Tử vi thứ Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão gặp trắc trở, tuổi Thân được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 08/02/2020 05:12

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão gặp khó khăn, tuổi Thân được giúp đỡ. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, vận trình của tuổi Tý khá tốt. Tình cảm khởi sắc, người độc thân có nhiều dịp gặp gỡ, người có gia đình vui vẻ hòa hợp.

Công việc dù có nhiều áp lực, cần bạn tập trung hơn nhưng không có trở ngại. Tài lộc dù có hao hụt nhưng vẫn đủ để bạn chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có vận may tài lộc trong ngày mới. Đây sẽ là cơ hội kiếm tiền lớn vào đầu năm, bạn phải tận dụng tốt.

Cặp đôi có thể nảy sinh mâu thuẫn vì vài bất đồng nhỏ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Dần

tu vi Chu Nhat ngay 9/2/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần chỉ có thể trông cậy vào bản thân trong hôm nay. Dù bạn, vẫn có khả năng giải quyết mọi việc ổn thỏa.

May mắn tài lộc đến vào cuối ngày, sẽ giúp bạn vui vẻ hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp khó khăn trong công việc, vì tiểu nhân đang quấy phá bạn. Dù vậy, hãy kiên trì đối phó.

Tài lộc không tăng, nhưng bạn có thể thử sức đầu tư vào những kế hoạch có tiềm năng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Thìn

Người buôn bán nên cẩn thận với hàng hóa trong hôm nay. Người đi làm tránh sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc khả quan hơn, bạn có một khoản thu bất ngờ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Tỵ

tu vi Chu Nhat ngay 9/2/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có thể nhờ quý nhân gặp trong hôm nay giúp đỡ về công việc.

Tình duyên kém sắc, đặc biệt với nam giới độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Mùi được đánh giá cao về năng lực, vì bạn đã cố gắng rất nhiều. Tài chính có thể được cải thiện.

Người độc thân có chút e dè, bạn hãy lắng nghe trái tim mình muốn điều gì nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mùi nên tiết kiệm chi tiêu, tránh phải vay mượn vào đầu năm.

Điểm sáng trong ngày là người đi làm được cân nhắc vị trí mới nhiều cơ hội hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Thân

tu vi Chu Nhat ngay 9/2/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có được sự trợ giúp đắc lực từ bạn bè hay đồng nghiệp. Khó khăn trong công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Tài lộc kém sắc, người có gia đình nên xem xét lại chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên đầu tư vào công việc nhiều hơn. Những kế hoạch mới sẽ cho bạn nhiều cơ hội.

Tài lộc kém sắc, đừng mua sắm nhiều vào lúc này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất đón vận may từ người thân. Đây sẽ là quý nhân của bạn trong thời gian tới.

Công việc có bước tiến mới, hãy tranh thủ giành lấy cơ hội này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của tuổi Hợi

tu vi Chu Nhat ngay 9/2/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 9/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi giữ vững phong độ làm việc, được đánh giá cao.

Tài lộc khởi sắc với người kinh doanh, buôn bán.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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