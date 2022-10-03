Tử vi thứ Hai đầu tuần (3/10): 3 con giáp công việc hanh thuận, cấp trên ưu ái, tiền tài dư dôi, vạn điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 06:06

Tử vi thứ Hai đầu tuần (3/10), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, được cấp trên ưu ái, tiền tài không phải lo

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi được quý nhân Tam Hợp giúp đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, cả tình duyên và công danh đều rực sáng, tin vui tới tấp báo về. Con giáp này không cần phải lo lắng về những mâu thuẫn trước đó, tình yêu sẽ giúp hóa giải mọi hiểu lầm, không nên chần chừ, hãy cứ thể hiện tình cảm của mình chân thành nhất.

Tuổi Hợi có thể đón nhận tin vui như được cho tiền, thừa kế tài sản hoặc thu hồi được món nợ cũ từ lâu. Dù đó đều là khoản tiền của con giáp này nhưng vì nhận được khá bất ngờ nên cũng đủ khiến tâm trạng của bản mệnh vui và phấn chấn hơn hẳn.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (3/10): 3 con giáp công việc hanh thuận, cấp trên ưu ái, tiền tài dư dôi, vạn điều tốt lành - Ảnh 1
Hôm nay người tuổi Hợi được quý nhân Tam Hợp giúp đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, cả tình duyên và công danh đều rực sáng, tin vui tới tấp báo về. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra may mắn dễ dàng. Thực Thần nâng đỡ mở ra cho con giáp này một ngày thuận lợi, hanh thông. Bản mệnh có thêm các hoạt động thú vị bên ngoài, đây sẽ là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của mình. Cơ hội luôn hiện diện trước mắt, chỉ chờ con giáp này nắm bắt là làm biến chuyển mọi kết quả không may. 

Vận trình tài lộc rực rỡ. Bản mệnh đếm tiền mỏi tay vì doanh thu cứ ùn ùn chảy vào túi. Con giáp này có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình thông qua sự sáng suốt, nhạy bén. Bản mệnh đã có thể giải quyết khá nhiều nỗi lo liên quan tới tài chính.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (3/10): 3 con giáp công việc hanh thuận, cấp trên ưu ái, tiền tài dư dôi, vạn điều tốt lành - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra may mắn dễ dàng. Thực Thần nâng đỡ mở ra cho con giáp này một ngày thuận lợi, hanh thông. Ảnh minh họa

Tuổi Dần
 
Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần được cát thần Chính Quan che chở mang tới nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Chính điều đó đã khiến cấp trên rất hài lòng và đánh giá bạn cao hơn. Tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ giúp bạn sớm chạm tay vào ước mơ của mình.

Thiên Tài cho thấy con giáp này có điểm sáng trên lĩnh vực tiền bạc. Có vẻ như những người chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt thời gian qua sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài nhờ vận may của mình. Bạn sẽ không còn do dự mà bỏ lỡ cơ hội kinh doanh phát tài.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (3/10): 3 con giáp công việc hanh thuận, cấp trên ưu ái, tiền tài dư dôi, vạn điều tốt lành - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần được cát thần Chính Quan che chở mang tới nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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