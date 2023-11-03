Tử vi thứ Bảy ngày 4/11/2023 của 12 con giáp: Thân quý nhân phù trợ, thăng hạng tài lộc; Thìn - Tuất cẩn trọng lời nói, lâm cảnh nợ nần

Chuyện gia đạo của con giáp vào thứ Bảy cũng khá yên ổn. Các thành viên đều hiểu giá trị của mái ấm nên vô cùng trân trọng, luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Theo tử vi thứ Bảy ngày 4/11/2023 , vận trình của Tý gặp khá nhiều thuận lợi, cầu được ước thấy. Công việc hiện tại không có gì trắc trở, con giáp tự do tung hoành, thể hiện bản thân. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này cũng vì thế mà trở nên khá vượng, làm một hưởng mười, ngồi không đếm tiền. Tý hãy biết nắm bắt lấy cơ hội mà nói đang đến để thu hái thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp trong thời gian này khá ảm đạm. Người độc thân vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân. Người đã có gia đình thì hạnh phúc có phần phai nhạt.

Dự đoán thứ Bảy ngày 4/11/20231, người Tuổi Sửu có khá nhiều phiền phức cả trong công việc và cuộc sống. Bạn xảy ra nhiều xích mích với cấp trên, đồng nghiệp nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Chính áp lực tinh thần khiến hiện quả công việc đi xuống, con giáp “đã sai càng thêm sai”. Lời khuyên cho bản mệnh trong lúc này là hãy nghỉ ngơi, thư giãn. Mọi mâu thuẫn trước mắt đều sẽ có cách giải quyết, không nên quá đặt nặng trong long.

Tuổi Dần

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy ngày 4/11/2023 gặp nhiều phiền muộn. Bạn luôn trong trạng thái lo lắng vì công việc không như ý muốn. Những sai lầm tuy không lớn nhưng cứ liên tiếp xảy ra. Con giáp dần đánh mất tự tin và nhiệt huyết của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là trở ngại nhất thời, nếu con giáp quyết tâm vượt qua, thành công nhất định sẽ đến nơi cuối con đường.

Vận xui đang đeo bám, tuổi Dần nên cẩn trọng tiền bạc, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn vây vào nợ nần, túng thiếu. Đặc biệt, Dần tuyệt đối đừng vung tiền vào những trò chơi may rủi, đen đỏ vì con giáp chỉ có 1 phần thắng, 9 phần thua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão vận trình sáng rỡ, cát lợi đủ đầy vào thứ Bảy ngày 4/11/2023. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, ngày càng khẳng định địa vị của bản thân. Thu nhập của con giáp cũng vì thế mà trở nên ổn định. Bên cạnh đó, do cắt đứt được quan hệ với tiểu nhân nên con giáp làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng có được thành công.

Vào thứ Bảy này, con giáp có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, tận hưởng cuộc sống đầm ấm mà trước nay vì bận rộn mà vô tình bỏ lỡ. Mão hiểu ra rằng, gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con giáp mãi về sau.

Tuổi Thìn

Vào thứ Bảy ngày 4/11/2023, người tuổi Thìn không được nhiều may mắn. Trong công việc, con giáp này gặp các sự cố phát sinh bất ngờ dẫn đến trở tay không kịp. Thìn phải thật tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh gây hậu quả về sau. Ngoài ra, con giáp cũng cẩn cẩn thận chuyện tiền bạc, hạn chế đứng ra cho vay, mượn nợ vì rất có thể sẽ không đòi được cần mất luôn tình cảm trước đó.

Người tuổi Thìn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của cơ thể thì không nên bỏ qua, hãy đi thăm khám để được chữa trị kịp thời.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đại cát đại lợi, gặp nhiều điềm lành vào thứ Bảy ngày 4/11/2023. Công việc đạt hiệu quả cao, mang đến cho con giáp nhiều lợi nhuận. Những nghề tay trái của người tuổi Tỵ cũng có chuyển biến tích cực. Số tiền con giáp kiếm được từ những nghề này tuyệt đối không thấp hơn việc chính. Đây là thời điểm để con giáp tập trung, dồn toàn lực phấn đấu để đạt được những thành công vang dội.

Vận tình duyên của bạn trong thời điểm này khá vượng. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý, có mối quan hệ khá tốt. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ tràn đầy tài lộc, cầu được ước thấy trong ngày thứ Bảy ngày 4/11/2023. Công việc của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi, có thành tựu đáng nể. Những dự án tưởng chừng không khả thi lại mang đến kết quả vượt mức mong đợi. Tóm lại, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc lá Thần Tài ban cho vào thời điểm này.

Tuy nhiên, Ngọ cũng nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nhé. Sự nghiệp quả thật quan trọng nhưng nếu vì vậy mà con giáp buông lơi bản thân mình thì quả là điều nguy hiểm.

Tuổi Mùi

Vận trình của tuổi Mùi vào thứ Bảy có phần giảm sút. Công việc mà con giáp hiện đang đảm nhận gặp nhiều trục trặc vì vướng phải nhiều rắc rối phát sinh bất ngờ. Con giáp cần cẩn thận và linh hoạt hơn nữa nếu không muốn ảnh hưởng đến uy tín bản thân. Thời điểm cuối ngày, con giáp này bị áp lực từ cấp trên, nhiều việc cùng lúc khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên nếu nỗ lực, mọi khó khăn sẽ được hóa giải.

Chuyện tình cảm của Mùi cũng không được suôn sẻ. Bạn và người ấy có những mâu thuẫn nhỏ nhặt như vì cả hai quá cố chấp nên không chịu bỏ qua cho nhau. Nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ, hai người cần có cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân mạnh mẽ, quyết đoán.Thời điểm này bạn còn được được quý nhân giúp đỡ, mang lộc đến tận nhà ban phát. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao, tiền bạc chạm đỉnh.

Nếu đang có ý định lấn sân hay thử sức ở một lĩnh vực mới, con giáp có thể bắt đầu tiến hành vào thứ Bảy này. Thời vận đang lên, con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sức khỏe của con giáp này cũng vô cùng tốt. Bạn có thể sẽ có nhiều tin vui trong vấn đề tình cảm, tìm được nhân duyên như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể nói, thứ Bảy là ngày vô cùng đỏ với người tuổi Dậu. Vận đào hoa đang đến với con giáp. Dậu có cơ hội tìm hiểu đối tượng tốt vì vậy, bạn hãy mở lòng hơn để đón nhận mối duyên lành như ý trong thời điểm này. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, người tuổi Dậu tuyệt đối đừng để lỡ nhé.

Về công việc, tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi, được cấp trên trọng dụng gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tiền bạc cũng từ đây mà gia tăng không ngừng. Con giáp được dự đoán là sẽ có một cuộc sống sung túc trong tương lai gần.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vào thứ Bảy này gặp nhiều trục trặc, cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Con giáp vướng vào sự tranh đoạt quyền lực nơi công sở, xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, những thành công trước kia của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách đục khoét, đâm sau lưng bạn.

Người tuổi Tuất nên hết sức tập trung, chỉ nên biết việc của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có để rồi kẻ khác âm thầm hưởng lợi. Tuy nhiên, những vận rủi trước mắt không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Bạn được một nửa cưng chiều hết mực. Cả hai yêu thương và cùng nhau sang sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Vào thứ Bảy ngày 4/11/2023, người tuổi Hợi có phần lơ là, bỏ sót ý kiến đóng góp của mọi người nên dễ mắc phải sai lầm. Bạn cần dành thời gian tập trung cho việc học hỏi công việc để tránh sai phạm.

Bên cạnh đó, suy nghĩ của bạn hôm nay tương đối cực đoan, giày vò người khác từ đó rước họa thị phi vào mình, tự mình đưa tay chịu trói. Hãy suy nghĩ trước khi nói để không khiến người khác hiểu lầm và có ác cảm với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm