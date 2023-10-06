Tử vi thứ Bảy ngày 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Tỵ tài lộc nhân đôi, niềm vui nối tiếp; Ngọ bị Hung tinh soi chiếu, gặp toàn điều xui

Vận trình tài lộc lên bổng xuống trầm. Bản mệnh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10/2023 , người tuổi Tý có thể sẽ phải chịu tai họa xảy đến bất ngờ. Đây là điều không thể lường trước nên bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguy cơ bị tiểu nhân đeo bám, phá hoại công danh sự nghiệp. Con giáp nên cẩn trọng thì hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp vẫn trôi qua êm đềm. Công việc bận rộn nhưng bạn và nửa kia luôn dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc.

Thần May Mắn mang tới cho người tuổi Sửu một ngày đầy tài lộc. Các cuộc đàm phán, hợp tác làm ăn suôn sẻ. Tài vận của con giáp cũng từ đây mà vô cùng hanh thông. Con giáp chi tiêu dư dả, có thể tạo được bước đột phá trong thu nhập nhờ vào những phi vụ làm ăn mạo hiểm. Tuy nhiên, Sửu cần xem xét kỹ trước khi tiến hành.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy 7/10/2023 đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ giúp con giáp sáng tạo, có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Dần được được dự đoán là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai nên con giáp hãy cố gắng hết mình nhé.

Sức khỏe của Dần cũng không có gì đáng ngại. Con giáp cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nên luôn trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong ngày thứ Bảy có nhiều điều bất lợi. Con giáp dễ vướng tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Bản mệnh trong khi cố giữ vững quan điểm, lập trường của mình cũng nên chú trọng dĩ hòa di quý, tránh chuyện bé xé ra to.

Đường tài lộc của con giáp trong thời gian này bị đe dọa. Công việc thu lỗ lại thêm thói chi tiêu chưa hợp lý nên dễ đẩy con giáp vào con đường thiếu hụt.

Tuổi Thìn

Thứ Bảy ngày 7/10/2023 này sẽ là một ngày khá vất vả với người tuổi Thìn khi bạn gần như không được ngơi nghỉ phút nào. Công việc liên tiếp gặp trục trặc khiến con giáp cảm thấy kiệt sức. Con giáp cũng được khuyên là nên hạ thấp cái tôi của mình xuống để tránh thị phi không cần thiết.

Chuyện tình cảm của mệnh chủ không được tốt. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến mối quan hệ của bạn và người ấy trên bờ vực tan vỡ. Con giáp cần có cuộc nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn trước khi quá muộn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại. Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.

Có lộc trời ban, bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã gia, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt – xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài đe dọa vận trình tài lộc người tuổi Ngọ trong ngày thứ Bảy 7/10/2023. Bản mệnh có điềm báo mất tiền hao của khá rõ. Trong làm ăn, những hoạt động liên quan đến tiền bạc con giáp nên hết sức thận trọng, tránh tiền mất tật mang.

Hung tinh chiếu mệnh còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của con giáp này. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền hoặc tâm trí trở nên hỗn loạn. Hai bên tốt nhất nên bình tĩnh để tìm ra tiếng nói chung.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính trong thứ Bảy. Co giáp làm việc chăm chỉ và nay thu được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây là khoảng thời gian thích hợp để con giáp làm quen, mở rộng mối quan hệ xã giao. Bản mệnh có thể tìm thấy được một nửa yêu thương trong những cuộc gặp gỡ bạn bè đó.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân không gặp nhiều thuận lợi trong thứ Bảy. Thương Quan lại dễ đẩy bạn vào cảnh đối đầu với người làm lãnh đạo. Con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đừng để sự nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ khiến bản thân làm ra những hành động gây hối tiếc về sau.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Hoạ thị phi bủa vây khiến tình yêu gặp nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Thay vì than trách hay chỉ trích đối phương thì con giáp này nên học cách lắng nghe, sẻ chia và cảm thông nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của tuổi Dậu trong thứ Bảy diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù thuộc lĩnh vực nào nhưng nếu có sự tham gia của con giáp đều tiến hành suôn sẻ. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến cho bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp vào thứ Bảy. Con giáp đã đưa ra những sai lầm và giờ đang phải trả giá cho điều đó. Nếu bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách giải quyết, chứ không nên tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Bên cạnh đó, Tuất cũng nên khắc phục tính trì hoãn của mình.

Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Bản mệnh cần sớm xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính khoa học và hợp lý để tránh rơi vào tình trạng vay mượn.

Tuổi Hợi

Bước sang ngày thứ Bảy 7/10/2023, người tuổi Hợi phúc khí tề tựu, may mắn phủ đầy. Con giáp không ngừng nỗ lực nên nhận được những kết quả xứng đáng, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Tuy chưa thể trở thành đại gia bạc tỷ nhưng con giáp vẫn có của ăn của để, sống đời sung túc.

Các mối quan hệ có thể sẽ mang đến cho con giáp những cơ hội làm ăn mới nằm ngoài công việc chính, giúp bạn tìm ra được lối đi riêng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm