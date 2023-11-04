Tử vi thứ Bảy ngày 4/11: 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội đạp trúng mỏ vàng, hạnh phúc triền miên trong ngày 4/11.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đặc biệt thông minh trong công việc. Bản mệnh sống theo chủ nghĩa độc lập, luôn giữ vững các ý tưởng của riêng mình mà không bị ảnh hưởng, lay chuyển bởi sự tác động của con người hay hoàn cảnh.

Nếu cả nhóm không có sự hợp tác để đạt được sự tiến bộ thì Ngọ cũng không nề hà tách ra để làm việc độc lập và khẳng định sự xuất sắc của mình.

Vậy nên, cuộc sống của Ngọ sẽ không dễ dàng bị thao túng, dắt mũi. Ngọ có vô số cách để tiến bộ và cải thiện hiệu quả công việc cũng như chất lượng sống của mình.

Với sự nỗ lực trong thời gian vừa qua, Ngọ nhất định được đền đáp vào nửa cuối của cuộc đời. Bản mệnh có gia đình hạnh phúc, công việc thăng tiến, tiền tài phong phú, cuộc sống phấn khởi, chất lượng sống được cải thiện đáng kể trong ngày 4/11.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/11: 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 4/11 dự báo, vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe trong thời điểm này của người tuổi Dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phát trong ngày 4/11, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/11: 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày 4/11, vận mệnh của người tuổi Tỵ sẽ thay đổi rõ rệt. Nhờ thế tâm trạng của họ cũng được cải thiện không ít, thay thế cho những lo âu là sự thoải mái, điềm tĩnh và chấp nhận bất cứ chuyện gì có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Thời gian sắp tới đây, người tuổi Tỵ sẽ nhận được tin cực kỳ tốt trong công việc. Với những người làm công ăn lương thì đó có thể là thăng tiến hoặc tìm được 1 công việc mới. Còn những ai đang tự mình kinh doanh thì khả năng “trúng mánh” là lên đến 99%. Vì vậy mà người tuổi Tỵ sẽ có một mới khởi đầu rủng rỉnh nhất từ trước đến nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/11: 3 con giáp được Thần Tài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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