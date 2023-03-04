Tử vi thứ Bảy và Chủ nhật (4/3, 5/3): 3 con giáp này được Thần Tài độ mệnh, đại phúc đại hỷ, tiền vào túi ào ào, lợi nhuận nhân gấp 3 lần

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 02:07

Tử vi có nói, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống đại phúc đại lộc, mọi kế hoạch và dự định đều diễn ra suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy và Chủ nhật, tài vận của Dần khá tốt. Công việc đầu tư rất có lời, chỉ cần bạn có thể nắm bắt cơ hội tốt thì nguồn lợi nhuận sẽ cao. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Tài vận khởi sắc rực rỡ nên chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời nên hãy tận dụng cơ hội này nhé!

Tử vi thứ Bảy và Chủ nhật (4/3, 5/3): 3 con giáp này được Thần Tài độ mệnh, đại phúc đại hỷ, tiền vào túi ào ào, lợi nhuận nhân gấp 3 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Bảy và Chủ nhật sẽ vượng phất về sự nghiệp và tài lộc. Đường tài vận nở hoa vì thế nhờ tài năng, trí thông minh mà họ sẽ dễ dàng làm đầy túi tiền của mình. Đường công danh rộng mở, báo hiệu một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.

Cùng với đó, cơ hội thăng tiến cũng sẽ đến nhanh hơn vì thế bạn hãy nổ lực hết mình để có tương lai rộng mở. Nói tóm lại, trong thời gian này, người tuổi Mão sẽ đạt được tất cả những điều mình mơ ước đã lâu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Bảy và Chủ nhật (4/3, 5/3): 3 con giáp này được Thần Tài độ mệnh, đại phúc đại hỷ, tiền vào túi ào ào, lợi nhuận nhân gấp 3 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi chỉ ra, sang thứ Bảy và Chủ nhật, những người tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp do có sự giúp đỡ của quý nhân khiến bạn dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng cần phải thể hiện được năng lực, ưu điểm của bản thân mình.  

Người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến mới trên con đường tài lộc của mình. Bạn sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn giúp bạn thay đổi vận mệnh của mình. Với những tuổi Hợi độc thân thì năm tới chính là cơ hội giúp bạn tìm ra một nửa của mình.

Tử vi thứ Bảy và Chủ nhật (4/3, 5/3): 3 con giáp này được Thần Tài độ mệnh, đại phúc đại hỷ, tiền vào túi ào ào, lợi nhuận nhân gấp 3 lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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