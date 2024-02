Tử vi thứ Hai 26/2/2024 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Với nguồn cảm hứng vô tận, người tuổi này có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, song đừng quên giữ gìn mối quan hệ với mọi người xung quanh để suôn sẻ hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Tác động của Ngũ hành tương sinh giúp cho con giáp này nhận được khá nhiều vận may liên quan đến phương diện tài chính, song hãy sớm nghĩ đến những phương án kiếm tiền dự phòng.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa, ấm êm. Với khả năng ăn nói hài hước, người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người ấy. Tuy nhiên, bạn cũng cần dùng thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ để mang đến kết quả như mong đợi.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc. Do tác động của ngày Dần Mộc tự hình nên người tuổi này luôn có cảm giác bất an, buồn phiền. Bên cạnh đó, bản mệnh còn tự so sánh bản thân với người khác, song lại không biết rằng sự so sánh này khá khập khiễng, không công bằng.

Ngoài ra, nhắc nhở, con giáp này không nên mua sắm cho bằng bạn, bằng bè. Thay vào đó, hãy dành tiền cho những điều phù hợp với mình như đi du lịch cùng gia đình, học một khóa học nào đó, để dành tiết kiệm,...

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không mấy dễ dàng và gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng. Người đang theo đuổi con đường công danh sẽ gặp nhiều may mắn, từ đó bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi. Đồng thời, người tuổi này còn sớm được đáp trả công sức xứng đáng với những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua. Chất lượng cuộc sống của con giáp này cải thiện hơn trước đây do có nguồn thu nhập khấm khá từ nghề chính và cả công việc phụ khác.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Ngũ hành tương sinh giúp cho các cặp đôi ngày càng nồng thắm, khăng khít. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hai người có thể tính đến chuyện ra mắt hai bên gia đình.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ không được hanh thông và suôn sẻ. Dù thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình trong quá trình làm việc, nhưng do tính cách kiêu căng, ngạo mạn nên người tuổi này bị cô lập ở môi trường làm việc tập thể. Ngoài ra, tốt nhất là con giáp này hãy rõ ràng trong việc vay mượn và chi tiêu. Nếu không thì bạn sẽ gặp những khúc mắc liên quan đến chuyện tiền bạc, thậm chí là rất dễ phá hủy các mối quan hệ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp sóng gió. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi không thể giải quyết một sớm một chiều nên trở thành lý do gia tăng các cuộc cãi vã. Người độc thân dù có cơ hội yêu đương nhưng vì chưa mở lòng nên chuyện tình yêu chẳng đi đến đâu.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra không đáng lo. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này phát huy tài năng, bản lĩnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Dù đường công danh rộng mở, song bản mệnh đừng “vội ngủ quên trên chiến thắng” mà không biết tạo cơ hội cho mình. Sự cẩn trọng trong quá trình làm ăn, kinh doanh cũng như trong việc chi tiêu hàng ngày, giúp con giáp này có một túi tiền rủng rỉnh. Đồng thời, đó cũng chính là niềm mơ ước của nhiều người.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu có ý định ra mắt hai bên gia đình. Quan hệ vợ chồng thắm thiết cũng là ước muốn của nhiều người.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt là những người nào đang làm trong lĩnh vực buôn bán, có thể tìm được bạn hàng đầy triển vọng. Từ đó, túi tiền của con giáp này cải thiện một cách rõ rệt. Con giáp này chẳng cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” khi được Thần Tài nhập mệnh.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên ổn định. Dù còn độc thân hay đã kết hôn thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, yêu thương ngập tràn. Có thể nói, tình yêu chính là cách giúp người ta giữ được mãi nét trẻ tươi rạng ngời.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dường như Hung Tinh vô tình đẩy người tuổi này vào tình cảnh thất vọng bởi những nỗ lực của mình không được đền đáp một cách xứng đáng. Cơ hội chuyển mình tưởng như đã nắm chắc trong tay, song lại cuỗm đi mất. Vận trình tài lộc cũng cần chú ý một vài điều. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác bởi cơ hội kiếm tiền chẳng đến một cách dễ dàng như vậy.

Vận trình tình cảm có một chút xáo trộn. Đào hoa xấu có thể gây ra nhiều không ít chuyện buồn giữa bạn và người ấy trong quá trình chung sống với nhau. Do đó, cả hai cần phải thẳng thắn với nhau để giải quyết khúc mắc trong lòng.

Tuổi Dậu

Đây chính là ngày may mắn của người tuổi Dậu nên việc làm ăn luôn tiến triển dễ dàng. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm cao giúp cho bản mệnh vượt qua được mọi thử thách để chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Người làm kinh doanh mang về cho mình nguồn doanh thu tương đối rủng rỉnh, người làm công ăn lương có nguồn tài chính dồi dào do bạn không cần phải chi tiêu tốn kém gì trong ngày này.

Tình cảm gia đình viên mãn chắp thêm cho những người trong cuộc một niềm tin to lớn để tiếp tục duy trì tình yêu này. Người độc thân có cơ hội tìm được người yêu đương, hẹn hò nhờ vào sự chân thành của mình. Nhờ Lục Hợp Quý Nhân nâng đỡ nên mối quan hệ vợ chồng của bạn và người ấy từng bước tháo gỡ được những hiểu lầm, mâu thuẫn trước đó.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ có thêm nhiều bước tiến mới, đồng thời còn có thêm cơ hội thể hiện năng lực của mình nhờ nhận được sự ưu ái từ cấp trên. Song, bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà không có sự cố gắng của bản thân.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ tương đối ổn định. Tốt nhất là bạn nên giữ khoảng cách chừng mực trong các mối quan hệ với người khác giới. Điều này giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có giữ bạn và người bạn đời của mình.

Tuổi Hợi

Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên người tuổi Hợi từng bước đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Qua đó, bản mệnh sớm gây ấn tượng với cấp trên thông qua những biểu hiện tài tình của mình. Trong khoảng thời gian, con giáp này thường về nhà ngay sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình, chứ không còn la cà như trước nên túi tiền đảm bảo được một phần.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Trong ngày Tam Hợp, bạn có thể từng bước giải quyết được những khúc mắc đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm với đối phương. Dù vị ảnh hưởng ít nhiều nhưng với sự bao dung mà tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp.

Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên người tuổi Hợi từng bước đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.