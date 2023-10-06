Tử vi thứ Bảy ngày 7/10: Tài khoản của 3 con giáp nhảy số liên tục, gặp hỷ tín triền miên, lắm của nhiều tiền, công việc thăng tiến như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có thu nhập tăng đáng kể, hanh thông vô cùng trong ngày 7/10.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh có quý nhân phù trợ nên bạc tiền luôn ổn định. Dù vậy, trong ngày 7/10, con giáp này sẽ càng gặp nhiều vận may tốt đẹp.

Trong thời điểm này, vận may phú quý sẽ tìm đến người tuổi Thân không ngừng. Dù là trong sự nghiệp hay tình cảm đều rất hanh thông viên mãn.

Người tuổi Thân sắp đón gặp quý nhân từ phương xa, mang vận may đến gia đình. Trong ngày 7/10, vận may sẽ càng đỏ, sự nghiệp càng thăng tiến. Những lời mời làm ăn lúc này sẽ mang đến may mắn cho họ, đừng từ chối.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10: Tài khoản của 3 con giáp nhảy số liên tục, gặp hỷ tín triền miên, lắm của nhiều tiền, công việc thăng tiến như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Không có được sức mạnh thể chất cũng như và nhiệt huyết bừng bừng như tuổi Ngọ, bù lại, tuổi Tý lại có được sự lanh lợi, thông minh, thích ứng tốt với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng có được khả năng trực giác cực tốt và cẩn trọng hơn người, làm gì cũng cân nhắc kỹ, ít khi hồ đồ, nóng vội. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp họ ban đầu dù có xuất phát điểm thấp ra sao nhưng sau đó đều sẽ từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững vàng qua năm tháng, không để bản thân phải thua kém bất kỳ ai.

Trong ngày 7/10, tuổi Tý nhận được nhiều sự hỗ trợ, công danh sự nghiệp có đôi chút chững lại vài ngày, nhưng sau đó thì lại vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm này may hết phần thiên hạ, tuổi Tý lại có được sự trợ giúp của cát tinh Quốc Ấn - vì sao chủ về đường công danh, tài lộc nên tuổi Tý được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10: Tài khoản của 3 con giáp nhảy số liên tục, gặp hỷ tín triền miên, lắm của nhiều tiền, công việc thăng tiến như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, bản lĩnh cao ngút trời. Trong ngày 7/10 này, bạn sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, tiền bạc viên mãn, công sức cũng được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mùi hãy bình tĩnh tự tin, giữ vững phong độ để gặt hái được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

Trong thời gian này, với những người độc thân sẽ tìm được duyên lành, được nhiều người theo đuổi. Với những tuổi Mùi có gia đình, vợ chồng hòa thuận, đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin bất ngờ sắp đến với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10: Tài khoản của 3 con giáp nhảy số liên tục, gặp hỷ tín triền miên, lắm của nhiều tiền, công việc thăng tiến như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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