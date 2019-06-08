Tử vi thứ Bảy ngày 8/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài lộc khá 'bộn', tuổi Thân cẩn thận mất tiền

Ngày tương hại, tuổi Tý nên kiềm chế cảm xúc để tránh họa tiểu nhân. Không chỉ vậy, bạn cần sự giúp đỡ của người khác, đừng làm mất lòng ai.

Tuổi Sửu có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Người có gia đình có mâu thuẫn về mặt tài chính hay nuôi dạy con . Người độc thân nên ổn định các mối quan hệ xã giao, tránh lằng nhằng đưa mình vào thế khó.

Tài lộc trong ngày khá tốt, không phải là vấn đề đáng lo.

Bù lại, công việc của bạn tương đối tốt, mọi chuyện suôn sẻ hanh thông.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tài lộc khá “bộn” trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tài lộc khá “bộn” trong ngày mới. Bạn có thể nghĩ đây là vận may nhưng thật ra đều là do cố gắng, nỗ lực của bạn.

Dù vậy, đừng ôm đồm quá nhiều việc, chỉ nên tập trung vào việc chính. Vì thu nhập dồi dào cũng từ công việc chính.

Tình duyên trong ngày khá ảm đạm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tình duyên viên mãn trong ngày mới. Nhân duyên tốt đẹp giúp họ thu hút nhiều người, nhanh chóng tìm được người thương. Người có đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm, càng thêm gắn bó.

Cơ hội kiếm tiền nhiều, tài lộc trong ngày khởi sắc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn buồn vui lẫn lộn trong ngày mới. Sự nghiệp có bước tiến mới, được cấp trên trọng dụng. Cơ hội có nhiều, bạn chỉ cần cố gắng hết mình.

Sức khỏe là điểm không tốt trong ngày của tuổi Thìn. Bạn cần ăn uống điều độ, đừng để căng thẳng, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Ngày mới, tuổi Tỵ có quý nhân tam hợp mang đến cơ hội dồi dào bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Tỵ có quý nhân tam hợp mang đến cơ hội dồi dào bạc tiền. Bạn lại vốn có tư chất, nhanh nhạy nên càng phát huy được khả năng.

Đường công danh còn có dấu hiệu đáng mừng, giúp bạn trở nên nổi bật và được ngợi khen.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trong ngày mới có khó khăn, có thể bị ảnh hưởng bởi thị phi. Bạn nên tìm cách giải quyết ổn thỏa, tránh hại mình.

Nhưng bù lại, tình cảm lứa đối khá tốt đẹp, có bước tiến mới trong quan hệ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có bước ngoặc mới trong sự nghiệp, sẽ có thay đổi bất ngờ. Công việc có thể không như ý nhưng bạn đừng hấp tấp, nên bình tĩnh để giải quyết.

Tuổi Mùi nên để ý sức khỏe của bản thân hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tin vui tiền bạc nhưng cũng có họa phá tài trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có tin vui tiền bạc nhưng cũng có họa phá tài trong ngày mới. Bởi vậy, bạn phải cẩn thận những việc liên quan đến tiền bạc. Nếu không tỉnh táo, tiền bạc của bạn có thể bị người khác cướp sạch.

Dù vậy, chuyện tình cảm vẫn khá ổn định. Bạn và đối phương thấu hiểu nhau hơn. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa như ý.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể vì cố chấp mà mắc sai lầm tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền đang đến, đừng mắc lỗi gì không đáng.

Trong công việc, nếu thiếu linh hoạt, bạn có thể gặp nhiều thất bại. Bạn nên tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Chuyện tình cảm dần khởi sắc, mâu thuẫn của các cặp đôi dần được hòa giải. Cả hai thêm yêu thương và gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có dấu hiệu phải gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm. Cả hai có hiểu lầm dễ tổn thương nhau. Nhưng trong tình yêu muốn lâu bền phải bớt đi cái tôi để cảm thông cho nhau.

Sự nghiệp khởi sắc, tuổi Tuất có thêm cơ hội mới để thể hiện mình.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày mới của tuổi Hợi hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của tuổi Hợi hung cát đan xen. Tin vui từ chuyện tình cảm giúp người độc thân tìm được người ưng ý.

Nhưng vì quá say mê chuyện tình cảm, bạn có vẻ không tập trung vào công việc. Bạn nên cẩn thận, tránh mắc sai lầm, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.