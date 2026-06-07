Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ có cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại và biết mình nên làm những gì trong tương lai. Song, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bạn bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Quan xuất hiện che chở cho vận trình công danh của người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nhờ đó, mọi chuyện trở nên suôn sẻ thuận lợi, bản mệnh chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn đạt được những gì mình muốn. Vận hạn đã bị xua tan, trong ngày con giáp này liên tiếp gặp nhiều chuyện may mắn.

Thổ sinh Kim còn mang đến cho con giáp này một ngày hạnh phúc về đường tình duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này trở nên suôn sẻ hơn. Người độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, bên cạnh đó, những bạn đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Dù theo đuổi lĩnh vực nào thì người tuổi này vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, sự tự tin giúp bản mệnh sớm chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Chuyện làm ăn, kinh doanh của con giáp này đang có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nếu sớm nắm bắt cơ hội tốt trước mắt thì chẳng cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc hiện tại.

Ngũ hành tương sinh mang đến tin vui tình cảm cho con giáp này, nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì bạn có thể ngỏ lời lúc này vì cơ hội thành đôi rất cao. Những cặp đôi từng giận hờn thì lúc này cũng là lúc để hai bạn hòa giải.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi khuyên người tuổi này cần phải hết sức cẩn thận trong từng việc mình làm để đề phòng những kẻ ganh ghét, bày mưu tính kế mình. Con giáp này được dự đoán sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn trong chuyện làm ăn nên khó mà kiểm soát được nguồn doanh thu ổn định trong khoảng thời gian này. Việc thiếu sáng suốt khi đưa ra các quyết định quan trọng nên con giáp này phải gánh chịu hậu quả về tài chính.

Vận trình tình cảm không được vui vẻ. Cục diện Tượng Hai cho biết, những mâu thuẫn trong tình cảm giữa bạn và đối phương không những chẳng được gỡ rối mà ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi cả hai quá đề cao cái tôi.



Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ dư dả, dồi dào. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của con giáp này trong thời gian vừa qua. Hãy tự thưởng cho mình một món quà để có động lực làm việc hơn nữa. Con giáp này đang xây dựng kế hoạch chi tiêu của mình sao cho khoa học với mong muốn có một cuộc sống dư dả hơn trong tương lai.

Vận trình tình cảm yên ấm, hài hoà. Người đã lập gia đình có khoảng thời gian đắm mình trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Người độc thân cũng có cơ hội yêu đương nhiều hơn. Bạn hiện đang cảm thấy mình thật may mắn vì sau tất cả, bạn vẫn luôn nhận được sự yêu thương, trân trọng từ người bạn đời của mình.

Tuổi Tỵ

Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc của bản mệnh cũng chỉ vì ghen ghét với những gì bạn làm được. Đáng lẽ có thể hoàn thành công việc như dự kiến thì bản mệnh cần thêm thời gian nhưng vẫn khó chạy đúng tiến độ được giao.

Mộc khắc Thổ, đào hoa ảm đạm khiến những chú Rắn không khỏi phiền lòng. Người độc thân chớ nên phung phí thời gian cho những mối quan hệ ngay từ đầu đã biết trước sẽ không có kết quả tốt. Tình cảm không thể gượng ép, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nếu không bạn sẽ làm tổn thương chính mình và tổn thương đối phương, gây thêm những điều không vui.

Tuổi Ngọ

Chính Tài xuất hiện lại đem đến cơ may tiền tài cho những người tuổi Ngọ làm công việc cố định. Bạn đang có cơ hội được tăng lương, nhận thưởng cho những cố gắng vừa qua. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc, người tuổi này được cấp trên đáng giá cao. Do đó, bản mệnh sẽ sớm đảm đương thêm trọng trách mới trong khoảng thời gian sắp tới đây.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu đào hoa rộng mở, rất có lợi cho người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Đừng mãi bị động đợi chờ nữa, bạn nên năng nổ và hăng hái tham gia các buổi tụ tập bạn bè hoặc các buổi giao lưu trong công ty để tăng cơ hội thoát “ế”.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẵn sàng đối mặt với trở ngại thách thức, biến chúng thành bàn đạp để bạn có thể tiến những bước dài lớn trên con đường sự nghiệp. Đường công danh của người làm công ăn lương rộng mở, người làm kinh doanh xây dựng tốt uy tín của mình trên thương trường. Vốn là người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh nên con giáp này có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác, từ đó đem lại cho mình nguồn tiền dư dả.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được cải thiện đáng kể. Nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe nên cả hai đều dần thông cảm và thấu hiểu cho đối phương hơn, mối quan hệ vì thế mà ngày thêm khăng khít.



Người tuổi Mùi sẵn sàng đối mặt với trở ngại thách thức, biến chúng thành bàn đạp để bạn có thể tiến những bước dài lớn trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân không được thuận lợi như vậy. Ngày này, Thiên Quan giáng họa cảnh báo những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm không lý tưởng. Vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa, con cái... Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy. Do đó, bạn hãy tìm ra lý do và xử lý nhanh.

Tuổi Dậu

Tam Hợp xuất hiện khiến người tuổi Dậu mang tới vận quý nhân che chở cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ. Nguồn thu nhập dồi dào giúp cho con giáp này an tâm mua sắm những món đồ cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà cả 2 có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu thấy đã đến lúc tình yêu chín muồi thì hãy về thưa chuyện với gia đình, tính duyên trăm năm hạnh phúc để có thể ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho nhau mỗi ngày.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Ngày này rất thích hợp cho những người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

Ngũ hành tương sinh tạo điều kiện để tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình cảm gia đình được duy trì hài hoà nhờ những nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhiều điều cát lành, có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình. Người làm kinh doanh có thể giải quyết những rắc rối trong quá trình làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh gặp không ít trở ngại phát sinh bất ngờ do ảnh hưởng của cục diện Thân Hợi.

Hỏa sinh Thổ, may mắn bản mệnh có một người bạn đời rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thông cảm cho những khó khăn của bạn. Có điều gì phiền lòng hãy trò chuyện với người ấy để vừa giải tỏa tinh thần vừa cùng tìm cách tháo gỡ nhé.



Người tuổi Hợi sẽ đón nhiều điều cát lành, có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.