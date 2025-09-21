Tử vi thứ Hai 22/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ sự mai mối của người thân, người độc thân có được một mối lương duyên tốt đẹp. Người đang yêu đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ trôi chảy, êm đẹp. Người tuổi này được cấp trên và đồng nghiệp khen ngợi hết lời bằng sự thông minh và lanh lợi vốn có. Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này hãy nhanh chóng thực hiện phương án kiếm tiền dự phòng để có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình hơn nữa trong khoảng thời gian này.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Người tuổi này cũng sẽ có sự nâng đỡ của Trường Sinh vận nên đã đem tới nhiều ý tưởng làm việc hơn cho mình. Những ý kiến đóng góp vào công việc của đội nhóm giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự nâng đỡ của Chính Tài đã giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng phát triển thăng hoa. Dù là nam hay nữ đều có bản năng bảo vệ mọi người xung quanh mình. Chỉ cần là người bạn yêu thương đang gặp khó khăn thì bạn sẽ không một chút do dự mà tìm mọi cách để bảo vệ lợi ích của người ấy.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thuận. Việc xây dựng tốt các mối quan hệ xã giao giúp cho người tuổi này có được nhiều cơ hội “ăn nên làm ra” trong công việc kinh doanh. Do đó, vận trình tài lộc được đà tăng cao. Con giáp này có được một cuộc sống đáng mơ ước trong khoảng thời gian này khi thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc chính. Con giáp này còn có quý nhân trợ mệnh nên về khoản tiền bạc bản mệnh không có gì phải lo lắng.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa và gắn kết hơn trước. Theo đó, việc chủ động dành sự quan tâm giúp cho tình cảm đôi lứa thêm mặn nồng. Dù chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình nhưng người độc thân vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Bạn xem điều đó là tự nhiên nên điều gì tới rồi sẽ tới.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp rắc rối phát sinh bất ngờ ập tới. Công sức của người tuổi này bỗng thành công cốc do có họa tiểu nhân đeo bám. Bản mệnh chớ đừng nản lòng hãy cố gắng vượt qua rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trong việc quản lý tiền bạc của mình nếu không muốn gặp khó khăn trong tài chính.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp những chuyện phiền muộn và khó khăn. Người độc thân tuy đã tìm được người phù hợp với mình nhưng lại khó chinh phục được trái tim của người ấy. Chuyện tình yêu của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt do có sự tác động của Ngũ hành xung khắc.



Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp rắc rối phát sinh bất ngờ ập tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc làm của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng. Người tuổi này làm kinh doanh nhanh chóng tìm được các mối quan hệ hợp tác có lợi cho mình nhờ vào khả năng “nhìn xa trông rộng của mình. Mặc dù khó tránh khỏi những khó khăn và vướng mắc trong công việc nhưng bản mệnh đừng quá lo lắng vì có sự hỗ trợ của quý nhân. Tinh thần phấn chấn trở lại giúp bản mệnh vượt qua giai đoạn khó khăn một cách nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ diễn ra như ý. Người tuổi này có xu hướng luôn giữ kín và không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với bất kỳ ai. Ngoài ra, mẫu người trong lòng của bạn phải là người thông minh, có cùng sở thích, đặc biệt phải chung thủy và biết tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc trở thành niềm mong ước của không ít người.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có thể đối mặt với nhiều thách thức nhưng với kỹ năng xuất sắc của mình nên có thể vượt qua mọi khó khăn trong ngày này. Đồng thời, sức chiến đấu của người tuổi này rất bền bỉ, đồng thời còn biết cách đạt được những điều mình muốn. Nếu cảm thấy vượt quá sức của mình, bản mệnh có thể mạnh dạn xin lời khuyên, hỗ trợ từ những người đồng nghiệp xung quanh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Những mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống hôn nhân khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng do không ai nhường nhịn ai. Tốt hơn hết, bạn hãy cởi mở hơn nữa với mọi người xung quanh, từ đó mới có thể cải thiện cơ hội yêu đương của chính mình một cách rõ rệt.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Bản mệnh có cơ hội để bày tỏ ý kiến, đề xuất và thể hiện sở trường, năng lực của mình trong quá trình làm việc. Con giáp này còn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình. Đồng thời, vận trình tài lộc có vận may “gõ cửa” nên con giáp này không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường kinh doanh, làm ăn của mình.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân gặp may mắn về chuyện tình cảm và dự đoán sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa và gắn kết hơn trước. Theo đó, việc chủ động dành sự quan tâm giúp cho tình cảm đôi lứa thêm mặn nồng.

Tuổi Mùi

Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà người tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan và dựa dẫm, ỷ lại vào người khác quá mức. Đặc biệt, bản mệnh còn rất may mắn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Người độc thân dễ dàng tìm thấy được tình yêu của đời mình do có Tam Hợp, Quý Nhân giúp đỡ. Những hy sinh của con giáp này may mắn được đối phương cảm nhận và trân trọng. Tuy vậy, đừng quá nóng vội mà làm người kia cảm thấy căng thẳng.



Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà người tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ làm việc giậm chân tại chỗ và công việc gặp nhiều trắc trở. Tuy rằng bản mệnh không để xảy ra sai sót nào nhưng cũng không thu về được kết quả tốt đẹp trong quá trình làm việc. Con đường kiếm tiền của con giáp này bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật, đồng thời cần tiêu tiền để giải quyết một số vấn đề nên nguồn tài chính bị hao hụt đáng kể.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của người tuổi này cũng sẽ khó như mong đợi. Con giáp này coi trọng những điều lớn lao, cao cả để rồi vô tình quên mất rằng tình cảm chân thành và sự quan tâm nhỏ nhặt mới là điều cần thiết để giữ gìn một mối quan hệ được lâu dài.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ hết mức. Người tuổi này luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp xung quanh để củng cố thêm cho mình những kiến thức mới. Đồng thời, cách làm việc của bản mệnh trong ngày này luôn đạt hiệu quả cao do biết cách tối ưu thời gian làm việc. Con giáp này không ngừng nỗ lực, chăm chỉ làm việc để đạt được mức lương, thưởng như mình mong muốn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên viên mãn, tốt đẹp. Dự đoán bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Hãy thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì mối quan hệ của hai người mới duy trì được lâu dài. Quý Nhân xuất hiện giúp bạn nhận được nhiều tin vui về chuyện tình yêu lứa đôi. Theo đó, các cặp đôi sẽ ngày trở nên khăng khít khi cả hai hâm nóng tình cảm cùng nhau.

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ, như ý. Người tuổi này sẵn sàng loại bỏ những chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp để đạt được điều mình mong muốn bấy lâu. Con giáp này có tài kiếm tiền không thể chê vào đâu được nên nguồn tài chính lúc này cũng tăng cao. Nhờ vận trình tài lộc dư dả, dồi dào nên con giáp này có được cuộc sống khá giả, sung túc như mình mong muốn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Sự che chở của Tam Hợp cục giúp cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia nhận được khá nhiều lời chúc từ gia đình, người thân và bạn bè xung quanh.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn nên nhiều việc có thể hoàn thành tốt trước thời hạn. Vì thế mà cung hoàng đạo này có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn so với tuần trước. Tuy nó không đến từ chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày mà nó đến từ những khó khăn của người thân trong gia đình.

Vận trình tình cảm có những dấu hiệu khả quan, Mối quan hệ của người tuổi này với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đang khá tốt. Trong đó có người thầm có tình cảm với bạn và cả hai sẽ sớm thành đôi trong khoảng thời gian này. Nhân duyên hài hòa đem đến cho người độc thân các đối tượng hẹn hò phù hợp. Người đã thành đôi cùng nhau hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn lãng mạn, đi dạo cùng nhau.



Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn nên nhiều việc có thể hoàn thành tốt trước thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.