Tử vi thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mão tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân công việc lao đao, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn vì đôi bên bất đồng quan điểm với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Bạn hãy học cách lắng nghe mọi người.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng phải tranh chấp, thị phi. Bạn không nên để những rắc rối này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Do đó, trong những cuộc tranh luận, bạn tốt nhất hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi.

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong hôm nay. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi Dần

Tính cách mạnh mẽ giúp cho người tuổi Dần sẽ dễ dàng tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Song, bản mệnh cũng cần làm gì đó để thể hiện sự khác biệt, có như thế mới có cơ hội cạnh tranh tốt. Do đó, vận trình tài lộc vững vàng ở thời điểm này. Công việc thuận lợi mang đến cho con giáp này những khoản thu đáng kể, đặc biệt là những người làm công việc kinh doanh, đầu tư.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hanh thông và vô cùng khởi sắc. Người độc thân nhận được thiện cảm từ người khác giới nhờ biết cách thể hiện tình cảm đúng mực trong lần đầu gặp gỡ. Còn người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân hòa thuận và vui vẻ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm việc gì cũng tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng cần tránh ôm đồm nhiều việc để không làm giảm hiệu quả trong công việc. Con giáp này liên tục gặp nhiều tin vui liên quan đến chuyện tiền bạc nên chuyện “cơm áo gạo tiền" dường như không còn là vấn đề đáng lo.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ nhận nhiều tin vui và tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu nhau trải qua một khoảng thời gian yêu say đắm. Người độc thân khó lòng tìm được một nửa yêu thương nếu không có sự chủ động trong tình cảm.



Người tuổi Mão làm việc gì cũng tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở, bạn bị tiểu nhân nhòm ngó và muốn hãm hại bạn. Bạn nóng vội trong các quyết định công việc nên tạo cơ hội cho tiểu nhân phá đám công việc của bạn. Bạn nên quan tâm đến quá trình thực hiện dự án, tìm kiếm các lỗ hổng và có kế hoạch dự phòng rủi ro cho những tình huống xấu có thể xảy ra.

Con giáp này cũng nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp.

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân và sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Về gia đạo hôm nay, người cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trôi chảy, êm đẹp. Người tuổi này có một ngày làm việc tương đối dễ dàng gặt hái được những thành tựu đáng kể nhờ có Quý Nhân phù trợ. Tài chính ổn định nên con giáp này hoàn toàn an tâm trong việc chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hoặc đầu tư cho những sở thích của mình

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn và người ấy dường như đang có khoản thời gian lãng mạn, vui vẻ trong khoảng thời gian bên cạnh nhau. Người độc thân tìm được tình yêu đời mình thông qua buổi gặp mặt bạn bè. Vận đào hoa cũng mang lại cơ hội tìm kiếm người thương cho những người độc thân. Gia đình êm ấm, bố mẹ, người thân luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn trên mọi quãng đường đời.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trôi chảy, êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp phải những khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Sự nghiệp đình trệ, một số thay đổi nhân sự làm công việc của bạn bị thay đổi phương thức làm việc. Bạn và những đồng nghiệp mới phải bắt đầu làm quen phong cách làm việc của nhau và phải mất một thời gian nữa thì bạn mới có thể thực hiện trôi chảy công việc của mình.

Tình duyên đang có những sóng gió, cặp đôi có những mâu thuẫn nhưng không ngồi lại giải quyết với nhau, đến khi những mâu thuẫn bùng nổ thì không ai có thể cứu vãn. Một người gây ra lỗi lầm và không muốn sửa chữa có thể phá nát một gia đình, một cuộc tình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể chinh phục lòng tin của mọi người nhờ có sự quyết đoán. Trong ngày hôm nay, thậm chí bạn trở thành người dẫn dắt người khác thực hiện thật tốt các công việc.

Người còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Nét quyến rũ riêng biệt giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Những người đã lập gia đình rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phát ngôn. Bên cạnh đó, những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn, bởi chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận tin vui về tiền tài trong hôm nay, bạn may mắn khi nhận được khoản tiền thưởng cho chuỗi ngày làm việc cố gắng của mình, được người thân cho tiền hay tiền trúng số. Bạn thu được một món lợi lớn và đang đứng trước các cơ hội đầu tư vào các hạng mục có triển vọng cao. Tài vận tốt đẹp nên bạn có thể chi tiêu cho các sở thích cá nhân của mình mà không phải lo lắng rỗng túi như những ngày trước.

Bạn sống lạc quan, vui vẻ yêu đời, điều này khiến vận trình ngày của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tình duyên thuận lợi, bạn có được sự yêu thương của gia đình và người thương, bạn rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm mình và cố gắng làm việc để cuộc sống ngày một tươi sáng.



Người tuổi Hợi sẽ nhận tin vui về tiền tài trong hôm nay, bạn may mắn khi nhận được khoản tiền thưởng cho chuỗi ngày làm việc cố gắng của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.