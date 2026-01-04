Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tình cảm cũng sẽ đón nhận tin vui. Đào hoa vượng đem đến cho người độc thân cơ hội làm quen với nhiều người khác giới. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì bạn đều có thể nhận được nhiều tin vui trong ngày. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người có thể cùng mình “chia ngọt sẻ bùi”.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thông. Tử vi dự báo khả năng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn của người tuổi này là rất lớn. Việc của bản mệnh lúc này chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao, từ đó mới đạt được ước mơ theo đuổi.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay sẽ trở nên dễ dàng. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu vô cùng rộng mở. Tinh thần trách nhiệm cao và cách thể hiện năng lực tài tình giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên.

Hôm nay con giáp này sẽ được nhiều người khác giới để ý, điều này rất có lợi cho người độc thân, song lại gây ra nhiều rắc rối cho những người đã có đôi có cặp. Người độc thân có cơ hội tìm gặp ý trung nhân nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nếu không thể bắt đầu tình yêu với họ thì cũng chớ nên nói lời khó nghe gây mất hình ảnh đã xây dựng bấy lâu.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tương đối suôn sẻ và hanh thông. Những kế hoạch của người tuổi này đều được tiến hành trôi chảy trong ngày Tam Hợp. Ngoài ra, may mắn là nhờ có Quý Nhân phù trợ nên bản mệnh có thêm động lực để thúc tiến các dự định trước đó. Thiên Tài trợ mệnh giúp cho con giáp này có được nhiều vận may trên phương diện tiền bạc, đồng thời nguồn thu nhập tăng cao hơn nữa khi có các nguồn thu từ nghề tay trái.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ hòa hợp, ấm êm. Nhờ có đào hoa vượng che chở mà người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, sắt son nhờ có sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệt trong ngày 20/11. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang ở trong thời điểm khá nhạy cảm, đôi khi là căng thẳng vì bất đồng quan điểm làm việc và mâu thuẫn nội bộ. Ở những thời điểm này, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới mong gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kiếm sắc. Nếu như bạn cứ sống trong quá khứ đau buồn mãi thì có thể sẽ bỏ đi nhiều mối quan nhân duyên tốt đẹp cho mình. Với các cặp đôi, bạn và người ấy liên tục nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện không đáng. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện tử tế với nhau để mọi chuyện tốt đẹp hơn.



Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệt trong ngày 20/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Điềm báo có quý nhân giúp đỡ, cộng với kiên định, bản lĩnh và tính quyết đoán giúp con giáp này không bỏ lỡ các cơ hội thăng tiến quan trọng. Khả năng làm việc độc lập và sự cương quyết, quyết đoán giúp bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và cứng nhắc vô hình trung cản trở khả năng phát huy năng lực của người tuổi này.

Tuy nhiên, vận tình duyên của con giáp này nên chủ động và cởi mở hơn. Thể hiện thái độ và cảm xúc thật của mình với người ấy chính là cách để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thay vì khép kín lòng mình khiến mối quan hệ không được thoải mái.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khá bất ổn trong ngày thứ Ba này. Người tuổi này dễ gặp những tai họa ngoài ý muốn khi không biết cách giao tiếp cũng như dung hòa các mối quan hệ ở nơi làm việc. Ngoài ra, điềm báo sẽ có họa thị phi vào ngày giữa tuần nên bản mệnh hãy cẩn thận khi làm việc.

Vận trình tình cảm cũng sẽ không được suôn sẻ. Vì Ngũ hành tương xung nên người độc thân gặp nhiều ngáng trở trên con đường tìm kiếm tình yêu cho mình. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng dành tạo ra khoảng cách với nhau khi ai nấy đều cảm thấy chán chường về mối quan hệ này.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn và đón nhận nhiều tin vui. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này phát huy năng lực của mình nếu muốn đạt bước tiến xa hơn nữa trên con đường công danh.

Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và hạnh phúc vô cùng. Những người độc thân có thể gặp được người tốt trong ngày, song để tiến triển thành người yêu thì bạn hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khả quan và hanh thông trong ngày thứ Tư này. Các kế hoạch dần có bước chuyển mình đáng kể nhờ những nỗ lực và tinh thần thép, chiến đấu không biết mỏi mệt của con giáp này. Cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt, bản mệnh hãy giữ cho mình sự sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Chuyện tình yêu đôi lứa của các cặp đôi đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Đường tình yêu được đào hoa vượng nên người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Nhờ đó, cơ hội yêu đương của bạn mới được nâng cao trông thấy. Mặc dù không có bất cứ sự đảm bảo nào cho tương lai hai người, nhưng bản mệnh hãy cứ an tâm sống hết mình với tình yêu hiện tại.



Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khả quan và hanh thông trong ngày thứ Tư này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ vô cùng khó khăn trong ngày 20/11. Đồng thời, người tuổi này tốt nhất là không nên đầu tư vào bất cứ gì việc trong ngày giữa tuần nếu không muốn mất một khoản tiền lớn. Ngoài ra, trước khi đưa ra quyết định gì liên quan đến chuyện tiền bạc, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ để tránh mất tiền oan uổng.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ khá ảm đạm. Nhân duyên kém sắc khiến người độc thân vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc sống cô đơn hiện tại. Tình cảm vợ chồng chớm rạn nứt vì sự kết hợp thiếu ăn ý trong cuộc sống gia đình lẫn cuộc sống.

Tuổi Dậu

Tưởng chừng như những thử thách đặt ra trước mắt sẽ khiến người tuổi Dậu bỏ cuộc giữa chừng nhưng bản mệnh lại khôn khéo biến tất cả thành cơ hội thăng tiến cho mình trong công việc. Nhờ đó, bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp. Vận trình tài lộc đạt bước tiến mới. May mắn là có Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho con giáp này nắm bắt được nhanh chóng những cơ hội kiếm tiền quý hiếm.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình cảm chín muồi chính là thời điểm thích hợp để cả hai về ra mắt hai bên gia đình. Với những người đã kết hôn, bạn đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không chút dễ dàng. Công việc đối diện với muôn vàn rắc rối, đây là lúc bản mệnh cần đưa ra cách xử lý khôn ngoan nhất. Mục tiêu có thể hoàn thành chậm hơn kế hoạch đặt ra, do đó cần tránh làm việc theo kiểu đốt cháy giai đoạn.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên kém sắc. Bạn và nửa kia dễ xảy ra xích mích trong ngày, một phần là vì sự nóng nảy và bốc đồng của mình. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy bình tĩnh trò chuyện với người ấy, đừng có làm lớn mọi chuyện lên như vậy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tài năng hơn người đồng thời còn có khả năng nhìn xa trông rộng nên bản mệnh làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”. Chính vì vậy, hãy nhân cơ hội này trau dồi kinh nghiệm để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Vận trình tài lộc đang trong tình trạng khá dư dả, dồi dào.

Vận trình tình cảm khá ổn định. Nếu như tìm được nửa kia, bạn hãy mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình. Điều này mới có thể thu hút được ánh mắt của những người khác giới.



Người tuổi Hợi tài năng hơn người đồng thời còn có khả năng nhìn xa trông rộng nên bản mệnh làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.