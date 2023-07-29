Tử vi thứ Bảy ngày 29/7: 3 con giáp được Thần Tài ‘đại giá quang lâm’, làm ăn lời gấp đôi, tha hồ gánh vàng gánh bạc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 05:17

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 29/7 này, 3 con giáp dưới đây hoan hỷ đón nhận tiền tài, vàng chất thành đống trong nhà, giàu sang là chuyện sớm muộn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ rất tốt bụng, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể không toan tính thiệt hơn.

Theo tử vi, những chú Mèo thường có sức sống và nghị lực mạnh mẽ. Họ có khả năng thích ứng linh hoạt, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể giữ thái độ bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. 

Vận trình của những người tuổi Mão thường vượng quý nhân trong ngày 29/7 này. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/7: 3 con giáp được Thần Tài ‘đại giá quang lâm’, làm ăn lời gấp đôi, tha hồ gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Người tuổi Sửu thường ôm đồm mọi việc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn muốn tự mình làm mọi thứ, chỉ có như thế thì họ mới yên tâm.

Trong thời gian qua tuổi Sửu đã gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng sắp tới đây mọi thứ sẽ khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua trong ngày 29/7 này. Đặc biệt trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần giữ vững tâm thế cố gắng và nỗ lực thì trong lúc này tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Cụ thể trong ngày 29/7, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào. 

Tử vi thứ Bảy ngày 29/7: 3 con giáp được Thần Tài ‘đại giá quang lâm’, làm ăn lời gấp đôi, tha hồ gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Dần trong ngày 29/7 này nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể hợp tác ăn ý và kiếm lời gấp bội.

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/7: 3 con giáp được Thần Tài ‘đại giá quang lâm’, làm ăn lời gấp đôi, tha hồ gánh vàng gánh bạc vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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