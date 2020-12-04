Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của 12 con giáp: Mùi, Ngọ giàu sang vô đối, Hợi bị tiểu nhân hãm hại, lành ít dữ nhiều

Tý sẽ có tử vi ngày mới vô cùng thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng có thu nhập tăng đột biến, nhận số tiền thưởng khá lớn từ cấp trên khiến ai cũng phát hờn.

Thay vì tốn tiền đi xem bói bạn chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của 12 con giáp này sẽ đoán biết trước vận mệnh tài lộc, tình duyên, cơ may và cả những kiếp bạn mình sẽ gặp phải.

Phúc lộc dồi dào, thần tài gõ cửa nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Dần cũng có cơ hội đổi đời, tự làm đại gia. Hơn cả, con giáp may mắn này còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm.

Bản mệnh gặp phải khá nhiều điều không như ý nên tài chính biến động, hao tài tốn của. Thế nên, Sửu đừng mạo hiểm trước những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Từ 0h ngày 5/12 con giáp giàu sang này sẽ nằm trên đống vàng, tiêu xài thả ga cũng không cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Mão

Càng vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình con giáp tài năng này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh. Xem tử vi mới nhất cho thấy, từ 0h ngày 5/12 con giáp giàu sang này sẽ nằm trên đống vàng, tiêu xài thả ga cũng không cạn túi.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Thìn

Chính vì có xu hướng tự tách mình ra khỏi tập thể nên Thìn sẽ phạm sai lầm khá nghiêm trọng trong công việc. Nếu không cầu thị, học cách lắng nghe thì Thìn sẽ rước họa vào người, khốn khó cùng cực.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Tỵ

Được sao Thiên Tài chiếu mệnh nên Tỵ sẽ có ngày mới với vận đỏ như son, tình tiền như ý. Thu nhập dồi dào, của nả dư dôi nên không chỉ tử vi hôm nay mà cả tháng 12 năm Canh TÝ 2020 của Tỵ sẽ ngập trong nhung lụa.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Ngọ sẽ vượng phát hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Ngọ

Sống tử tế, đàng hoàng và có mối quan hệ rộng nên chỉ cần gặp khó khăn Ngọ sẽ được quý nhân hỗ trợ hết lòng. Tử vi ngày mới, thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Ngọ sẽ vượng phát hơn người, cứ thế mà phất.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Mùi

Là người ham học hỏi, có chí tiến thủ nên Mùi chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể tự làm đại gia, giàu sang sung túc. Trong hôm nay, Mùi sẽ “trúng mánh” với mưa tài lộc rơi xuống đầu tới tấp, muốn nghèo cũng không được.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Thân

Biết tận dụng thời cơ, ham học hỏi và không sợ thất bại nên Thân sẽ có ngày mới với vô số cơ hội kiếm tiền. Hãy cứ vững vàng bước về phía trước bởi cuối năm bạn sẽ mặc sức tiêu pha, đời sang trang mới.

Nếu không sớm thay đổi, biết cách chớp lấy thời cơ Dậu sẽ không ngóc đầu lên nổi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Dậu

Chính vì thiếu quyết đoán, hay do dự nên người tuổi Dậu bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đổi đời. Thế nên, nếu không sớm thay đổi, biết cách chớp lấy thời cơ Dậu sẽ không ngóc đầu lên nổi.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Tuất

Nếu mắc phải sai lầm trong công việc Tuất hãy chủ động nhận lấy trách nhiệm về mình. Nếu không dám đối diện với nỗi sợ của bản thân bạn sẽ tự đánh mất thời cơ nghìn năm có một mà trời ban cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/12/2020 của Hợi

Bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp ganh tỵ nên Hợi sẽ có tử vi ngày mới khá khốn đốn. Bị người mình tin tưởng trở mặt, hãm hại đôi khi lại là chuyện tốt để bạn có thể nhìn thấu lòng người.

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