Tử vi thứ Hai 1/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Vận trình tình cảm dấu hiệu kém sắc. Người tuổi này nhận ra sự vô tâm và hời hợt của đối phương trong mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh nên thẳng thắn ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với nửa kia để đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ phát sinh những khó khăn không ngờ. Tử vi dự đoán sẽ có một vài rắc rối bất ngờ phát sinh, bạn nếu không chuẩn bị tốt tâm lý thì rất dễ phạm sai lầm. Đồng thời, điềm báo có tiểu nhân đeo bám đặt ra cho con giáp này nhiều mối lo ngại hơn trước.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay hanh thông. Dễ thấy bạn từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực nên thay đổi được đánh giá của người khác về mình.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hạnh phúc bền chặt. Đào hoa nở rộ giúp tình cảm những người yêu nhau càng thêm khăng khít. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngừng. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời gặp gỡ và giao lưu của những người mới quen. Đây có thể sẽ là đối tác hay khách hàng tiềm năng trong tương lai và đem tới cho con giáp này nhiều mối làm ăn bất ngờ.

Chuyện tình cảm của người tuổi này sẽ trở nên vô cùng khởi sắc và thăng hoa. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người độc thân "bật đèn xanh" với người bạn cảm mến. Đây là thời điểm thích hợp để thành đôi, kết hôn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả và gặp những khó khăn cần giải quyết ngay lập tức, nếu không sẽ mang họa về sau. Tử vi dự báo con giáp này đang đứng trước nguy cơ rủi ro khá lớn. Thậm chí, tiểu nhân đeo bám khiến mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển, tuy nhiên đừng vội bỏ cuộc giữa chừng.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả và gặp những khó khăn cần giải quyết ngay lập tức, nếu không sẽ mang họa về sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Thật may vì người tuổi này vẫn giữ được sự bình tâm và can đảm khi đối diện với những điều không vui trước mắt. Tuổi Hợi vẫn luôn tin rằng nếu làm việc siêng năng, cầu tiến và kiên trì thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đẹp đẽ vui vẻ. Người tuổi này may mắn có được sự thấu hiểu, cảm thông của nửa kia trong thời gian này. Bản mệnh biết chăm lo cho gia đình hơn khi ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không như mong đợi. Đây vốn không phải ngày may mắn của tuổi Tỵ, do đó cần phải thận trọng trong từng quyết định. Bản mệnh có thể tự nâng cấp bản thân để có thêm cơ hội chuyển mình tốt trong tương lai. Con giáp này còn nên chú ý hơn tới các khoản chi tiêu, tránh vung tiền quá trán.

Hơn nữa, chuyện tình cảm đang dần có dấu hiệu rạn nứt. Hoả - Thuỷ xung khắc cho biết tính khí ương bướng của con giáp này dễ khiến tình cảm lứa đôi rạn nứt. Do đó, việc làm tổn thương lẫn nhau là điều khó tránh khỏi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ nào. Tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt. Những người này có thể có thể làm ăn phát đạt. Điều quan trọng, bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới. Tình cảm trong sáng, nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối ổn thoả trong ngày thứ Ba này. Sự thông minh, nhanh trí giúp con giáp này dễ dàng vượt qua trở ngại và thách thức. Vận may quý nhân nâng đỡ bản mệnh khá nhiều, giúp con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Tam Hợp giúp sức nên con giáp này có góc nhìn khác, ấm áp hơn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi lên kế hoạch cho một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm.



Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối ổn thoả trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Hợi Thân sẽ diễn ra vất vả và trắc trở đôi phần. Tác động của họa tiểu nhân đẩy con giáp này vào những cảnh huống khó lường trước. Tử vi ngày mới cho biết những cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh sẽ sớm được đổi bằng những kết quả xứng đáng.

Về chuyện tình cảm, nửa kia luôn tỏ ra hờ hững dù cho con giáp này đã nhún nhường, hy sinh nhiều hơn. Tình yêu không còn đem đến cho tuổi Hợi những cảm xúc mới lạ như thuở ban đầu. Tử vi còn dự báo sẽ có cãi vả, giận hờn giữa các thành viên trong gia đình. Nếu người trong cuộc không giữ được thái độ bình tĩnh sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Dường như không có điều gì có thể làm khó con giáp này khi bạn có được sự tích cực và chủ động. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn quyết đoán hơn, đưa ra quyết định sau cùng cho một kế hoạch nào đó.

Người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh khi Hỏa sinh Thổ, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông rực rỡ. Các kế hoạch của người tuổi Dậu có bước tiến đáng kể nhờ sự giúp sức của quý nhân. Bản mệnh hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhờ sự tự tin, bản lĩnh của mình. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên trọn vẹn hạnh phúc. Tam Hợp xuất hiện đem tới một ngày lãng mạn và tràn ngập tình yêu cho con giáp này. Các cặp đôi có được một ngày hẹn hò trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm tới. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Đồng thời, bạn vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.



Tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.