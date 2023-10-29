Tử vi thứ Hai 30/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc khởi vượng, công việc suôn sẻ trăm bề, Thân - Hợi vận trình ảm đạm, tiểu nhân bám theo quấy phá

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này và đối phương có thời gian bình lặng bên nhau. Đôi khi chỉ cần được ở cạnh nhau cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc, Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức mới về chuyện tình duyên.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt để có thể cải thiện nguồn tài chính cá nhân, đồng thời còn nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại. Tài lộc của bản mệnh vẫn tiến triển khá tốt nhờ được quý nhân giúp đỡ. Nhân cơ hội tốt này, bản mệnh có thể tận dụng để bắt tay ngay vào việc thực hiện những kế hoạch đầu tư đã ấp ủ từ lâu của mình.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương có sự cảm thông và tin tưởng tuyệt đối vào bạn. Người ấy luôn nỗ lực mang đến cho bạn những điều tốt nhất. Những bạn độc thân sẽ gặp được những đối tượng phù hợp. Đối với những cặp đôi, hai bạn có thời gian bên nhau để cùng nhau nấu ăn, xem phim và trải qua một ngày thật yên bình.

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều công việc phải đảm nhận nhưng do bản thân đã có sự chuẩn bị từ trước nên không cần lo lắng quá nhiều. Những ai đang chờ đợi tin tức từ công việc mới sẽ sớm nhận được kết quả như kỳ vọng. Một số bạn có thể nhận được lời mời cộng tác với giá trị cao, hứa hẹn một năm mới tài chính dồi dào.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần biết phát huy sức mạnh của tập thể nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng luôn có người giúp đỡ. Đây là một trong những bước đệm để có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Nếu bạn có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, thì tiền bạc không phải lo lắng nhiều. Thế nhưng bản mệnh vẫn nên cân đối thu chi, đừng nên tiêu xài hoang phí.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng nở rộ, con giáp này có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tạo dựng các mối quan hệ.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão dù gặp những vấn đề phát sinh nhưng vẫn có thể hoàn thành theo đúng dự kiến. Những người tuổi này còn được đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng để hoàn tất công việc trước thời hạn. Bản mệnh nhận được tín hiệu tích cực từ công việc bên ngoài và những dự án đã đầu tư.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc. Bạn và đối phương có thể giải quyết được những xích mích trước đó và quay lại thời gian êm ấm. Những bạn độc thân sẽ sớm nhận được tin tức tích cực từ đối tượng phù hợp trong thời gian tới.



Mọi công việc của người tuổi Mão dù gặp những vấn đề phát sinh nhưng vẫn có thể hoàn thành theo đúng dự kiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên bình ổn. Bạn không có nhiều công việc phải giải quyết trong ngày mới. Người tuổi này dành trọn thời gian bên cạnh những người mình yêu thương sau thời gian dài nỗ lực và tập trung cho công việc. Một số bạn có thể nhận được khoản thu nho nhỏ từ trong công việc và những dự án bên ngoài.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bản mệnh may mắn khi có gia đình và những người thân thông cảm cho sự bận rộn của bạn. Gia đình trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng và vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ được nhận những nhiệm vụ mới có thể chứng minh năng lực của bản thân. Dù vẫn còn trong kỳ nghỉ nhưng bản mệnh cũng không ngần ngại đón nhận vì bạn biết đâu là sự hy sinh phù hợp. Là người dám nghĩ dám làm, quyết đoán và có ý chí cầu tiến, không quá khó hiểu khi con giáp này lại gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như hiện tại. Con giáp này đảm nhận những vị trí công việc không quá khó khăn.

Vận trình tình duyên hòa hợp. Bạn và đối phương có nhiều điểm tương đồng. Đôi lúc, hai bạn không cần nói cũng có thể hiểu đối phương muốn gì. Những ai còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người phù hợp. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được những tin tức tích cực trong mối quan hệ nên bạn chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể đón nhận những tin tức mới từ sự nghiệp của mình. Một số bạn đang chờ đợi công việc mới cũng sẽ sớm đạt thành ước nguyện. Bạn nhận được một khoản tài chính kha khá từ công việc kinh doanh.

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động và đón nhận nhiều tin vui. Con giáp này có nhiều người dành sự quan tâm, yêu thương. Trong thời gian tới, hai bạn có thể có nhiều thời gian bên cạnh nhau và tìm hiểu nhau. Những cặp đôi sẽ tận hưởng một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khá thông minh, biết cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn. Bản mệnh có thể có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư riêng thu về được một khoản khá. Vận may đang tới nhưng vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, tham khảo thị trường kỹ càng sẽ giúp giảm bớt rủi ro.

Về chuyện tình cảm, những người yêu nhai thường sẽ có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình.

Người tuổi Mùi khá thông minh, biết cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của tuổi Thân không được may mắn, có thể gặp không ít cục diện tiêu cực. Trong công việc, bản mệnh dễ bị tiểu nhân chơi trò xấu, cơ hội thăng tiến vốn nằm trong tầm tay nhưng bỗng bị cướp đoạt. Dù bạn có năng lực đến đâu nhưng nếu không đủ khôn khéo sẽ khó mà phát huy và vận dụng đúng chỗ.

Vận trình tình duyên cũng không được hài hòa như ý muốn. Tuổi Thân và nửa kia của mình có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Có lẽ cả hai đều cần phải sống bao dung hơn với nhau, chớ nên soi mói những điều tiểu tiết.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu khá suôn sẻ. Bạn nhanh chóng hoàn tất công việc theo đúng dự liệu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bản mệnh đón nhận tin tức tích cực về tài chính và mở ra nhiều cơ hội trong năm mới. Con giáp này đang dần đạt đến ngưỡng tài chính như mong muốn.

Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Bạn và đối phương dành cho nhau sự yêu thương và quan tâm hết mực. Một số bạn sẽ nhân cơ hội này về ra mắt gia đình hai bên. Những bạn độc thân sẽ đón nhận tin tức tích cực về đối phương. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Bản mệnh giữ được sự tỉnh táo và đưa ra quyết định chuẩn xác trong công việc. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn còn nhận được những khoản thu bất ngờ từ dự án đã đầu tư trước đó. Một số bạn đang cố gắng mở rộng đầu tư để tăng thu nhập trong thời gian tới.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bạn và đối phương dành sự dịu dàng và yêu thương nhau. Những bạn độc thân sẽ nhanh chóng gặp được người phù hợp. Đối phương có thể không quá xa lạ đối với bạn. Con giáp này có vận đào hoa nên trong ngày Tết bạn có thể gặp được nhiều người theo đuổi.

Tuổi Hợi

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Con giáp này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bị cấp trên khiển trách. Bản mệnh không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có không ít khoản cần chi. Người tuổi này nên cân đối lại ngân sách tài chính cá nhân để tránh gặp những rắc rối về tiền bạc.

Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Cục diện Ngũ hành Tương Xung khiến cho bạn và đối phương có thể gặp những bất đồng quan điểm và khó có thể duy trì mối quan hệ hài hòa.

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm