Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin người hại thân, Tuổi Ngọ tài lộc tăng đột xuất

Tuổi Tý có cơ hội thăng tiến trong ngày mới. Bạn đã cố gắng rất nhiều, đây là thành quả xứng đáng.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , tuổi Sửu tranh thủ cơ hội để thể hiện năng lực. Đặc biệt là người đi làm, đây là cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên.

Về tài lộc, bạn nên dành một khoản chi để “bôi trơn” các mối quan hệ cần thiết.

Tình duyên trắc trở với người có đôi, đặc biệt là những ai đang yêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên phát huy khả năng ngoại giao khéo léo. Có những mối quan hệ sẽ giúp bạn khá nhiều trong tương lai.

Tài lộc tăng vào giữa ngày giúp bạn thấy thoải mái trong chi tiêu hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão không quá lạ với chuyện tiểu nhân quấy phá. Dù vậy, đặc biệt với những kẻ làm càn quá mức, bạn nên có biện pháp mạnh.

Công việc suôn sẻ với tuổi Mão kinh doanh, người đi làm sẽ được trợ giúp nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của tuổi Thìn hanh thông hiếm có. Trong ngày, bạn không phải bận tâm gì, còn có thể tìm niềm vui trong công việc hay gia đình.

Cuối ngày, tuổi Thìn có thể dành thời gian bên bạn bè.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ không nên quá cố chấp trong công việc. Đặc biệt với những vấn đề quan trọng, bạn nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm.

Tuổi Tỵ cẩn thận người thứ ba trong tình cảm có thể khiến bạn tổn thương.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Ngọ

Tài lộc của tuổi Ngọ tăng đột xuất trong ngày mới, từ những khoản thu phụ bất ngờ. Với người kinh doanh, cơ hội kiếm tiền đến ngay trước mắt.

Gia đạo có chút mâu thẫn, có thể là về vấn đề tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng quá tin tưởng người bên cạnh mà dễ gây họa cho bản thân. Đặc biệt trong những vấn đề tiền bạc hay riêng tư, bạn nên có chút đề phòng.

Tài lộc ở mức ổn định nhưng sẽ tăng trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân nên giữ gìn sức khỏe, đề phòng các bệnh về hô hấp.

Trong công việc, tuổi Thân có nhiều kế hoạch sáng tạo, sẽ tạo nên bứt phá mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần có bước ngoặt mới trong công việc. Điều này đòi hỏi bạn phải tìm tòi và nghiên cứu sâu hơn.

Tài lộc chưa tăng, bạn nên cân nhắc chi tiêu hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tin vui từ bạn bè trong ngày. Đây có thể là quý nhân giúp bạn trong công việc hay cuộc sống.

May mắn trong tài lộc còn mỉm cười với tuổi Tuất vào cuối ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 7/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có thể thoải mái tận hưởng một ngày cuối tuần. Những căng thẳng trong công việc hay gia đình đều sẽ được hóa giải.

Dù vậy, tuổi Hợi nên dành nhiều thời gian cho người ấy vào lúc này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.