Tử vi thứ Hai 26/6/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng vận quý nhân, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, tiền bạc hao hụt trước sau

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra "dậm chân tại chỗ" trong hôm nay. Do đó bạn đừng đưa ra những lý do vô ích cho những sai lầm của mình nữa, hãy thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của bản thân. Song, túi tiền của bạn vẫn chưa bị thâm hụt đáng kể.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần diễn ra dễ dàng vào ngày 26/6. Tính cách thông minh nên dường như không có vấn đề phức tạp nào có thể làm khó được người tuổi này. Song, bản mệnh cần tiếp thu cái mới để có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ suôn sẻ và vượng sắc. Tam Hội Quý Nhân giúp cho các cặp đôi có được những cảm xúc đặc biệt, có thể giữ mãi sự bình yên và hạnh phúc này. Người độc thân được tiếp thêm động lực để mạnh hơn tỏ tình với người mình yêu.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ “tụt dốc không phanh". Một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc tư duy kiếm tiền do không phù hợp với thực tiễn. Hãy thay đổi tư duy để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại.

Vận trình tình cảm khá ảm đạm. Trong không khí căng thẳng này, bạn cần cố gắng giữ bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định vì không phải sai lầm cũng được tha thứ và quên đi.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ “tụt dốc không phanh" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn cần nhiều thời gian để suy nghĩ trong ngày hôm nay. Song, bạn cũng phải luôn tìm kiếm ý tưởng tốt để xác định rõ ràng hơn về phương hướng và mục đích của mình trong công việc. Ngoài ra, vận trình tài lộc có chút bất cẩn. Tử vi khuyên bạn nên cẩn thận trong chuyện tiền bạn, tránh tiêu xài hoang phí.

Vận tình duyên của ngườ tuổi Thìn diễn ra tương đối tốt đẹp. Hai người tìm được tiếng nói chung sau thời gian dài tìm hiểu, có thể người cũng này sẽ lên kế hoạch về chung một nhà với người ấy. Người độc thân sẽ tìm được "ý trung nhân" của mình, một nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững.

Tuổi Tỵ

Trong tử vi học có nói, do gặp họa tam tai nên sự nghiệp của người tuổi Tỵ không được như ý muốn trong ngày hôm nay. Do đó, bạn cần nỗ lực, cố gắng nhiều để thăng quan tiến chức, bởi Tuế Can Lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên, tai ương bất ngờ rơi xuống đầu.

Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều, biết điều tiết cảm xúc. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nên hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đi đường, tránh các khu vực sông nước.

Tuổi Ngọ

Ngày hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống cũng dần lùi xa. Đây là lúc để người tuổi Ngọ thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời gian trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây.

Đặc biệt, có vẻ nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cũng như các mối quan hệ mà mình có thì bạn cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Nếu bạn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề tay trái thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khả quan.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Thêm vào đó, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội đang đến để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của riêng mình. Có thể thấy, tài lộc của con giáp vô cùng tươi sáng.

Đặc biệt, chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra thuận lợi. Càng nhiều sóng gió thì tình cảm lại càng được thắt chặt. Sau cùng, hai người càng thêm trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào ngày hôm nay, người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng. Những khó khăn này khiến tinh thần của bản mệnh dễ gặp căng thẳng nếu không biết cách cân bằng. Đồng thời, con giáp này cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. Lời nói đôi khi không mang ý nghĩa xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể lại dễ gây hiểu lầm cho người nghe.

Về sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Thậm chí, bạn sẽ sử dụng cả những chiêu không "quang minh chính đại" để gây hiềm khích, khiến bạn gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhận được thêm công việc, dự án mới để thể hiện khả năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn và nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này vượt qua khó khăn, kiếm thêm thu nhập, đón phúc lộc vào nhà.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì đơn hàng về nhiều, gặp được nhiều khách hàng, thu nhập lên cao. Những con giáp tuổi Dậu đang ốm đau bệnh tật cũng sớm hồi phục, quay trở lại nhịp sống thường nhật.

Tuổi Tuất

Lục Hợp xuất hiện trong vận trình ngày Thứ Ba này của người tuổi Tuất mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm. Đường tình duyên của bạn cũng vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi việc chăm sóc cho đối phương là niềm vui của mình và không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Tuy nhiên, không khí vui vẻ đó lại không kéo dài trong vận trình công việc của con giáp này. Thương Quan xuất hiện, bản mệnh chưa thực sự chú tâm vào những gì mình đang làm. Bạn giải quyết mọi việc tùy theo cảm hứng, đó là nguyên nhân không đạt hiệu quả như mong đợi.

Tuổi Hợi

Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Hợi trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc trong ngày của con giáp này không được tiến triển tốt đẹp. Ngày này có lẽ sẽ có nhiều chuyện khiến bạn đau đầu, hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng nhé.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điềm thị phi đang tới rất gần, họa từ miệng mà ra ai cũng biết nhưng mấy ai làm được, con giáp này nên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, tránh vô tình đắc tội với người khác.

Thiên Quan mang tới những nỗi lo lắng không yên cho người tuổi Hợi trong hôm nay khi tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.