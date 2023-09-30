Tử vi thứ Bảy ngày 30/9: 3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề, may mắn bao quanh nhà, gian nan thành tài, ngồi không hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn như ý cát tường, xui xẻo tránh xa trong ngày 30/9.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Tý thông minh, tài giỏi. Mặc dù không quá xuất sắc nhưng Tý biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Tử vi cho biết trong ngày 30/9, Tý sẽ được kết bạn với những quý nhân có thể đem lại cho họ may mắn kéo dài.

Thời điểm này, Tý đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Tý làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Cuộc sống của người tuổi Tý sẽ bước lên một tầm cao mới, không những có sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào không ngờ. Con đường tài lộc công danh cực kỳ hưng thịnh. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/9: 3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề, may mắn bao quanh nhà, gian nan thành tài, ngồi không hưởng bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày 30/9, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều vận may về đường tiền bạc. Khi có một số tiền lớn trong tay, nếu biết cách phân bổ và quản lý thì họ sẽ tiếp tục giàu có hơn mỗi ngày. Ngược lại, nếu chỉ biết ăn xài thì số tiền lớn rồi cũng sẽ tan biến.

Mặt khác, người tuổi Tỵ vẫn tiếp tục giàu có trong ngày này. Nếu nắm bắt được cơ hội đổi đời này, họ sẽ được tự do tài chính, không còn phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền mỗi ngày nữa. Đặc biệt, họ cần chú ý tới sức khỏe của mình trong thời gian này.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/9: 3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề, may mắn bao quanh nhà, gian nan thành tài, ngồi không hưởng bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày 30/9, phúc phần của tuổi Hợi sẽ giúp họ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Có được thành công ấy ngoài được trời cho còn nhờ ở nỗ lực làm việc, học tập không ngừng nghỉ ở con giáp này. Họ chưa bao giờ chùn bước trước thất bại, càng không ỷ lại vào ai nên luôn làm chủ đời mình, hoạch định nó đúng như ý muốn.

Thời gian này, những xui xẻo sẽ tránh xa Hợi, nhường chỗ cho may mắn, bạc vàng bám riết lấy họ không buông. Như thế bảo sao Hợi chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/9: 3 con giáp làm ăn thuận lợi trăm bề, may mắn bao quanh nhà, gian nan thành tài, ngồi không hưởng bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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