời điểm này thích hợp để kiếm tiền và vượng về con đường công việc.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui - Ảnh 3
Ngọ vướng phải kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ dính phải nhiều vụ kiện tụng trong hôm nay. Những dự án bạn phụ trách trước Tết gặp nhiều trục trặc khiến khách hàng không hài lòng. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của công ty cũng như bản thân bạn. Ngày hôm nay, Ngọ nên buông bỏ những gánh nặng trong lòng. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ tích cực, đừng tự mình gây áp lực cho bản thân.

Tuổi Mùi

Mùi được mọi người yêu mến bởi tài ăn nói khéo léo. Cũng vì vậy mà bạn có nhiều cơ hội trong công việc hơn người khác. Cấp trên, đồng nghiệp, ai cũng trọng dụng và yêu mến bạn như người trong nhà. Ngày thứ hai của Mùi nhận được nhiều tin vui về công việc và tiền bạc.

Tuổi Thân

Mọi sự của bạn trong ngày hôm nay đều gặp phải nhiều trắc trở. Không chỉ về đường công việc mà tình duyên cũng không mấy khởi sắc. Người đang yêu thì cãi nhau liên tục. Vợ chồng xung đột, gia đạo buồn phiền không yên. Người độc thân, con đường tình duyên không mấy khởi sắc.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui - Ảnh 4
Dậu vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vì hôm nay bạn sẽ vướng phải họa thị phi. Những người xấu rình rập hãm hại và đổ oan cho bạn. Vì vậy Dậu nên thận trọng, đừng tự rước họa vào thân, cũng đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác kẻo bị tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Tuất

Tuất có một ngày bình yên, không vướng phải nhiều rắc rối. Thời điểm này bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp đến với mình. Đừng suy nghĩ nhiều về công việc, chú ý đến sức khỏe là tốt nhất.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ hai ngày 11/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Ngọ dính kiện tụng, tuổi Tý có hỷ sự, tin vui - Ảnh 5
Hợi nhận được tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nhận được nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Bạn có nhiều cuộc gặp gỡ, ăn uống thả ga. Điều này giúp cho tâm trạng của bạn cũng khá lên. Hợi không còn phải lo lắng hay đau đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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