Ngày hôm nay của Tý không mấy thuận lợi. Bạn dễ rơi vào những rắc rối không đáng có khiến tinh thần sa sút trầm trọng. Vận may của bạn giảm sút, buồn rầu, âu lo nhiều. Cũng vì vậy mà con đường tiền tài của bạn cũng gặp nhiều trắc trở.

Tử vi hôm nay của Sửu vượng về đường tiền tài và công danh. Bạn nhận được nhiều cơ hội của quý nhân mang đến nên công việc thuận lợi. Đường tài chính cũng vô cùng hanh thông, khởi sắc trong ngày hôm nay. Sửu nên chuẩn bị đón chào một năm với nhiều niềm vui và bất ngờ.

Tuổi Dần

Bạn có khả năng giao tiếp tốt nên sẽ được lòng nhiều người, cơ hội thăng tiến kéo đến ồ ạt. Chuyện tình cảm cá nhân của bạn trong hôm nay cũng có nhiều bước tiến vượt trội. Người yêu nhau sẽ hiểu nhau hơn. Người có gia đình, cả nhà hòa thuận, vợ chồng tâm đầu ý hợp, không xảy ra cãi vã.

Tuổi Mão

Mão có những dự định mới - Ảnh minh họa: Internet

Mão bắt đầu có những dự định mới và sẽ tiến hành thuận lợi. Qua Tết, bạn cầu gì được nấy, hanh thông, thuận lợi, không sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường. Cũng vì vậy mà con đường quan lộ, tiền bạc của bạn tăng lên như diều gặp gió, không còn khó khăn, bế tắc như năm cũ.

Tuổi Thìn

Thìn gặp chút rắc rối về sức khỏe. Ngày hôm nay, bạn nên cẩn thận trong việc ăn uống và phải biết lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý để bảo vệ bản thân. Vì có thể bạn sẽ mắc phải những căn bệnh về tiêu hóa làm cản trở những dự định của mình trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay của Tỵ gặp khá nhiều trắc trở về con đường tài chính. Bạn làm gì cũng không hanh thông, đổi lại còn xảy ra xích mích, cự cãi với bạn bè và người thân. Hôm nay là ngày hao tài tốn của, vì vậy đừng bao giờ vướng vào những trò đỏ đen khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có một ngày vô cùng bình yên, không có nhiều biến động. Bạn có một khoảng thời gian nghỉ Tết thư giãn và thoải mái. Tiền bạc trong hôm nay cũng ở mức ổn định, không thất thoát nhiều. Vì vậy mà Ngọ không phải rước thêm buồn phiền vào người.

Tuổi Mùi

Ngày hôm nay của Mùi có nhiều cuộc hẹn bất ngờ. Bạn được nhiều người mời ăn uống, có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Cũng nhờ vậy mà những người độc thân trúng tiếng sét ái tình, tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Thậm chí còn có nhiều cơ hội mới trong công việc. Qua Tết, bạn sẽ ký được hợp đồng béo bở, kiếm được tiền tỷ.

Tuổi Thân

Thứ bảy là một ngày tốt lành của Thân, thuận về tiền tài, hanh thông về gia đạo. Thân có nhiều cơ hội ở bên gia đình nên tâm trạng cũng thoải mái và vui vẻ hơn. Bạn không còn đau đầu vì bị áp lực công việc bủa vây như trước. Nhờ vậy mà con đường tiền tài của bạn cũng có nhiều khởi sắc.

Tuổi Dậu

Dậu có nhiều lo toan trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu bắt đầu bước vào những lo toan công việc. Bạn luôn trong trạng thái căng thẳng vì lo lắng cho tiến độ công việc của mình. Ngày hôm nay, bạn cũng nên cẩn thận tránh tiêu xài phung phí, tiền bạc kiếm được cũng nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý. Vì nếu dùng vào những trò chơi đen đỏ thì thế nào cũng tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tình cảm của Tuất hôm nay không mấy thuận lợi. Giữa cả hai dường như có người thứ ba chen chân vào khiến tình cảm rạn nứt, cãi vã liên tục. Bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết những vấn đề đến với mình. Đừng giận quá mất khôn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì cũng nên tỉnh táo và tin tưởng đối phương.

Tuổi Hợi

Hợi thuận về đường tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay. Người buôn bán có thể khai trương chắc chắn sẽ có một năm hanh thông về tiền bạc. Bạn có nhiều của cải, tài sản trong hôm nay, vì vậy phải biết cách chi tiêu và cất giữ cẩn thận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm