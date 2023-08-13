Tử vi thứ Hai 14/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Thìn tiền tài tích tụ, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Vận trình tình duyên vô cùng êm ấm. Côn giáp này có mối quan hệ tình cảm khá hài hòa với nửa kia của mình, cả hai có chính kiến song đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên có thể thấu hiểu và chia sẻ với nhau về mọi điều trong cuộc sống.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ bắt gặp nhiều cơ hội kiếm tiền chẳng hạn như ký kết hợp đồng hoặc có lời mời hợp tác, qua đó giúp nâng cao thu nhập bản thân. Tuy nhiên, con giáp này chớ mừng vội vì cơ hội nào cũng tiềm ẩn rủi ro, do đó đòi hỏi bản mệnh cần phải bình tĩnh, giữ đủ tỉnh táo đề có thể kiểm soát tình hình.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự chân thành cũng như cá tính riêng của mình. Với các cặp đôi yêu nhau, người trong cuộc đừng quên nghĩ cho cảm xúc đối phương trước khi nói điều gì.

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Với sự nhạy bén và tháo vát, con giáp này có thể tìm thấy được cơ hội kiếm tiền quý báu, từ đó nâng cao nguồn thu nhập của mình một cách đáng kể. Nhờ có tính cách ôn hòa, người tuổi này không khó để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Hãy giữ mối liên hệ này vì sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra như ý. Các công việc mà con giáp này đảm nhận, phụ trách vẫn tiến triển tuần tự và có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm này. Với nguồn tài chính như hiện tại, tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mình yêu thích. Tuy nhiên, bạn chớ nên tiêu tiền quá đà, mất kiểm soát chi tiêu có thể khiến túi tiền hao hụt nhanh.

Vận trình tình duyên của con giáp này sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dần độc thân và người mình yêu thương sẽ tiến triển nhanh chóng. Với các cặp đôi đang yêu nhau, bản mệnh và nửa kia có cơ hội hóa giải hiểu lầm, mối quan hệ của cả hai lại ngọt ngào như xưa.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão cần hết sức thận trọng. Người tuổi này được khuyên cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra một vấn đề quan trọng nào đó. Nếu nóng vội hay thiếu cân nhắc có thể khiến bản mệnh gặp những lỗi sai không đáng có. Con giáp này không còn phải chịu áp lực tài chính như trước đây nhờ nhận được khoản tiền khấm khá từ nghề tay trái.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Vốn là một người thích cảm giác mới mẻ nên bạn khó có thể lựa chọn cho mình một đối tượng ưng ý. Trong khi đó, người có đôi đang có những giây phút thật ngọt ngào, lãng mạn cùng nhau.

Mọi công việc của người tuổi Mão cần hết sức thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn đang trên đà giảm xuống vào ngày hôm nay. Con giáp này khả năng cao sẽ phải chi một khoản tiền kha khá cho những đồ dùng sinh hoạt thường này. Do đó, bạn cần cân nhắc trước khi muốn mua một món đồ nào đó khi điều kiện tài chính eo hợp.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên kém sắc. Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên nặng nề hơn vì không ai hiểu ai. Có thể khoảng cách tuổi tác được xem là nguyên nhân khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không quá tốt đẹp. Thiên Quan xuất hiện là lý do khiến cho người tuổi này không tìm được tiếng nói trước những người có quyền có chức. Công việc trở nên khó khăn hơn nên nếu không tự vực dậy tinh thần thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Người độc thân chẳng hề có suy nghĩ tìm kiếm một nửa cho mình vì vẫn còn đam mê với công việc hiện tại. Bên cạnh đó, các cặp đôi yêu nhau cũng cần hâm nóng cảm xúc để tình cảm trở nên khăng khít, bền chặt hơn.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc và diễn ra hanh thông. Nhờ có tính cách ôn hòa, người tuổi này không khó để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Hãy giữ mối liên hệ này vì sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản thân. Vận trình tài lộc không có gì đáng lo ngại trong ngày thứ Sáu. Quý Nhân phù trợ giúp cho con giáp này mau chóng cải thiện được nguồn tài chính cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt.

Vận trình tình cảm của con giáp này vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự chân thành cũng như cá tính riêng của mình. Với các cặp đôi yêu nhau, người trong cuộc đừng quên nghĩ cho cảm xúc đối phương trước khi nói điều gì.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi “sóng êm biển lặng” trong ngày thứ Hai này. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh nhưng cũng cần phải nỗ lực hơn nữa mới không bỏ lỡ thời cơ quý hiếm này. Đồng thời, tài lộc nhận được một số tin vui. Đó là phần thưởng xứng đáng vì những nỗ lực của con giáp này trong suốt thời gian qua. Vì vậy, hãy tận hưởng cảm giác thành quả lao động của chính mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng đáng lo và diễn ra thuận lợi. Dù là người độc thân hay đã có đôi đều đón nhận được hạnh phúc nhờ đào hoa vượng. Trong đó, tình cảm của các cặp đôi đều nồng nàn, mãnh liệt như thuở mới yêu.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi “sóng êm biển lặng” trong ngày thứ Hai này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều trở ngại và phát sinh nhiều khó khăn khi thực hiện. Tác động của Tương Hình là nguyên nhân khiến cho người tuổi này tự tin quá mức, đồng thời còn không muốn nhờ cậy giúp đỡ. Điều này khiến cho bạn gặp những rắc rối phát sinh bất ngờ trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, vận trình tình cảm kém sắc. Nếu như bạn cứ mải mê lao đầu vào công việc thì mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ có thể “đường ai nấy đi”. Hãy nhận ra điều này sớm và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để tình cảm càng khăng khít, bền chặt.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ tương đối ổn định trong ngày hôm nay. Có lẽ, con giáp này sẽ phải chi tiền cho một vài hoạt động. Nếu những món đồ đó là cần thiết thì bạn không cần quá tiết kiệm làm gì. Tam Hội nâng đỡ giúp cho những người tuổi này gặp nhiều may mắn trong quá trình làm việc. Theo đó, một số người sẽ tìm thấy được người chung chí hướng với mình, từ đó có thể kết hợp và phát triển trong nhiều kế hoạch khác nhau.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông. Bạn và người ấy đang cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó chính là động lực giúp hai người vượt qua những khó khăn, thử thách đang gặp phải.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Chính Ấn xuất hiện mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người tuổi này trên phương diện liên quan đến công việc. Không những thế, sự thông minh và tài trí giúp bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn, thách thức sắp tới. Thiên Tài xuất hiện mang đến cho con giáp này một khoản lương thưởng tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang trong giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn vì cả hai luôn có sự quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong mọi công việc được giao. Nhờ đó, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và có thể được lên vị trí tốt hơn trong tương lai gần. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, con giáp này có cơ hội phát tài.

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong ngày. Người độc thân muốn tìm một người để thực hiện nhiều dự định cùng nhau. Người đã kết hôn lan tỏa tình yêu thương của mình, từ đó đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.