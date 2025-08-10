Tử vi thứ Hai 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không quá tốt đẹp. Điềm báo có thể xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Để mọi chuyện êm xuôi, người thuộc cung này nên mềm mỏng hơn trong cách cư xử.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý không mấy thuận lợi và suôn sẻ. Tác động của Hung Tinh khiến cho người tuổi này liên tục gặp những chuyện thị phi ở nơi làm việc. Lời khuyên tốt nhất dành cho bản mệnh đó là hãy "an phận thủ thường" để tránh rước họa vào thân. Bạn còn cần phải hết sức thận trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc để tránh mất tiền một cách oan uổng.

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối hanh thuận. Con giáp này có khả năng nhận được sự ưu ái của cấp trên, do đó không có gì khó khăn khi đi làm. Tài lộc của bản mệnh cũng sẽ có dấu hiệu tăng cao. Bản mệnh có nguồn thu nhập dư dả, do đó không cần quá lo lắng về vấn đề chi tiêu.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp. Người thuộc tuổi này đang cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh một nửa của mình. Người độc thân sẽ sớm tìm được "ý trung nhân" của mình.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui và suôn sẻ bất ngờ. Con giáp này có thể đạt được bước tiến xa trong công việc vì đây là thời điểm tốt, có quý nhân nhân phù trợ. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc cũng trở nên dư dả. Người tuổi này có thể an tâm chi trả cho nhu cầu cá nhân, sở thích của mình mà không cần nghĩ nhiều về chuyện tiền nong như trước.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng tương đối ổn định. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian ấm áp, hâm nóng tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút chông chênh và khó khăn trùng trùng. Ngoài ra, bạn có hành động bốc đồng hơn thường ngày vì không thể kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình khi làm việc. Nếu không điều chỉnh sớm thì những rắc rối có thể tìm đến bản mệnh ngay lập tức. Bạn còn có thể bị hao hụt tài chính do sự tác động của Thiên Quan.

Vận trình tình cảm của con giáp này có chút xáo trộn. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương có nguy cơ rạn nứt do cả hai luôn hơn thua từng chút một. Để tình cảm trở lại như lúc trước, cả hai cần nên học cách bao dung với đối phương của mình.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút chông chênh và khó khăn trùng trùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và ổn định. Dự đoán người tuổi này sẽ được cấp trên cân nhắc cho lên vị trí cao hơn do có quý nhân phù trợ cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua của bản mệnh. Bạn còn có thể thoải mái hơn trong việc chi trả cho những nhu cầu cá nhân nhờ có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính.

Vận tình cảm chan chứa tình yêu thương. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào đáng nhớ tại thời điểm này. Người độc thân tìm thấy được người bạn trăm năm thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ xảy ra có chút khó khăn. Đây không phải là thời điểm thích hợp để Dầnbản mệnh làm những chuyện to tát, quan trọng. Do đó, bạn hãy chuyên tâm tập trung vào công việc hiện tại để tránh gặp rắc rối phát sinh. Vận trình tài lộc của con giáp này cũng có biến động giảm nhưng không đáng kể do phát sinh những vấn đề cần chi tiêu.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có những chuyện không vui. Những cặp đôi yêu xa đang có dấu hiệu “xa mặt cách lòng” nhưng nếu đặt niềm tin cho nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khá êm đềm, trôi chảy. Nhờ Cát Tinh phù trợ, bạn đã có bước nhảy vọt đáng kể trong công việc và nhận được đánh giá tốt từ cấp trên và đồng nghiệp. Con giáp này vẫn có những khoản lộc bất ngờ mà không cần tốn công, tốn sức làm việc.

Vận trình tình cảm đón niềm vui mới. Người độc thân có thể tìm kiếm được người tâm đầu ý hợp với mình, có thể do duyên đến hoặc nhờ vào việc mai mối của bạn bè và đồng nghiệp.

Tuổi Mùi

Mọi việc làm của người tuổi Mùi có thể gặp vận may trong công việc. Nếu bạn đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, thời điểm này khác thích hợp cho bản mệnh. Bên cạnh đó, con giáp này có thể phát huy những điểm mạnh nhờ tinh thần lạc quan và bản lĩnh của mình. Con giáp này còn có thể lấp đầy túi tiền của mình nếu biết cách nắm bắt cơ hội trong công việc chính.

Vận trình tình cảm có tiến triển mới. Người độc thân tuổi này có cơ hội tìm thấy một nửa của đời mình khi tham gia các cuộc gặp gỡ, trò chuyện bên ngoài. Người đã có đôi có cặp có thể hàn gắn lại tình cảm đang rạn nứt bởi đây là thời điểm tốt nhất để làm điều này.

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được hanh thông. Con giáp này thường có tâm trạng thất thường nên tiến độ công việc vào ngày này có thể bị chững lại. Do đó, bản mệnh cần nên vực dậy tinh thần để công việc được hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có tín hiệu không tốt. Sự tác động của Ngũ Hành khiến con giáp này và nửa kia nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Để giải quyết vấn đề này, cả hai cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau thì mối quan hệ tình cảm mới khăng khít, bền lâu.



Mọi việc làm của người tuổi Mùi có thể gặp vận may trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra không có gì là không thể vượt qua. Bạn có cơ hội chuyển mình trong công việc vì những cố gắng, sự nhiệt tình và hăng hái của bản mệnh. Điều này đã được cấp trên thấy được và có thể cân nhắc bản mệnh lên một vị trí tốt hơn.

Ngoài ra, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ trở nên hanh thông. Con giáp này đang có cuộc sống thoải mái thoải mái không lo, không nghĩ về tiền bạc do nguồn thu nhập được cải thiện lên rất nhiều.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có một chút vấn đề nhỏ xảy đến. Tử vi dự đoán, bạn có thể gặp một vài rắc rối nhỏ trong các dự án mà mình nắm chính. May mắn thay, bản mệnh đã phát hiện kịp thời và giải quyết nhanh chóng khiến cấp trên đánh giá cao.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên yên bình. Bản mệnh và nửa kia tuy không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng sự tin tưởng đã khiến cặp đôi này ngày càng thêm khăng khít với nhau.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ không có biến động nào mới trong hôm nay. Con giáp này đã gặt hái những thành tựu trong công việc nhờ khả năng sáng tạo của bản thân. Để làm được điều này, bản mệnh đã phải trải qua những cuộc chạy đua về thời gian trong quá trình làm việc. Người tuổi này có nguồn thu nhập khá tốt nên cuộc sống có thể thoải mái chi tiêu mà không lo giảm sút về tiền bạc.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có một vài khó khăn nhỏ. Những cặp đôi đang yêu nhau đừng chớ im lặng mà hãy ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ này.



Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ không có biến động nào mới trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.