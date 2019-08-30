Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão được bề trên nâng đỡ tài lộc, tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân

Công việc và tài lộc dù khá tốt nhưng đừng quá xem trọng mà không có thời gian dành cho bản thân và những người mình yêu quý.

Tuổi Tý có một ngày mới hài lòng với tình cảm. Bạn có thời gian dành cho gia đình và những người mình yêu thương.

Dù vậy, tài lộc và tình duyên lại khá tốt. Bạn không phải lo chuyện tiêu xài. Sau một ngày làm việc mệt mỏi bạn cũng có thể tìm lại bình yên bên người ấy.

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Sửu gặp vài trở ngại trong ngày mới. Đây có thể là mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến tiến trình công việc bị ảnh hưởng.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Dần có nhiều cơ hội trong công việc, đây là bước đệm cho thành công của bạn sau này.

Tuy nhiên, gia đạo lại có chút lục đục. Bạn nên bình tĩnh để giải quyết, hơn là có những suy nghĩ tiêu cực.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Mão được bề trên chở che nên tài lộc phơi phới. Người làm ăn lợi nhuận tăng, người đi làm có cơ hội tốt.

Không chỉ vậy, các mối quan hệ cũng rất tốt. Người độc thân hay có đôi đều khá hài lòng với những gì mình đang có.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới khá may mắn với người tuổi Thìn. Dù làm việc gì bạn đều được người khác giúp đỡ, kết quả ngoài mong đợi.

Tài lộc tăng, nhờ vào khoản thu nhập bất ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của tuổi Tỵ khá thuận lợi. Với khả năng vốn có, bạn có thể khẳng định bản thân dễ dàng.

Tuy nhiên, trong tình cảm, bạn nên chậm mà chắc, đừng quá vội vàng dễ đổ vỡ.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ khá tốt. Người kinh doanh thì lộc lá về tay, người đi làm thì tiền túi rủng rỉnh.

Trong công việc, tuổi Ngọ nên kiên nhẫn hơn, đừng vội vàng hấp tấp.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận điềm hao tiền bạc trong ngày mới. Đây có thể là khoản chi tiêu lớn cho một việc gì đó bạn làm sai.

Về sức khỏe, tuổi Mùi cẩn thận trong ăn uống, phòng các bệnh về tiêu hóa.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Thân cẩn thận những chiêu trò của tiểu nhân, khiến bạn mất tiền oan. Trong vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn nên xem xét kỹ.

Điểm sáng trong ngày là tình duyên của bạn khá viên mãn, hạnh phúc.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Dậu

Tình hình tài chính của tuổi Dậu dần được cải thiện. Bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn.

Dù vậy, trong công việc bạn phải nỗ lực nhiều hơn, đây là lúc bạn cần cố gắng để vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất đạt được thành quả trong công việc nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ.

Về tình duyên, bạn và người ấy dần không có nhiều thời gian cho nhau, hãy xem xét lại.

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 31/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới có nhiều niềm vui với người tuổi Hợi. Người độc thân hay có gia đình đều khá hài lòng và hạnh phúc.

Về sự nghiệp, bạn đã nỗ lực rất nhiều và hãy kiên trì để đợi thành quả trong nay mai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.