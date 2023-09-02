Tử vi thứ Bảy ngày 2/9: 3 con giáp hối hả gánh vàng về nhà, công danh phơi phới, ngân khố dư dả, tài chính tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây một bước lên hương, cầu gì được nấy trong ngày 2/9.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chuẩn bị tâm thế bước những bước đi vững chắc trên hành trình chinh phục mục tiêu trong tháng 5.

Trong ngày 2/9, tuổi Dần thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, không còn gặp các mối quan hệ xung khắc với địa chi của năm nên bản mệnh thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi dự báo, trong thời điểm này, tuổi Dần có bước trở mình trên phương diện công danh sự nghiệp. Nhờ có cát tinh hỗ trợ cũng sự năng động, linh hoạt của bản thân, tuổi Dần có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng và sớm thể hiện được bản lĩnh.

Về phương diện tài lộc, dù không có tài tinh nhập mệnh nhưng tình hình tài chính của tuổi Dần không đáng lo ngại. Sự nhạy bén của con giáp này vẫn giúp họ bội thu tài lộc. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều hưởng bổng lộc dồi dào.

Dưới sự chiếu cố của Thần Tài, tuổi Dần làm đâu thắng đó. Đặc biệt ngày 15, 16 và 17/5, các kế hoạch đầu tư gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mang về nguồn lợi không nhỏ.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/9: 3 con giáp hối hả gánh vàng về nhà, công danh phơi phới, ngân khố dư dả, tài chính tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 2/9, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Thời điểm này, họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính. 

Tuy nhiên, người tuổi Mùi cần liên tục cần nhắc nhở bản thân dù có nhiều tiền trong túi cũng không nên tiêu xài hoang phí, nên học cách tiết kiệm, nếu không sẽ tự chuốc lấy gánh nặng tài chính cho bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/9: 3 con giáp hối hả gánh vàng về nhà, công danh phơi phới, ngân khố dư dả, tài chính tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Thìn hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Tử vi trong ngày 2/9 cho biết, đây là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thìn hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/9: 3 con giáp hối hả gánh vàng về nhà, công danh phơi phới, ngân khố dư dả, tài chính tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 2/9 tu vi ngay 3/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy