Tử vi thứ Bảy ngày 9/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn của cải dồi dào, tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại về mặt tình cảm

Tý được cát tinh che chở trong công việc. Những khó khăn lúc trước nhanh chóng được giải quyết, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Bạn tích lũy được nhiều kỹ năng tốt giúp cho công việc của bạn sau này. Nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường sắp tới.

Đường công danh của Sửu chuyển sang hướng vô cùng tích cực. Bạn được cấp trên khen thưởng, có thể sẽ tăng lương trong thời gian ngắn. Bản mệnh có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Bạn được phát huy hết những tài năng tiềm ẩn và tài lẻ của mình bấy lâu nay.

Tuổi Dần

Dần gặp phải nhiều cuộc cãi vã, xung đột. Bạn đi đến đâu cũng cự cãi, xích mích với người khác. Điều này khiến những mối quan hệ xung quanh bạn gặp nhiều trục trặc. Không chỉ vậy còn khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Dần nên bình tĩnh kiềm chế bản thân để không phải gây mất lòng người khác, cũng như đánh mất mối quan hệ của mình.

Tuổi Mão

Mão có sức khỏe không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Mão có dấu hiệu đi xuống. Do công việc bận rộn nên bạn không ăn uống điều độ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến những công việc bạn nhận ở hiện tại. Lời khuyên cho Mão là nên lên kế hoạch về chế độ ăn uống cho bản thân. Đừng bỏ bữa, bởi sức khỏe là yếu tố quan trọng quyết định bạn có đạt được hiệu quả trong công việc hay không.

Tuổi Thìn

Bạn có nhiều nguồn thu nhập đổ về cùng lúc. Ngày hôm nay, bạn nên tận dụng thời cơ để dùng tiền đầu tư vào bất động sản hoặc mua nhà đất. Vận mệnh của bạn vô cùng vượng phát, được Thần Phật yêu thương, nâng đỡ về mặt tài chính. Cũng vì vậy mà ngày hôm nay của bạn vô cùng tốt, tâm trạng phấn khởi, vui vẻ.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp phải nhiều điều xui xẻo trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp phải điềm báo xui xẻo, không mấy an lành. Bạn nên cẩn thận trong việc đi xe cộ hoặc tiền bạc. Bởi ngày hôm nay của bạn vô cùng u ám, tiểu nhân hãm hại rình rập xung quanh. Hôm nay, bạn nên tập trung cho công việc, đừng vướng phải yêu đương hay đầu tư vào những lĩnh vực khác.

Tuổi Ngọ

Bạn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Chuyện làm ăn vô cùng vượng phát, ăn nên làm ra, của ăn của để đề huề. Chuyện làm ăn dù lớn hay nhỏ gì cũng được đạt nhiều thành tựu đáng nể, ai nấy nhìn vào đều vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Mùi gặt hái được nhiều trái ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Những điều bạn làm trước đó vào ngày hôm nay sẽ gặt hái được quả ngọt. Chỉ cần tiến hành những mục tiêu của bản thân đề ra, mọi chuyện sẽ hanh thông, không gặp bất cứ khó khăn gì. Phương diện tài chính của bạn vô cùng ổn định, của ăn của để dồi dào, không lo lắng trong chuyện mua sắm.

Tuổi Thân

Quý nhân soi đường dẫn lối mở ra một tương lai sáng sủa trong công việc của mình. Bạn nhận được nhiều lời khen của cấp trên, có thể sẽ tăng lương thưởng. Không chỉ thông minh, bạn còn nhạy bén giải quyết hết những khó khăn, thử thách xảy ra một cách êm đẹp.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay của Dậu được đón nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa như ý. Người có gia đình, người yêu sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau, tình cảm ngày càng thăng hoa, thắm thiết.

Tuổi Tuất

Tuất có tài chính khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất vào ngày hôm nay khá ổn định. Nhất là vấn đề tài chính, bạn thu về nguồn tiền vô cùng lớn. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều niềm vui, tình cảm của cả hai bỗng chốc thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của bạn có dấu hiệu rạn nứt. Hợi và nửa kia cãi nhau, bất đồng ý kiến, quan điểm sống. Mối quan hệ của bạn bị đổ vỡ cũng chỉ vì cả hai nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những uất ức dồn nén bao lâu nay có dịp bùng nổ, khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc trầm trọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm