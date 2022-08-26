Tử vi thứ bảy ngày 27/8/2022 của 12 con giáp: Sửu – Dần thuận lợi cả tình lẫn tiền, Thìn – Hợi cẩn thận ‘tiểu tam’ xen vào chuyện tình cảm

Đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.

Tài lộc của người tuổi Tý nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn nên hãy tập trung và làm mọi việc hết mình nhé.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này dường như đi vào ngõ cụt. Nếu không giảm bớt sự kiêu căng ngạo mạn thì những bản mệnh còn độc thân khó cải thiện tình trạng hiện tại. Những người đã có đôi có cặp thì cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình đề phòng làm tổn thương người đối diện.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Tuổi Mão

Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thuận lợi với người tuổi Mão. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, được giúp đỡ. Đôi khi chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi nhưng kịp thời cũng đủ để bạn cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước hơn trên mọi phương diện.

Về tài chính cho con giáp này. Bạn có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có cảm giác bị kìm hãm, không thể phát triển theo ý muốn của bản thân. Người tuổi này cần bớt lại cái tôi cá nhân và thu mình nơi công sở nếu muốn hạn chế rắc rối. Hôm nay không thể khẳng định bản thân thì còn nhiều dịp khác, đừng quá cố chấp.

Tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Tuổi Tỵ

Trong ngày có sự xuất hiện tuổi Tỵ có lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao nên không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình muốn khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ bạn. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ bạn còn kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Phương diện sự nghiệp trong ngày này khá bình ổn. Khối lượng công việc không ít, vẫn bận rộn song không tới mức tối mắt tối mũi. Có lẽ bạn đã quen với nhịp độ làm việc nhanh nên dù được giao nhiều nhiệm vụ cũng vẫn tỉnh táo để sắp xếp các kế hoạch một cách hợp lý nhất.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Ngoài ra bạn còn nhận được sự hậu thuẫn của ngũ hành tương sinh trong ngày nên có quý nhân ngầm hỗ trợ và chỉ hướng đứng đắn, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Bản mệnh nếu biết tận dụng cơ hội có một không hai này thì những cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua sẽ không uổng phí.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm xáo trộn các mối quan hệ của bản mệnh. Tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này.

Kiếp Tài là điềm báo có họa mất tiền, làm ăn thua lỗ. Người có ý định khai trương, đầu tư kinh doanh kí kết hợp đồng thì không nên tiến hành trong hôm nay, vận trình không có lợi, tất những bước về sau sẽ chỉ có mất mát. Người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát tài chính.

Tuổi Thân

Trong ngày hôm nay, Thiên Quan giáng họa, tiểu nhân phá hoại, người tuổi Thân quá chủ quan nên dễ để lộ sơ hở nên khiến cho bản thân bị hại lúc nào mà chẳng hay. Để bảo vệ bản thân, bạn cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, cũng cần phải làm việc thận trọng hơn.

Không đạt được những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Dường như bạn quá cứng nhắc nên có thể vì thế mà để lỡ mất cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình, khiến người có ý cũng ngần ngại không dám tiếp cận.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bị điềm báo tiểu nhân ngầm hãm hại, gây không ít cản trở khiến bạn cảm thấy bất an và hoang mang, tinh thần mệt mỏi. Lúc này bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, chớ nên đơn thương độc mã.

May mắn là con giáp này có một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay bị quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tinh thần bất ổn. Ngày này đầu óc căng thẳng khiến bản mệnh không có hứng thú cũng như không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Tai họa có thể ập tới trong ngày hôm nay. Vì thế người tuổi này nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh với niềm tin rằng dù có khó khăn đến mấy thì vẫn có cách để giải quyết, đừng làm mọi sự rối tinh lên bạn sẽ thiệt thân mà thôi.

Tuổi Hợi

Hôm nay là lúc người tuổi Hợi nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ trong công việc. Biểu hiện xuất sắc của bạn trong hôm nay sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu, hoặc đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình.

Tuy nhiên, ngày mới dự báo có đào hoa dữ, có thể sẽ có kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ tình cảm của con giáp này, hãy dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới nửa kia, không nên vì bận rộn công việc mà bỏ bê.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!