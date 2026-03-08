Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Song song đó, ngũ hành xung khắc dự báo những rắc rối về tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn thời gian này. Vậy nên, bạn hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau bạn nhé, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận đưa đẩy.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cần có tư tưởng quyết tâm cùng hành động dứt khoát khi bắt tay vào một công việc nào đó. Đồng thời, với sự che chở của Chính Quan, con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội sẽ đến, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Vì thế, bạn nên có sự chuẩn bị và nắm bắt ngay khi nó xuất hiện nhé.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận lợi, con giáp này khẳng định được vị thế của mình và có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn. Chính tinh thần làm việc trách nhiệm cao, không ngại khó khăn là yếu tố giúp tuổi Dần gặt hái thành công.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trở nên khá vượng, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn hẳn trước đó. Sự nhanh nhẹn và quyết đoán chính là yếu tố giúp cho bản mệnh có thể biến những cơ may tiền bạc thành hiện thực.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần vẫn ổn định, thu nhập tốt nên con giáp này không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Khi đã có sự tự tin về tài chính, bản mệnh dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn. Tiền bạc ào ào đổ về nên con giáp này không phải suy tính quá nhiều trong vấn đề chi tiêu, bản mệnh hãy cứ thoải mái làm theo ý mình miễn là trong giới hạn cho phép.

Vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mới này cũng được nâng đỡ, khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc giúp các cặp đôi có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Bên cạnh đó, người độc thân cũng mau chóng tìm được đối tượng phù hợp nhờ vào sự mai mối từ bạn bè và gia đình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc nặng nhọc, vất vả cả về tinh thần lẫn thể xác. Có thể con giáp này sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ những người xung quanh, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh một mình. Tài lộc bị ảnh hưởng nhiều khi các kế hoạch đều gặp ít nhiều trục trặc. Các khoản đầu tư trước đó khó thu hồi vốn khiến tiền bạc vơi dần.

Hôm nay dự đoán sẽ là một ngày không dễ chịu, có thể lý do xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình. Dường như việc không tìm thấy tiếng nói chung giữa mọi người có thể khiến cho bạn vào một ai đó rơi vào hiểu nhầm, làm mối quan hệ trở nên căng thẳng đấy. Bạn phải chấp nhận sự thật rằng luôn có những người có ý kiến đối nghịch với bạn.



Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên tỉnh táo để xử lý những rắc rối bất ngờ xảy ra trong ngày, thậm chí có những việc bạn nghĩ là chuyện chẳng có gì nhưng vẫn có rắc rối tiềm tàng. Chính Quan che chở giúp cho mọi việc của con giáp này diễn ra hanh thông hơn, bạn có cơ hội thể hiện bản sắc riêng của mình mà không bị chê bai rằng "khác người" vì có thể điều đó đang rất cần cho nhiệm vụ hiện tại.

Thổ khí vượng sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh nền thì nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài ra, việc thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, do đó, bạn nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ không khỏi hoang mang lo lắng vào ngày hôm nay. Bản mệnh rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Và đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn có phần trì trệ hơn trước khá nhiều. Thay vì để những vấn đề ngoài lề gây xao lãng, có lẽ bạn tập trung hơn nữa vào công việc mình thì hơn.

Bên cạnh đó, Kiếp Tài chiếu mệnh lại cảnh báo họa phá tài có thể đang ở ngay bên cạnh bạn. Nếu không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh cảnh tiền bạc thất thoát đâu. Đừng tin người quá dễ dàng để rồi phải nhận về những quả đắng lúc nào chẳng hay.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến dễ dàng và gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này bắt tay vào làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, khiến những công việc tưởng chừng khó nhằn lại có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi Ngọ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, bản mệnh phải nhớ lấy tích lũy để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tin vui. Tuổi Ngọ độc thân có thể sẽ được dẫn mối làm quen với một số đối tượng ưng ý. Trong khi đó, người có đôi có cặp cũng tìm thấy sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ của mình.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thần Tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc nên người tuổi Mùi có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình và gia tăng thu nhập trong tương lai. Con giáp này có thể chỉ nhờ một lời chỉ dẫn của ai đó mà bạn cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới.



Tuổi Thân

Người tuổi Thân thu hút người khác giới vì thế nhớ tận dụng thật tốt sức mạnh vô hình mà bạn đang có để sớm tìm được nhân duyên của mình. Thế nhưng, các cặp đôi hãy cẩn thận kẻo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện, nhất là khi hai người đang giận dỗi nhau.

Có vẻ như ngày hôm nay con giáp tuổi Thân đã sử dụng nguồn năng lượng mình có một cách không hiệu quả cho lắm. Tuy Thiên Ấn giúp bạn sáng tạo nhưng có phần hơi quá, bạn hô hào quá nhiều người tham gia và rồi bỏ bẵng, khiến cho mọi người mất đi thời gian, công sức.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khá hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành.

Nhờ Thiên Ấn soi tỏ mà bạn ngap lập tức áp dụng sự sáng tạo để cải thiện công việc. Lúc này có thể năng lực của bạn được cấp trên công nhận, mang tới cho bạn nhiều động lực và thậm chí là hứa hẹn mang đến những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng. Bản mệnh còn tìm được đối tác rất ăn ý, đôi bên lại có sự uy tín và tin tưởng lẫn nhau nên quá trình hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khả năng phát tài phát lộc đang rất lớn, hứa hẹn trong ngày sẽ thu về nhiều tiền bạc.

Người tuổi Tuất độc thân sẽ có một ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà bạn đang tìm hiểu trong ngày Tam Hợp nâng đỡ. Đường tình duyên của những cặp đôi nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều, hai người cảm thấy bình yên sau những sóng gió cả hai từng cùng nhau trải qua.

Tuổi Hợi

Quý nhân sẽ mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà người tuổi Hợi xứng đáng nhận được, xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp. Giao tiếp luôn là một con đường hai chiều, đừng quên điều đó nhé.

Thời gian này mang tới những tín hiệu tích cực cho người đang độc thân, có nhiều người có cuộc hẹn hò lãng mạn, thú vị trong thời gian này. Nhiều cặp đôi còn bàn tính tới chuyện cưới hỏi khi tình cảm chín muồi. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui sau một thời gian mong ngóng.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.