Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu gặp họa thị phi, tuổi Thìn tình duyên tươi sáng

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Mão có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Mão có thời gian tận hưởng, nghỉ ngơi. Bạn không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc hay bất cứ vấn đề gì. Vì vậy bạn có thể đi du lịch, nghỉ ngơi cùng gia đình của mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp được khá nhiều điều tốt đẹp. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn nhận được nhiều lộc trời ban. Mở mắt ra, bạn đã nằm vùng vẫy trên đống tiền, tha hồ tiêu xài, không lo túng thiếu. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng tươi sáng, có nhiều người theo đuổi khiến cuộc sống bạn có thêm nhiều màu sắc. Vì vậy mà tinh thần của bạn tăng lên vượt trội, tình tiền đều viên mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Tỵ hứng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh hứng lộc trời ban. Tỵ tha hồ đếm tiền vì tìm được khách hàng tiềm năng, công việc buôn bán diễn ra thuận lợi. Những người làm công ăn lương được thể hiện hết những tài năng của bản thân. Nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, đồng nghiệp yêu mến.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Bảy. Bạn được Thần Tài chiếu cố nên tiền thoải mái tiêu xài, không sợ thiếu hụt. Bạn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Tuy nhiên nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đừng để bản thân vướng phải những họa thị phi không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Mùi chú ý quản lý tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nên xem lại cách quản lý tiền bạc của mình. Bạn giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi tiêu tiền. Vì vậy mà tiền không giữ được, có chuyện gì cũng phải vay mượn khắp nơi. Thế nên Mùi hãy để dành, đừng tiêu xài thoải mái mà ảnh hưởng đến vận trình của bản thân sau này.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Thân

Thân nên tỉnh táo, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn. Đừng nóng vội, cũng đừng hấp tấp làm hỏng việc lớn. Để khi nhận được những lời chỉ trích, phê phán, bạn còn đủ thông minh và khôn ngoan để đối đáp lại. Bạn không sợ bất cứ ai hãm hại, hay bẻ cong sự thật về mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Dậu

Dậu may mắn trúng thưởng lớn, có thể là trúng vé số. Vì vậy hãy thử vận may của mình vào đầu tư bất động sản, chứng khoán hoặc vé số. Vận trình của Dậu may mắn nên làm gì cũng sẽ thu lại nguồn tiền lớn khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Tuất gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Tuất gặp không ít khó khăn. Bạn không thể tránh khỏi những họa thị phi đeo bám ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Vấn đề khiến bạn bận tâm nhất là tình cảm. Bạn và người ấy xảy ra mâu thuẫn lớn, điều này khiến bạn nhức đầu, mệt mỏi. Nếu không giải quyết triệt để, bạn sẽ gặp vô số điều rắc rối.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi sẽ đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể tranh chấp với bạn bè, người thân. Vì tính khí nóng nảy mà bạn bị người khác ghét, xa lánh. Thế nên hãy tiết chế cảm xúc của mình, đừng để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến vận trình của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm