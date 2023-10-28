Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của 12 con giáp: Thìn, Dần liên tục nhận tin vui tài lộc thì Mão, Dậu lại khốn đốn lắm phen, họa ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 03:02

Tử vi thứ Bảy của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh đoán trước được vận tài lộc, tình duyên, sức khỏe và những kiếp nạn mình có thể gặp phải để đề phòng.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Tý

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tý phải gánh chịu không ít áp lực trong công việc. Cấp trên làm khó dễ, đồng nghiệp xấu hãm hại nên Tý sẽ mệt mỏi lắm phen, trầy trật lắm bận.

Chỉ cần giữ mình tránh xa thị phi Tý sẽ vượt qua tai ương, lấy lại những gì đã mất trong thời gian tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Sửu

Là người hiền lành, chăm chỉ và dám dấn thân nên Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hôm nay, nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp may mắn này sẽ có khoản tiền từ trên trời rơi xuống, an nhàn hưởng lộc.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của 12 con giáp: Thìn, Dần liên tục nhận tin vui tài lộc thì Mão, Dậu lại khốn đốn lắm phen, họa ập xuống đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Dần

Mạnh mẽ, can trường và có bản lĩnh nên dù gặp phải khó khăn con giáp giàu sang này cũng không chùn chân mỏi gối. Đây chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp cho Dần. Không chỉ thứ Bảy, Chủ Nhật tuần này Dần cũng sẽ gặp nhiều may mắn, tin vui gõ cửa.

 

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Mão

Họa Hao Tài đeo bám nên Mão cần cẩn trọng chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định sai lầm. Cũng vậy, Mão đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay đầu tư kinh doanh kẻo mất tất cả.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Thìn

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra làm ăn con giáp may mắn này cũng sẽ có ngày thứ Bảy ngập trong biển tiền, cứ vơi lại đầy. An nhàn hưởng lộc, quý nhân theo chân, thần tài tương trợ nên càng có gan làm giàu Thìn càng phất.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Tỵ

Gặp nhiều thuận lợi trong công việc nên tài vận rực rỡ như son, càng về cuối ngày càng thêm phúc thêm phần. Tuy nhiên, Tỵ đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình vào dịp cuối tuần.

 

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Ngọ

Thẳng thắn, khá ngông cuồng và không chịu cúi đầu nên Ngọ đắc tội với khá nhiều người. Tuy nhiên, cũng nhờ sự cương trực, đàng hoàng của mình Ngọ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Gặp khó khăn có quý nhân đỡ đần nên con giáp may mắn này không phải lấn cấn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Mùi

Vượng phúc vượng tài, tình tiền như ý, tỷ sự như mơ nên trong thứ Bảy này Mùi sẽ phất sau một đêm, ngủ dậy đã có tiền chất như núi. Sang tháng mới, Mùi sẽ có thu nhập tăng đáng kể, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Thân

Giỏi kiếm tiền, thông minh lại nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Thân sẽ kiếm được bộn tiền, dư dả trong ít ngày tới. Thứ Bảy may mắn như ý, Chủ Nhật phú quý lâm môn, Thân sẽ có ngày cuối tháng 10 năm Canh Tý 2020 ấm êm viên mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của 12 con giáp: Thìn, Dần liên tục nhận tin vui tài lộc thì Mão, Dậu lại khốn đốn lắm phen, họa ập xuống đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Dậu

Sao Chính Tài đeo bám nên Dậu làm ăn thuận lợi, chỉ việc “ngồi mát ăn bát vàng”, thu nhập tăng vọt chỉ trong chớp mắt. Sau những hiểu lầm, cự cãi Dậu và một nửa sẽ thêm yêu và trân trọng những gì cả hai đang có hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Tuất

Thực Thần chiếu cố nên Tuất sẽ kiếm được khoản tiền kha khá, lương thưởng đều khởi sắc. Chỉ cần vững vàng, tin vào chính mình Tuất ắt gánh tiền mỏi lưng, đời thăng hoa ngoạn mục.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 của tuổi Hợi

Những xích mích với đồng nghiệp, cấp trên trong công việc sẽ khiến Hợi phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Hợi đừng nản lòng bởi chỉ cần làm điều đúng đắn, không sai trái thì bạn chẳng việc gì phải sợ hãi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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